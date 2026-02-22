బ్యాటింగ్ సరే.! ఆ ఒక్క లోపం సరిదిద్దుకోకపోతే టీమిండియా ఇంటికే..
సూపర్-8 దశలో భారత జట్టు..
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్-8 దశలో భారత జట్టు ప్రదర్శనపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో భారత బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలమవుతుండటం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒకప్పుడు స్పిన్ బౌలింగ్ను సమర్ధంగా ఆడే జట్టుగా పేరున్న భారత్, ఇప్పుడు అదే స్పిన్ ఉచ్చులో చిక్కుకోవడం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
స్పిన్ సవాలును అధిగమించలేక..
గ్రూప్ దశలో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో భారత టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో పరుగులు తీయడానికి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. పిచ్పై బంతి కాస్త టర్న్ అవుతుంటే చాలు, భారత బ్యాటర్లు వికెట్లు పారేసుకుంటున్నారు.
మిడిల్ ఓవర్ల వైఫల్యం
7 నుంచి 15 ఓవర్ల మధ్య స్పిన్నర్లు బౌలింగ్ చేస్తున్న సమయంలో రన్ రేట్ భారీగా తగ్గిపోవడమే కాకుండా, కీలక వికెట్లు కోల్పోవడం టీమ్ ఇండియాను దెబ్బతీస్తోంది. విదేశీ స్పిన్నర్లు వేసే గూగ్లీలను, ఫ్లైటెడ్ డెలివరీలను అంచనా వేయడంలో మన స్టార్ బ్యాటర్లు తడబడుతున్నారు. స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి అనవసరపు షాట్లు ఆడి అవుట్ అవుతున్నారు.
సెమీఫైనల్ ఆశలపై ప్రభావం
ప్రపంచకప్ వంటి మెగా టోర్నీలో సెమీఫైనల్ చేరాలంటే స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడం అత్యవసరం. శ్రీలంక, వెస్టిండీస్ లాంటి జట్లలో స్పిన్నర్ల పాత్ర చాలా కీలకం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత బ్యాటర్లు తమ ఆటతీరును మార్చుకోకపోతే, సెమీఫైనల్ బెర్తు దక్కించుకోవడం కష్టతరమవుతుంది.
బలమైన స్పిన్ దళం..
ముఖ్యంగా రాబోయే మ్యాచ్ల్లో బలమైన స్పిన్ దళం ఉన్న జట్లతో భారత్ తలపడాల్సి ఉంది. మన బ్యాటర్లు తమ ఫుట్ వర్క్ను మెరుగుపరుచుకుని, స్వీప్, రివర్స్ స్వీప్ వంటి షాట్లతో స్పిన్నర్లపై ఎదురుదాడి చేయాలని మాజీ క్రికెటర్లు సూచిస్తున్నారు.