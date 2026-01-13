Top 5 Cricketers : కోహ్లీ, ధోనిని దాటేసిన హార్దిక్.. అత్యంత ఖరీదైన వాచ్ ఎవరిదో తెలుసా?
Expensive Watches Top 5 Cricketers : హార్దిక్ పాండ్యా వాచ్ ధర తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. హార్దిక్ పాండ్యా నుండి విరాట్ కోహ్లీ వరకు, అత్యంత ఖరీదైన వాచీలు ధరించే టాప్ 5 క్రికెటర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వామ్మో.. క్రికెటర్ల వాచీల ధరలతో లగ్జరీ ఇల్లు కొనేయొచ్చు!
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఆటగాళ్లు కేవలం తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతోనే కాకుండా, తమ విలాసవంతమైన జీవనశైలితో కూడా అభిమానుల మనసు గెలుచుకుంటారు. మైదానంలో సిక్సర్లు, వికెట్లతో అలరించే ఈ స్టార్లు, మైదానం బయట తమ ఫ్యాషన్, ఖరీదైన వస్తువులతో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు.
ముఖ్యంగా క్రికెటర్లు ధరించే ఖరీదైన వాచీలు ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమే. హార్దిక్ పాండ్యా నుండి విరాట్ కోహ్లీ వరకు, రూ. లక్షల నుండి రూ. కోట్ల విలువైన గడియారాలను ధరించే టాప్ 5 క్రికెటర్ల జాబితాలో రెండవ పేరు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు.
హార్దిక్ పాండ్యా వాచ్ ధర రూ. 2.7 కోట్లు
అత్యంత ఖరీదైన వాచీలు ధరించే క్రికెటర్ల జాబితాలో టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. హార్దిక్ తన వ్యక్తిగత జీవనశైలి, ఫ్యాషన్ విషయంలో ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంటారు.
అనేక సందర్భాల్లో, మ్యాచ్ సమయంలో కూడా ఆయన ధరించిన ఆకర్షణీయమైన వాచీలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. తన బోల్డ్ ఫ్యాషన్ సెన్స్కు ప్రసిద్ధి చెందిన హార్దిక్ వద్ద పాటెక్ ఫిలిప్ నాటిలస్ (Patek Philippe Nautilus) వాచ్ ఉంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న గడియారాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ వాచ్ ధర సుమారు రూ. 2.7 కోట్లు. ఈ జాబితాలో ఏ ఇతర క్రికెటర్ వద్ద లేని అత్యంత ఖరీదైన వాచ్ ఇదే కావడం విశేషం.
బెన్ స్టోక్స్ వాచ్ ధర రూ. 38.96 లక్షలు
ఈ జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ ఉన్నారు. ఈ టాప్-5 జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయేతర క్రికెటర్ కూడా ఆయనే కావడం గమనార్హం.
బెన్ స్టోక్స్ వద్ద 'హబ్లోట్ బిగ్ బ్యాంగ్' (Hublot Big Bang) వాచ్ ఉంది. ఈ వాచ్ దాని స్పోర్టీ లుక్, ఆధునిక డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. క్రీడాకారులు, సెలబ్రిటీల మధ్య ఈ బ్రాండ్ చాలా పాపులర్. బెన్ స్టోక్స్ ధరించే ఈ హబ్లోట్ బిగ్ బ్యాంగ్ వాచ్ ధర సుమారు రూ. 38.96 లక్షలు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత ఖరీదైన వాచీలలో ఇది కూడా ఒకటి.
రోహిత్ శర్మ వాచ్ ధర రూ. 10.7 లక్షలు
ఈ జాబితాలో మూడవ పేరు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మది. మైదానంలో తన బ్యాటింగ్తో ఎంత స్టైలిష్గా ఉంటారో, బయట లగ్జరీ వాచీల విషయంలోనూ రోహిత్ అంతే అభిరుచిని కలిగి ఉంటారు.
రోహిత్ శర్మ వద్ద ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన వాచీలలో రోలెక్స్ స్కై-డ్వెల్లర్ (Rolex Sky-Dweller) ఒకటి. దీని ధర సుమారు రూ. 10.7 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వాచ్ దాని డ్యూయల్ టైమ్ జోన్ ఫీచర్, అద్భుతమైన డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. రోహిత్ క్లాసీ లుక్కు ఈ వాచ్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.
ఎంఎస్ ధోని వాచ్ ధర రూ. 9.25 లక్షలు
భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనికి కార్లు, బైక్లంటే ఎంత పిచ్చో అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, మిస్టర్ కూల్ గడియారాల విషయంలో కూడా తక్కువేమీ కాదు. ఆయన వద్ద అద్భుతమైన వాచ్ కలెక్షన్ ఉంది.
ధోని వద్ద ఉన్న ప్రత్యేకమైన వాచీలలో పానె రాయ్ రేడియోమిర్ కాలిఫోర్నియా (Panerai Radiomir California) ఒకటి. దీని ధర సుమారు రూ. 9.25 లక్షలు. ధోని ఎంపిక చేసుకున్న ఈ పానె రాయ్ వాచ్, దాని బోల్డ్, మిలిటరీ-యాక్షన్ డిజైన్కు ప్రసిద్ధి. ఇది ధోని వ్యక్తిత్వానికి, నైపుణ్యం పట్ల ఆయనకు ఉన్న ప్రేమను అద్దం పడుతుంది.
విరాట్ కోహ్లీ వాచ్ ధర రూ. 8.60 లక్షలు
ఈ జాబితాలో 5వ స్థానంలో టీమిండియా రన్ మెషీన్, సూపర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు. కింగ్ కోహ్లీకి కూడా ఖరీదైన వాచీలంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన వద్ద సుమారు రూ. 8.60 లక్షల విలువైన రోలెక్స్ డేటోనా (Rolex Daytona) వాచ్ ఉంది.
ఈ వాచ్లో వేగాన్ని కొలవడానికి టాకీమెట్రిక్ స్కేల్ అమర్చబడి ఉంటుంది. రేసింగ్, క్రీడా ప్రపంచంలోని నిపుణుల మధ్య ఈ వాచ్ చాలా పాపులర్. రోలెక్స్తో పాటు, కోహ్లీ వద్ద ఆడిమర్స్ పిగ్యుట్ (Audemars Piguet), పాటెక్ ఫిలిప్ వంటి ఇతర లగ్జరీ బ్రాండ్ల గడియారాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం.