T20 World Cup 2026 : కోచ్ హింట్ ఇచ్చేశాడు.. కేరళ కింగ్ రీఎంట్రీ.. ఎవరెవరు అవుట్?
India vs Zimbabwe: టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 8లో జింబాబ్వేతో జరగనున్న కీలక పోరుకు ముందు టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో మార్పులు ఉంటాయని బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ సంకేతాలిచ్చారు. దీంతో సంజూ శాంసన్ రీఎంట్రీ పై ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది.
India vs Zimbabwe: భారత జట్టులో భారీ మార్పులు
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి సూపర్ 8 మ్యాచ్లో ఘోర పరాజయం పాలైన టీమిండియా, ఇప్పుడు జింబాబ్వేతో జరగనున్న చావోరేవో పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా టాప్ ఆర్డర్లో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం జట్టుకు ప్రతికూలంగా మారుతుందన్న విమర్శల నేపథ్యంలో, కేరళ స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.
టీమిండియాలో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ల సమస్య
ప్రస్తుత భారత టాప్ ఆర్డర్లో మొదటి ముగ్గురు బ్యాటర్లు అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ అందరూ ఎడమచేతి వాటం వారే కావడం జట్టు సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తోందని కోటక్ అంగీకరించారు. ప్రత్యర్థి జట్టులోని ఆఫ్ స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో మన బ్యాటర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. "టాప్ త్రీలో అందరూ ఎడమచేతి వాటం వారు ఉండటం వ్యక్తిగతంగా సమస్య కాకపోవచ్చు, కానీ మ్యాచ్లలో ఇది ప్రత్యర్థికి కలిసొచ్చే అంశంగా మారుతోంది. వరుసగా వికెట్లు కోల్పోతుండటం మమ్మల్ని పునరాలోచనలో పడేసింది" అని కోటక్ వెల్లడించారు.
సంజూ శాంసన్ రీఎంట్రీ పై సస్పెన్స్
మలయాళీ క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సంజూ శాంసన్ రీఎంట్రీపై కోటక్ స్పందించారు. చెన్నైలో జరిగిన ప్రాక్టీస్ సెషన్లో సంజూ చాలా సేపు నెట్స్లో గడపడం అతను జట్టులోకి వస్తున్నాడనే దానికి సంకేతమని వస్తున్న వార్తలను ఆయన కొట్టిపారేశారు. "సంజూ నెట్స్లో బ్యాటింగ్ చేయడం సాధారణ ప్రక్రియ మాత్రమే. అయితే, జట్టు కూర్పుపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. తుది నిర్ణయం ఇంకా తీసుకోలేదు" అని ఆయన తెలిపారు. గత కొంతకాలంగా ఫామ్లో లేని అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో శాంసన్ను తీసుకోవాలని మాజీ క్రికెటర్ పార్థివ్ పటేల్ వంటి వారు సూచిస్తున్నారు.
అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ ఆందోళనకరం
గత ఏడాది కాలంగా అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన అభిషేక్ శర్మ, ఈ వరల్డ్ కప్లో మాత్రం వరుసగా విఫలమవుతున్నాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో డకౌట్ కావడం, అత్యధిక స్కోరు కేవలం 15 పరుగులు మాత్రమే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీనిపై కోటక్ స్పందిస్తూ.. "అభిషేక్ కొంత గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయితే ఒకట్రెండు మ్యాచ్లలో వైఫల్యం చెందినంత మాత్రాన ఆటగాడి సామర్థ్యాన్ని తక్కువ చేయలేం. కానీ జట్టు అవసరాల దృష్ట్యా మార్పులు తప్పకపోవచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.
బౌలింగ్ విభాగంలోనూ మార్పులు?
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్ చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఇక్కడి పిచ్ స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే అవకాశం ఉండటంతో అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్ తిరిగి తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరు జట్టులోకి వస్తే వాషింగ్టన్ సుందర్ లేదా రింకూ సింగ్ తమ స్థానాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా అక్షర్ పటేల్ను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకోవాలని పార్థివ్ పటేల్ గట్టిగా ప్రతిపాదిస్తున్నారు. అక్షర్ గతంలో కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడి జట్టును ఆదుకున్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.
భయం లేని బ్యాటింగ్ శైలి
ఓటముల భయంతో జట్టు తన దూకుడును మార్చుకోదని కోటక్ స్పష్టం చేశారు. "మేము అదే బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ను ఆడతాము. ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయామని మా శైలిని మార్చుకోము. టీ20 ఫార్మాట్లో పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో ఉండటం ముఖ్యం. షాట్ సెలక్షన్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కానీ, మా అటాకింగ్ గేమ్ అలాగే ఉంటుంది" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సెమీ ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే జింబాబ్వేపై విజయం భారత్కు అత్యవసరం. అది కూడా భారీ తేడాతో విజయం కావాలి.