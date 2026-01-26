- Home
Nat Sciver Brunt : డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలో తొలి సెంచరీ నమోదు చేసిన క్రికెటర్గా ముంబై ఇండియన్స్ అల్ రౌండర్ నాట్ సీవర్-బ్రంట్ రికార్డు సృష్టించారు. వడోదరలో ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆమె ఈ ఘనత సాధించారు.
ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేయర్ విధ్వంసం.. వణికిపోయిన ఆర్సీబీ బౌలర్లు!
ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ నాట్ సీవర్-బ్రంట్ మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL)లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలోనే సెంచరీ సాధించిన తొలి క్రికెటర్గా ఆమె రికార్డులకెక్కారు. వడోదరలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ అయిన సీవర్-బ్రంట్, ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం 57 బంతుల్లోనే అజేయంగా 100 పరుగులు సాధించి ముంబై ఇన్నింగ్స్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె అద్భుత ఇన్నింగ్స్ కారణంగా ముంబై ఇండియన్స్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 199 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. ఆర్సీబీ పై అద్భుత విజయం సాధించింది.
ఆర్సీబీ బౌలర్లపై విరుచుకుపడిన సీవర్
క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుండే నాట్ సీవర్-బ్రంట్ దూకుడుగా ఆడారు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా మైదానం నలువైపులా షాట్లు కొట్టారు. తన ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 16 ఫోర్లు, ఒక భారీ సిక్సర్ బాదారు. అంతకుముందు స్మృతి మంధాన (96), సోఫీ డివైన్ (95) వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు సెంచరీకి చేరువగా వచ్చి అవుట్ అయ్యారు. కానీ సీవర్ మాత్రం ఆ తప్పు చేయకుండా డబ్ల్యూపీఎల్ తొలి సెంచరీని బాదారు. శ్రేయాంక పాటిల్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లో బంతిని ఇన్ ఫీల్డ్ మీదుగా చిప్ చేసి ఆమె తన తొలి టీ20 సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నారు.
హేలీ మాథ్యూస్తో భారీ భాగస్వామ్యం
ముంబై ఓపెనర్ హేలీ మాథ్యూస్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్ను ప్రదర్శించారు. గాయం నుండి కోలుకుని వచ్చిన మాథ్యూస్, సీవర్-బ్రంట్కు చక్కటి సహకారం అందించారు. మాథ్యూస్ కేవలం 39 బంతుల్లో 56 పరుగులు సాధించారు. వీరిద్దరూ కలిసి 131 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఈ భాగస్వామ్యం ఆర్సీబీ బౌలర్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది. సయాలీ సత్ఘరే, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్ వంటి ఆర్సీబీ బౌలర్లు భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్తో కలిసి సీవర్ 25 బంతుల్లో 42 పరుగుల వేగవంతమైన భాగస్వామ్యాన్ని కూడా నెలకొల్పారు.
90లలో అవుట్ కాకూడదని అనుకున్నా
మ్యాచ్ అనంతరం సీవర్-బ్రంట్ మాట్లాడుతూ "గతంలో చాలా మంది ప్లేయర్లు 90 పరుగుల వద్ద అవుట్ అవ్వడం నేను చూశాను. నేను ఆ తప్పును పునరావృతం చేయకూడదని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే కాస్త నెర్వస్గా అనిపించింది. కానీ జట్టు కోసం వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఆడాను. మేము ఇంత పెద్ద స్కోరు సాధించినందుకు, వ్యక్తిగతంగా నేను సెంచరీ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నా మొదటి టి20 సెంచరీ, ఇదే చివరిది కాకూడదని ఆశిస్తున్నాను" అని తెలిపారు.
మాథ్యూస్ పునరాగమనంపై ప్రశంసలు
తన సహచర క్రీడాకారిణి హేలీ మాథ్యూస్ గురించి సీవర్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "దీర్ఘకాలిక గాయం తర్వాత జట్టులోకి వచ్చి ఇలాంటి స్కోరు సాధించడం హేలీకి చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. ఆమెతో కలిసి బ్యాటింగ్ చేయడం నాకు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది. మా భాగస్వామ్యం ముంబై జట్టుకు మంచి స్కోరు అందించడం ఆనందంగా ఉంది" అని సీవర్-బ్రంట్ అన్నారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, డబ్ల్యూపీఎల్లో ముంబై తరఫున నమోదైన టాప్-4 అత్యధిక భాగస్వామ్యాల్లో వీరిద్దరూ కీలక పాత్ర పోషించారు
నాట్ సీవర్-బ్రంట్ సెంచరీ నాక్ తో ఈ మ్యాచ్ లో ముంబై ఇండియన్స్ విజయం సాధించింది. ముంబై ఇండియన్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 199/4(20) పరుగులు చేసింది. భారీ టార్గెట్ తో బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ 184/9(20) పరుగులు చేసింది.