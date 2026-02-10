IND vs PAK : ఐసీసీ దెబ్బకు దారిలోకి వచ్చిన పాక్.. నవ్వులపాలవుతున్న నఖ్వీ డ్రామా
India vs Pakistan టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత్తో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు అంగీకరించింది. ఐసీసీ తన డిమాండ్లను తిరస్కరించినప్పటికీ పీసీబీ చీఫ్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ నవ్వుతూ కనిపించడం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటి?
ఐసీసీ దెబ్బకు దారిలోకి వచ్చిన పాకిస్థాన్.. భారత్తో మ్యాచ్ ఖాయం
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్పై నెలకొన్న సస్పెన్స్ ఎట్టకేలకు వీడింది. గత ఎనిమిది రోజులుగా రకరకాల నాటకీయ పరిణామాల తర్వాత, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) ముందు మోకరిల్లింది. ఫిబ్రవరి 15న భారత్తో జరగబోయే హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ అంగీకరించింది. లాహోర్లో పీసీబీ, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB), ఐసీసీ ప్రతినిధుల మధ్య సుదీర్ఘంగా జరిగిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం వెలువడింది.
ఐసీసీ తిరస్కరించిన పాక్ డిమాండ్లు
ఈ సమావేశానికి ముందు పాకిస్థాన్ కొన్ని షరతులను ఐసీసీ ముందు ఉంచింది. భారత్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడేలా హామీ ఇస్తేనే వరల్డ్ కప్లో తలపడతామని మొహ్సిన్ నఖ్వీ పట్టుబట్టారు. అయితే, ఐసీసీ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా నఖ్వీ ప్లాన్ను తిప్పికొట్టింది. పాక్ డిమాండ్లను మరో ఆలోచన లేకుండా తిరస్కరించింది. తమ పంతం నెగ్గకపోయినా, సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మొహ్సిన్ నఖ్వీ ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బంగ్లాదేశ్ సపోర్టుగా పాకిస్థాన్
అవమానకర రీతిలో వెనక్కి తగ్గిన పాకిస్థాన్కు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఒక రకమైన ఎగ్జిట్ రూట్ కల్పించింది. సోమవారం రాత్రి బీసీబీ అధ్యక్షుడు అమీనుల్ ఇస్లాం ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఫిబ్రవరి 15న భారత్తో జరిగే మ్యాచ్ను బహిష్కరించవద్దని పాకిస్థాన్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ వివాదం సమయంలో తమకు అండగా నిలిచినందుకు మొహ్సిన్ నఖ్వీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బంగ్లాదేశ్ చేసిన ఈ విజ్ఞప్తి పాకిస్థాన్కు పరువు దక్కించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. తాము భయపడి ఆడటం లేదని, కేవలం బంగ్లాదేశ్ కోరిక మేరకే ఆడుతున్నామని చెప్పుకోవడానికి పీసీబీకి ఒక సాకు దొరికింది.
నఖ్వీ నవ్వు వెనుక అసలు గుట్టు ఇదే
సమావేశం తర్వాత విలేకరులతో మాట్లాడిన నఖ్వీ, తాను ఎప్పుడూ శుభవార్తలే చెబుతానని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు. "మా సపోర్టు పట్ల బంగ్లాదేశ్ ఎంత సంతోషంగా ఉందో మీరు చూశారు. ఐసీసీ సమావేశంలో మేము కేవలం బంగ్లాదేశ్ ప్రయోజనాల కోసమే మాట్లాడాము, మా గురించి మేము ఏమీ అడగలేదు" అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. వాస్తవానికి పాక్ డిమాండ్లు వీగిపోయినప్పటికీ, బంగ్లాదేశ్తో ఉన్న ఈ సోదరభావం రాజకీయంగా తమకు మైలేజీ ఇస్తుందని నఖ్వీ భావిస్తున్నారు. అందుకే డిమాండ్లు నెరవేరకపోయినా ఆయన నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నారు.
పాక్ తీరుపై విమర్శలు
ఫిబ్రవరి 4న పాక్ ప్రధాని షాబాజ్ షరీఫ్ తమ క్యాబినెట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, భారత్తో ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆడే ప్రసక్తి లేదని ప్రగల్భాలు పలికారు. కానీ, కేవలం ఐదు రోజుల వ్యవధిలోనే పీసీబీ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవ్వులపాలు కాకుండా ఉండటానికి బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తిని ఒక కవచంలా వాడుకుంటోంది. అయితే, అభిమానులు, క్రీడా విశ్లేషకులు పాక్ వైఖరిని తప్పుపడుతున్నారు. ద్రాక్ష పళ్లు దొరకకపోతే పుల్లన అన్న చందంగా పాక్ తీరు ఉందని సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు పేలుతున్నాయి.
ఏది ఏమైనా, ఫిబ్రవరి 15న భారత్-పాక్ సమరం ఖాయమైంది. రాజకీయ డ్రామాలు ఎన్ని నడిచినా, అంతిమంగా క్రికెట్ మైదానంలోనే అసలు పోరు జరగనుంది. ఐసీసీ కఠినంగా వ్యవహరించడం వల్ల పాకిస్థాన్ దారిలోకి రాక తప్పలేదు. బంగ్లాదేశ్ ఇచ్చిన సపోర్టుతో నఖ్వీ తన ఓటమిని గెలుపుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.