వీరి పేర్లు చెబితేనే బౌలర్లకు వణుకు.. కోట్లు కుమ్మరిస్తామంటున్న ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలు
IPL Mini Auction : ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో డేవిడ్ మిల్లర్, ఆండ్రీ రస్సెల్తో సహా పలువురు ప్లేయర్ల కోసం ఫ్రాంచైజీల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆటగాళ్ల రిలీజ్ తర్వాత మినీ వేలంపై ఇప్పటి నుంచే ఉత్కంఠ మొదలైంది.
ఐపీఎల్ 2026 ఉత్కంఠ మొదలు
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 ఫీవర్ మొదలైంది. ఈ మెగా లీగ్ కోసం క్రికెట్ లవర్స్ కొత్త ఉత్సాహంతో ఎదురుచూస్తున్నారు. నవంబర్ 15న 10 జట్లు తాము రిటైన్ చేసుకున్న, విడుదల చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఐపీఎల్ మినీ వేలంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ మినీ వేలంలోకి పలువురు స్టార్ ప్లేయర్లు వచ్చారు. వారిలో కొందరిని దక్కించుకోవడానికి ఫ్రాంచైజీలు తీవ్రంగా పోటీ పడతాయనే చర్చ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో అత్యధిక పోటీకి కారణమయ్యే ఐదుగురు అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డేవిడ్ మిల్లర్
సునామీ ఆల్రౌండర్లలో డేవిడ్ మిల్లర్ ఒకరు. మిడిల్ ఆర్డర్లో తన బ్యాటింగ్తో ఎప్పుడైనా మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చడం మిల్లర్ ప్రత్యేకత. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టు అతన్ని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఇప్పుడు మినీ వేలంలో అతన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఫ్రాంచైజీల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొనే అవకాశం ఉంది. మిల్లర్ దూకుడు, మ్యాచ్ను ముగించే అతని సామర్థ్యం జట్లకు చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. అందుకే అతను ఈ వేలంలో హాట్ కేక్ గా ఉన్నాడు.
డెవాన్ కాన్వే
ఐపీఎల్లో ఓపెనర్గా డెవాన్ కాన్వే తన బ్యాటింగ్తో ఒంటిచేత్తో అనేక మ్యాచ్లు గెలిపించాడు. కానీ, గత సీజన్లో కాన్వే బ్యాట్ అంతగా రాణించలేకపోయింది. ఈ కారణంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) అతన్ని రాబోయే సీజన్కు ముందు విడుదల చేసింది.
అద్భుతమైన బ్యాటింత్ తో అదరగొట్టే కాన్వే కోసం ఫ్రాంచైజీల మధ్య పోటీ కనిపించవచ్చు. ఏ జట్టు అతనిని దక్కించుకుంటుందనేది ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఓపెనర్గా, వికెట్ కీపర్గా అద్భుతమైన నైపుణ్యం కలిగి ఉండటం అతనికి డిమాండ్ను పెంచే అవకాశం ఉంది.
జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గర్క్
ఐపీఎల్ వేలంలో పోటీపడనున్న ముఖ్యమైన ప్లేయర్ విధ్వంసక యంగ్ బ్యాటర్ జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గర్క్. అతను ఐపీఎల్లోనే కాకుండా తన బ్యాటింగ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సాధించాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గర్క్ను రూ. 9 కోట్లకు రైట్ టు మ్యాచ్ (RTM) కార్డును ఉపయోగించి తమ జట్టులో కొనసాగించింది.
కానీ ఈసారి అతన్ని కూడా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. దీంతో అతను కూడా ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో ఒక సంచలనాత్మక డీల్గా నిరూపితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
క్వింటన్ డి కాక్
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ లు ఆడే ఓపెనర్ క్వింటన్ డి కాక్ గత సీజన్లో కొంచెం నిరాశపరిచాడు. అయినప్పటికీ, అతని ఆట తీరు బౌలర్లకు వణుకు పుట్టిస్తుంది. డి కాక్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ తో పాటు ఐపీఎల్ లోనూ తనదైన ముద్ర వేశాడు.
అయితే, ఐపీఎల్ 2026కి ముందు కేకేఆర్ అతన్ని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. డి కాక్ కూడా ఐపీఎల్ 2026 మెగా వేలంలో భారీ మొత్తంతో డిమాండ్ పలికే ప్లేయర్లలో ఒకరు.
కామెరాన్ గ్రీన్
ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ రానున్న ఐపీఎల్ వేలంలో ఫ్రాంచైజీల దృష్టిని బలంగా ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. బ్యాటింగ్లోనే కాదు, అవసరమైనప్పుడు బంతితోనూ కీలక పాత్ర పోషించగల సామర్థ్యం అతనికి ఉంది. అలాగే, ఫీల్డింగ్లో కూడా అతను అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందాడు.
గ్రీన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జట్టు అవసరాన్ని బట్టి టాప్ ఆర్డర్లోనైనా, మధ్య వరుసలోనైనా సులభంగా బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. గత సీజన్లో గాయం కారణంగా ఆయన ఐపీఎల్ కు దూరమైనప్పటికీ, ముందున్న రెండేళ్లలో మాత్రం 29 మ్యాచ్లు ఆడి తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. ఒక సెంచరీ, రెండు హాప్ సెంచరీలతో కలిపి 707 పరుగులు చేశాడు. 41.5 సగటుతో తన ఆటను కొనసాగించారు.