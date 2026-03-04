- Home
- SA vs NZ : టిమ్ సీఫెర్ట్ మాస్ బ్యాటింగ్.. ప్రోటీస్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన కివీస్ కుర్రాడు
New Zealand vs South Africa : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా పై న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ విరుచుకుపడ్డాడు. 58 పరుగులతో మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించి జట్టును బలమైన స్థితిలో నిలిపాడు.
టిమ్ సీఫెర్ట్ విధ్వంసం.. ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో కివీస్ ఓపెనర్ మెరుపులు
కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానంలో జరుగుతున్న ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 మొదటి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్కు సీఫెర్ట్ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. మార్కో జాన్సెన్ వేసిన మొదటి ఓవర్ నుంచే తన ఉద్దేశాన్ని చాటుతూ వరుస బౌండరీలతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే 58 పరుగులు చేసిన సీఫెర్ట్, తన ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు బాదారు.
అదృష్టం కలిసొచ్చిన వేళ..
సీఫెర్ట్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలో కొంత ఇబ్బంది పడినప్పటికీ, అదృష్టం ఆయన వైపు నిలిచింది. ఇన్నింగ్స్ 1.2 ఓవర్ వద్ద కాగిసో రబడ బౌలింగ్లో సీఫెర్ట్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను దక్షిణాఫ్రికా ఫీల్డర్లు సరిగ్గా అంచనా వేయలేక నేలపాలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన కేవలం 11 పరుగుల వద్దే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత దొరికిన అవకాశాన్ని రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్న సీఫెర్ట్, ప్రోటీస్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. ముఖ్యంగా మార్కో జాన్సెన్, లుంగీ ఎన్గిడి వేసిన ఓవర్లలో భారీ షాట్లతో విరుచుకుపడ్డారు.
పవర్ ప్లేలో న్యూజిలాండ్ రికార్డు స్కోరు
ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ జోడీ పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి 84 పరుగులు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో అత్యధిక పవర్ ప్లే స్కోరుగా నమోదైంది. సీఫెర్ట్ తన హాఫ్ సెంచరీని కేవలం 32 బంతుల్లోనే పూర్తి చేసుకున్నారు. లుంగీ ఎన్గిడి వేసిన 7.2 ఓవర్లో ఫోర్ కొట్టడం ద్వారా సీఫెర్ట్ తన 50 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నారు. మరోవైపు ఫిన్ అలెన్ కూడా వేగంగా ఆడుతూ న్యూజిలాండ్ ను విజయం వైపు తీసుకెళ్లాడు.
రబడ వేసిన క్లీన్ బౌల్డ్ ఝలక్
అద్భుతంగా ఆడుతున్న టిమ్ సీఫెర్ట్ చివరకు కాగిసో రబడ వేసిన అద్భుతమైన డెలివరీకి పెవిలియన్ చేరారు. ఇన్నింగ్స్ 9.1 ఓవర్ వద్ద రబడ వేసిన బంతి తక్కువ ఎత్తులో వచ్చి నేరుగా మిడిల్, లెగ్ స్టంప్ను ఎగురవేసింది. సీఫెర్ట్ భారీ షాట్ ఆడబోయి బంతి వేగాన్ని, ఎత్తును అంచనా వేయలేకపోయారు. 117 పరుగుల వద్ద న్యూజిలాండ్ తన మొదటి వికెట్ను కోల్పోయింది. సీఫెర్ట్ ఔట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే న్యూజిలాండ్ విజయానికి అవసరమైన పునాదిని బలంగా నిర్మించారు.
ఫైనల్ కు చేరిన న్యూజిలాండ్
దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్ సమయంలో మార్కో జాన్సెన్ హాఫ్ సెంచరీ (30 బంతుల్లో 55) చేయడంతో ఆ జట్టు 169 పరుగులు చేయగలిగింది. అయితే, సీఫెర్ట్, ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ ముందు ఈ లక్ష్యం చిన్నబోయింది. సీఫెర్ట్ హాఫ్ సెంచరీతో పాటు ఫిన్ అలెన్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ (22 బంతుల్లో 58 నాటౌట్) తోడవ్వడంతో న్యూజిలాండ్ విజయతీరాలకు చేరింది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో సీఫెర్ట్ చూపిన చొరవ కివీస్ జట్టుకు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. 9 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్ గెలిచింది. ఫిన్ అలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ కొట్టాడు.