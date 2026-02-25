పాకిస్థాన్ కు చుక్కలు చూపించిన భారతీయులు.. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో మనదే హవా
ICC T20I Rankings : ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్లు అభిషేక్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి టాప్ లో ఉన్నారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఇషాన్ కిషన్ తమ స్థానాలను మరింత మెరుగుపరుచుకున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న వేళ, తాజాగా టీ20 అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్స్ను విడుదల చేసింది. ఈ తాజా జాబితాలో భారత ఆటగాళ్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నారు. ముఖ్యంగా యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ విభాగంలో, స్పిన్ మాంత్రికుడు వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ విభాగంలో టాప్ లో కొనసాగుతున్నారు. మరోవైపు, టీమ్ ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ తమ ర్యాంకింగ్స్లో భారీ పెరుగుదలను సాధించారు.
బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్: వరుణ్ చక్రవర్తి టాప్
టీ20 బౌలర్ల జాబితాలో భారత స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి తన నంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. స్థిరమైన ప్రదర్శనతో ఆయన అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. అయితే, ఈసారి సౌతాఫ్రికాకు చెందిన కోర్బిన్ బాష్ అనూహ్య రీతిలో దూసుకొచ్చారు. ఏకంగా 21 స్థానాలను ఎగబాకి ఆయన మూడో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం. ఇంగ్లండ్ స్పిన్నర్ ఆదిల్ రషీద్ నాలుగో స్థానంలో ఉండగా, పాకిస్థాన్కు చెందిన అబ్రార్ అహ్మద్ రెండు స్థానాలు దిగజారి ఐదో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు.
టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా
భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన పదునైన బౌలింగ్తో మరోసారి ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటారు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన బుమ్రా, ఏడు స్థానాలను మెరుగుపరుచుకుని ఎనిమిదో ర్యాంకుకు చేరుకున్నారు. ఆయన టాప్ 10 బౌలర్ల జాబితాలో మళ్లీ చోటు సంపాదించారు. వెస్టిండీస్కు చెందిన మాథ్యూ ఫోర్డ్ కూడా భారీ జంప్ చేశారు. 23 స్థానాలు ఎగబాకిన ఆయన ఏడో స్థానానికి చేరుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియా లెగ్ స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని ఆరో స్థానంలో నిలిచారు.
బ్యాటింగ్ విభాగంలో అభిషేక్ శర్మ హవా
బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్ను పరిశీలిస్తే, భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇంగ్లండ్కు చెందిన ఫిల్ సాల్ట్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. పాకిస్థాన్ ఆటగాడు సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని మూడో స్థానానికి చేరుకున్నారు. శ్రీలంక బ్యాటర్ పాతుమ్ నిస్సాంక నాలుగో స్థానంలో నిలిచారు. భారత వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ మూడు స్థానాలు ఎగబాకి ఐదో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతుండగా, యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ మూడు స్థానాలు కోల్పోయి ఏడో స్థానానికి పడిపోయారు.
పడిపోయిన వనిందు హసరంగ స్థానం
శ్రీలంక స్టార్ ఆల్ రౌండర్ వనిందు హసరంగకు ఈ ర్యాంకింగ్స్ నిరాశను మిగిల్చాయి. ప్రపంచకప్ నుండి శ్రీలంక అవుట్ అయిన నేపథ్యంలో, హసరంగ నాలుగు స్థానాలు దిగజారి పదో స్థానానికి పడిపోయారు. బంగ్లాదేశ్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నారు. బౌలింగ్ విభాగంలో టాప్ 10లో ఏడుగురు స్పిన్నర్లు ఉండటం గమనార్హం. ఇక బ్యాటింగ్ విభాగంలో సౌతాఫ్రికా యంగ్ సెన్సేషన్ డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ 10 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని తొమ్మిదో స్థానానికి చేరుకున్నారు.
ర్యాకింగ్స్ లో టీమిండియా జోరు
మొత్తంగా చూస్తే, ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్ల హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ భారతీయులే అగ్రస్థానంలో ఉండటం గర్వకారణం. వరల్డ్ కప్ కీలక దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో బుమ్రా వంటి సీనియర్లు ఫామ్లోకి రావడం, టాప్ 10 లోకి ప్రవేశించడం జట్టుకు సానుకూల అంశం. రాబోయే మ్యాచ్ల్లో ప్రదర్శన ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్స్లో మరిన్ని మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.