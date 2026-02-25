- Home
ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో మార్పులు జరిగాయి. బ్యాటింగ్లో ఇషాన్ కిషన్ టాప్-5లోకి రాగా, బౌలింగ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్-10లోకి తిరిగి వచ్చాడు. ఇక అభిషేక్ శర్మ టాప్ ర్యాంకును నిలబెట్టుకున్నాడు.
టి20 ర్యాంకింగ్స్లో మార్పులు
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఉత్కంఠ మధ్య ఐసీసీ కొత్త ర్యాంకింగ్స్ను విడుదల చేసింది. ఈ ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్ల స్థానాల్లో భారీ మార్పులు కనిపించాయి. బ్యాటింగ్లో ఇషాన్ కిషన్ టాప్-5లోకి దూసుకెళ్లగా, బౌలింగ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్-10లోకి వచ్చాడు.
దూసుకొచ్చిన ఇషాన్ కిషన్
ప్రపంచకప్లో అద్భుత ఫామ్లో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్ మూడు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని టీ20 లో ఐదో ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు 5 మ్యాచ్లు ఆడిన ఇషాన్ 176 పరుగులు చేశాడు.
తిలక్కు ర్యాంకింగ్స్లో నష్టం
ప్రపంచకప్లో నిరాశపరిచిన తిలక్ వర్మ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఏడో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఈ టోర్నీలో తిలక్ 21.40 సగటుతో కేవలం 107 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. స్లో బ్యాటింగ్, ఇంటెంట్ లేకపోవడంపై విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలోనే ర్యాంకింగ్స్లోనూ దెబ్బతిన్నాడు.
నంబర్ వన్ స్థానం నిలబెట్టుకున్న అభిషేక్
ప్రపంచకప్లో మూడుసార్లు డకౌట్ అయి నిరాశపరిచినా, భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. టోర్నీకి ముందు 929 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్న అభిషేక్, తాజా ర్యాంకింగ్స్లో 877 పాయింట్లతో మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
నంబర్ వన్ స్థానంపై కన్నేసిన పాక్ ఆటగాడు
ర్యాంక్ నిలబెట్టుకున్న సూర్య
బౌలింగ్లో బుమ్రా షో
చక్రవర్తినే కింగ్
ఆల్రౌండర్ల పోరు
ఆల్రౌండర్ల జాబితాలో హార్దిక్ పాండ్యా తన మూడో ర్యాంక్ను నిలబెట్టుకున్నాడు. అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకెళ్తున్న శివమ్ దూబే ఏడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. అయితే గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా తుది జట్టులో చోటు కోల్పోయిన అక్షర్ పటేల్ 18వ స్థానానికి పడిపోయాడు. జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్ రజా.. పాకిస్థాన్ ఆటగాడు సయీమ్ అయూబ్ను వెనక్కి నెట్టి ఆల్రౌండర్ల ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు.