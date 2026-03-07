IND vs NZ : ధోనీ, కోహ్లీ వల్లే కాలేదు.. సూర్య భాయ్ కొట్టి చూపిస్తాడా?
T20 World Cup 2026 Final : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో భారత్ తలపడనుంది. ధోనీ, కోహ్లీలకు సాధ్యం కాని రికార్డును సూర్యకుమార్ యాదవ్ సాధిస్తారా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
2007 నుండి ఊరిస్తున్న పగ.. కివీస్ను ముంచేసి సూర్య చరిత్ర సృష్టిస్తాడా?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంది. మరికొద్ది గంటల్లో ప్రపంచ క్రికెట్ కొత్త ఛాంపియన్ ఎవరో తేలిపోనుంది. అహ్మదాబాద్లోని భారీ స్టేడియంలో జరగనున్న ఫైనల్ పోరులో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. టీమ్ ఇండియా తన మూడవ టీ20 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీపై కన్నేయగా, న్యూజిలాండ్ తన తొలి టైటిల్ కోసం ఆరాటపడుతోంది. అయితే, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్కు ఈ మ్యాచ్ ఒక అగ్నిపరీక్ష లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఎంఎస్ ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజ కెప్టెన్లకు కూడా సాధ్యం కాని రీతిలో న్యూజిలాండ్ను ఐసీసీ టీ20 టోర్నీల్లో ఓడించడం ఇప్పుడు సూర్య ముందున్న ప్రధాన సవాలు.
చరిత్ర పునరావృతమవుతుందా? పాత గాయాల లెక్కలు ఇవే
ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత్కు ఎప్పుడూ ఒక పీడకలగానే మారుతోంది. గత చరిత్రను పరిశీలిస్తే, కీలక సమయాల్లో కివీస్ జట్టు భారత్ను దెబ్బతీసింది. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్లో జోహన్నెస్బర్గ్లో జరిగిన మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ 10 పరుగుల తేడాతో భారత్ను ఓడించింది. ఆ మ్యాచ్లో కెప్టెన్ డేనియల్ వెట్టోరీ 20 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు తీసి టీమ్ ఇండియాను కట్టడి చేశారు. అప్పటి నుండి మొదలైన ఈ పోరులో భారత్ పలుమార్లు కివీస్ చేతిలో భంగపడింది.
2016 నాటి నాగ్పూర్ పరాభవం
2016 టీ20 ప్రపంచకప్లో సొంతగడ్డపై జరిగిన మ్యాచ్ను భారత అభిమానులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. నాగ్పూర్ మైదానంలో న్యూజిలాండ్ కేవలం 126 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. అయితే, స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత బ్యాటర్లు కివీస్ స్పిన్ ఉచ్చులో చిక్కుకున్నారు. కేవలం 79 పరుగులకే టీమ్ ఇండియా కుప్పకూలింది. న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్లు ఏకంగా 9 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ను 47 పరుగుల తేడాతో ఓడించారు. నాటి కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ 30 పరుగులు చేసినా జట్టును గెలిపించలేకపోయారు.
2021 దుబాయ్ చేదు జ్ఞాపకం
2021 టీ20 ప్రపంచకప్లోనూ అదే సీన్ పునరావృతమైంది. దుబాయ్ లో జరిగిన మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంలోని భారత్ కేవలం 110 పరుగులకే పరిమితమైంది. కివీస్ పేసర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్ అద్భుత స్పెల్తో భారత బ్యాటింగ్ను దెబ్బతీశారు. అనంతరం న్యూజిలాండ్ ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఏకపక్షంగా విజయం సాధించింది. ఈ ఓటములతో ఐసీసీ ఈవెంట్లలో న్యూజిలాండ్పై భారత రికార్డు అత్యంత బలహీనంగా మారింది.
అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో సూర్య సేన సవాల్
ప్రస్తుత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్కు అహ్మదాబాద్ లో జరుగుతున్న ఈ ఫైనల్ అత్యంత కీలకం. ఈ మైదానంలో టీమ్ ఇండియా గణాంకాలు అంత ఆశాజనకంగా లేవు. అలాగే, ఐసీసీ టోర్నీల్లో కివీస్ రికార్డు కూడా భారత్ను టెన్షన్ పెడుతోంది. గతంలో ధోనీ, కోహ్లీ విఫలమైన చోట సూర్య తనదైన శైలిలో ప్లాన్స్ సిద్ధం చేయాల్సి ఉంది. 2007, 2016, 2021 నాటి పాత గాయాలకు ఈ మ్యాచ్తో లెక్కలు సరిచేయాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
గెలుపే లక్ష్యంగా టీమ్ ఇండియా ప్రణాళికలు
సూర్యకుమార్ నాయకత్వంలోని యువ భారత్ ఈసారి న్యూజిలాండ్ అడ్డంకిని అధిగమించాలని పట్టుదలతో ఉంది. కివీస్ బౌలింగ్ అటాక్, ముఖ్యంగా వారి స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంపైనే భారత విజయావకాశాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. గత వైఫల్యాల నుండి పాఠాలు నేర్చుకుని, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో కలిసికట్టుగా రాణిస్తేనే భారత్ మూడవసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన కెప్టెన్సీలో ఈ ఘనత సాధించి చరిత్ర సృష్టిస్తాడో లేదో చూడాలి.