ఒకే ఒక్క మ్యాచ్లో 8 వికెట్లు.. భారత గడ్డపై అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు.. అతడెవరంటే
T20 World Cup: ఇటలీతో జరిగిన గ్రూప్ సి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ 42 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీనితో, వెస్టిండీస్ జట్టు వరుసగా నాలుగు విజయాలతో గ్రూప్ దశను ముగించింది. వెస్టిండీస్, ఇటలీ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగింది.
చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్
T20 ప్రపంచకప్ 2026లో వెస్టిండీస్ తమ చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్ను ఇటలీతో ఆడింది. ఈ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ 42 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. ఈ మ్యాచ్లో షమర్ జోసెఫ్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. వెస్టిండీస్ ఫాస్ట్ బౌలర్ షమర్ జోసెఫ్ 2026 T20 ప్రపంచకప్లో అద్భుతమైన ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు.
42 పరుగుల తేడాతో విజయం
అక్కడ షమర్ జోసెఫ్ ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. తన జట్టు విజయానికి హీరోగా మారాడు.
వెస్టిండీస్ 165 పరుగులు చేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి ఇటలీ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 20 ఓవర్లలో 165 పరుగులు చేసింది. షాయ్ హోప్ 46 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 75 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రూథర్ఫోర్డ్ అజేయంగా 24 పరుగులు చేయగా, రోస్టన్ చేజ్ 24 పరుగులు చేశాడు. ఇటలీ తరఫున క్రిషన్ కలుగమేజ్, బెన్ మానెంటి చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
ఇటలీ జట్టు కుప్పకూలింది.
లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇటలీ 18 ఓవర్లలో 123 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం షమర్ జోసెఫ్ బౌలింగ్. నాలుగు ఓవర్ల స్పెల్లో, షమర్ జోసెఫ్ 30 పరుగులు ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ అతనే. అంతేకాకుండా, అతను ఫీల్డ్లో నాలుగు క్యాచ్లు కూడా తీసుకున్నాడు. మొత్తం ఎనిమిది వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇటలీ ఇన్నింగ్స్ను పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో ఒక ఆటగాడు నాలుగు వికెట్లతో పాటు నాలుగు క్యాచ్లు తీసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి.
ఇప్పుడు సూపర్ 8 రౌండ్
వెస్టిండీస్ జట్టు గ్రూప్ సిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇప్పుడు సూపర్ 8 రౌండ్లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. వెస్టిండీస్ ఈ టోర్నమెంట్ను రెండుసార్లు గెలిచి మూడోసారి గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇటలీతో పాటు, గ్రూప్ దశలో ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వంటి జట్లను కూడా ఓడించింది.