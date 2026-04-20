Tilak Varma : తిలక్ వర్మ సెంచరీ విధ్వంసంతో నమోదైన 5 అద్భుత రికార్డులు ఇవే !
గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 45 బంతుల్లోనే అజేయంగా 101 పరుగులు చేసి తన తొలి ఐపీఎల్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. తిలక్ వర్మ నెలకొల్పిన 5 అద్భుత రికార్డుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నిదానంగా మొదలెట్టి.. నిప్పులు చెరిగిన తిలక్ వర్మ
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన 30వ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో తిలక్ వర్మ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకోగా, ముంబై ఇండియన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 199 పరుగులు చేసింది. ముంబై జట్టు 44 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో తిలక్ వర్మ క్రీజులోకి వచ్చి జట్టును ఆదుకున్నాడు.
మొదట నిదానం.. ఆపై విధ్వంసం రేపిన తిలక్ వర్మ
తిలక్ వర్మ తన ఇన్నింగ్స్ను చాలా నిదానంగా ప్రారంభించాడు. మొదటి 22 బంతుల్లో కేవలం 19 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డాడు. తర్వాతి 23 బంతుల్లోనే ఏకంగా 82 పరుగులు రాబట్టి గుజరాత్ బౌలర్లను హడలెత్తించాడు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో తిలక్ ఆట తీరు అమోఘం. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో ఫోర్, సిక్సర్తో తన సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు.
ఈ ఇన్నింగ్స్తో తిలక్ వర్మ సాధించిన 5 ప్రధాన రికార్డులు ఇవే
1. ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ: తిలక్ వర్మ కేవలం 45 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. దీనితో ముంబై ఇండియన్స్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా సనత్ జయసూర్య (45 బంతులు) రికార్డును సమం చేశాడు.
2. డెత్ ఓవర్లలో అత్యధిక పరుగులు (16-20 ఓవర్లు): ఈ మ్యాచ్లో తిలక్ వర్మ ఆఖరి ఐదు ఓవర్లలో (డెత్ ఓవర్లు) ఏకంగా 65 పరుగులు రాబట్టాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో డెత్ ఓవర్లలో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్ బ్యాటర్ల జాబితాలో తిలక్ చోటు సంపాదించాడు.
3. గుజరాత్ టైటాన్స్పై రెండో సెంచరీ: ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున గుజరాత్ టైటాన్స్పై సెంచరీ చేసిన రెండో బ్యాటర్గా తిలక్ నిలిచాడు. అంతకుముందు 2023లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ (103*) ఈ ఘనత సాధించాడు.
4. నెం.5 లేదా అంతకంటే తక్కువ స్థానంలో వచ్చి సెంచరీ: ఐపీఎల్ చరిత్రలో 5వ స్థానం లేదా అంతకంటే తక్కువ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి సెంచరీ చేసిన అతికొద్ది మంది ఆటగాళ్ల జాబితాలో తిలక్ చేరాడు. యూసుఫ్ పఠాన్, డేవిడ్ మిల్లర్ వంటి దిగ్గజాల సరసన ఆయన నిలిచాడు.
5. తక్కువ స్ట్రైక్ రేట్ నుంచి సెంచరీ వరకు: ఒక దశలో 86.36 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్న తిలక్, మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి 224.44 స్ట్రైక్ రేట్తో ముగించడం ఒక విశేషం. అతని ఇన్నింగ్స్ ఐపీఎల్లో ఒక గొప్ప కమ్బ్యాక్ ఇన్నింగ్స్గా నిలిచిపోతుంది.
నమన్ ధీర్, హార్దిక్ పాండ్యాతో కీలక భాగస్వామ్యాలు
ముంబై ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దడంలో నమన్ ధీర్ (45 పరుగులు) కీలక పాత్ర పోషించాడు. తిలక్, నమన్ కలిసి 4వ వికెట్కు 50 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాతో కలిసి తిలక్ మరో 50 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని జోడించి స్కోరును 199 కి చేర్చాడు.