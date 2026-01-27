T20 World Cup : బౌలర్లను ఉతికారేసిన బ్యాటర్లు.. ఆ మ్యాచ్లు చూస్తే పూనకాలే !
Fastest Centuries In T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన 5 సెంచరీల జాబితా గమనిస్తే యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ టాప్ లో ఉన్నారు. ఇందులో బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లను ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లు మూడుసార్లు ఊచకోత కోయడం విశేషం.
రికార్డుల మోత మోగించిన టాప్ 5 ఇన్నింగ్స్లు.. ఒక్కసారి చూశారంటే వావ్ అనాల్సిందే!
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఎన్నో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లు నమోదయ్యాయి. బ్యాటర్లు తమ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో రికార్డులను తిరగరాసిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మెగా టోర్నీ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలు సాధించిన టాప్ 5 జాబితాను పరిశీలిస్తే కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ జాబితాలో బంగ్లాదేశ్ జట్టు మూడుసార్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్ల చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోవడం గమనార్హం. టీ20 ప్రపంచకప్లో నమోదైన టాప్ 5 వేగవంతమైన సెంచరీలు, ఆయా మ్యాచ్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) - 2016
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2016 టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సూపర్ 10 మ్యాచ్లో గేల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని రికార్డు సృష్టించాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 183 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో గేల్ తన బ్యాట్కు పనిచెప్పాడు. బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ అజేయ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతని విధ్వంసంతో వెస్టిండీస్ జట్టు ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. గేల్ నెలకొల్పిన ఈ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డు ఇప్పటికీ పదిలంగా ఉంది.
2. క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) - 2007
ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో కూడా క్రిస్ గేల్ ఉండటం విశేషం. 2007లో జరిగిన మొట్టమొదటి టీ20 ప్రపంచకప్లో ఈ అద్భుతం జరిగింది. జోహన్నెస్బర్గ్ లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టోర్నమెంట్ ఆరంభ మ్యాచ్లోనే గేల్ తన సత్తా చాటాడు.
కేవలం 50 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించి, టీ20 ఫార్మాట్లో బ్యాటింగ్ ఎలా ఉండాలో ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు. ఆ మ్యాచ్లో గేల్ మొత్తం 117 పరుగులు సాధించాడు. భయంలేని బ్యాటింగ్తో టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవ రాత్రిని గేల్ తన ఇన్నింగ్స్తో చిరస్మరణీయం చేశాడు. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే నమోదైన తొలి సెంచరీ కావడం గమనార్హం.
3. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (న్యూజిలాండ్) - 2012
న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్, డాషింగ్ బ్యాటర్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2012 టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా పల్లెకెలె లో జరిగిన గ్రూప్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్పై మెకల్లమ్ విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 51 బంతుల్లోనే శతకాన్ని బాదాడు.
మెకల్లమ్ తన దూకుడుతో బంగ్లా బౌలర్లను బెంబేలెత్తించాడు. అతని అద్భుత ఇన్నింగ్స్ కారణంగా న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 191 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది. అనంతరం బౌలింగ్లోనూ రాణించి 59 పరుగుల తేడాతో బంగ్లాదేశ్పై ఆధిపత్య విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మెకల్లమ్ ఇన్నింగ్స్ ఆ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని పూర్తిగా ఏకపక్షంగా మార్చేసింది.
4. రిలీ రస్సో (దక్షిణాఫ్రికా) - 2022
దక్షిణాఫ్రికా విధ్వంసకర ఆటగాడు రిలీ రస్సో ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 12 దశలో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రస్సో తన ప్రతాపం చూపించాడు. కేవలం 52 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.
ఈ మ్యాచ్లో రస్సో 109 పరుగులు సాధించాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ కారణంగా దక్షిణాఫ్రికా స్కోరు 200 పరుగుల మార్కును దాటింది. భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ చేతులెత్తేయడంతో, దక్షిణాఫ్రికా 104 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. బంగ్లాదేశ్పై నమోదైన మరో చిత్తు ఓటమిగా ఇది మిగిలిపోయింది.
5. అహ్మద్ షెహజాద్ (పాకిస్తాన్) - 2014
పాకిస్తాన్ బ్యాటర్ అహ్మద్ షెహజాద్ ఈ జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 2014 టీ20 ప్రపంచకప్లో మీర్పూర్ లో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన గ్రూప్ మ్యాచ్లో షెహజాద్ అద్భుతంగా రాణించాడు. 58 బంతుల్లో కాస్త నెమ్మదిగానైనా, ప్రశాంతంగా ఆడుతూ తన సెంచరీని పూర్తి చేశాడు.
షెహజాద్ అజేయంగా 111 పరుగులు సాధించి పాకిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్కు వెన్నెముకగా నిలిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ సహాయంతో పాకిస్తాన్ జట్టు 190 పరుగుల స్కోరును నమోదు చేసింది. అనంతరం బంగ్లాదేశ్ను కట్టడి చేసి 50 పరుగుల తేడాతో సునాయాస విజయాన్ని అందుకుంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీల జాబితాలో బంగ్లాదేశ్ మూడుసార్లు ప్రత్యర్థుల చేతిలో గట్టి దెబ్బతిన్నది.