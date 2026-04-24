SRH: ఇక 7 మ్యాచ్లే.! ఇషాన్ వెర్సస్ కమిన్స్.. హైదరాబాద్ కెప్టెన్ ఎవరో తేలిపోయింది..
SRH: ఐపీఎల్ 2026లో ఇషాన్ కిషన్ సారథ్యంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుసగా మూడు విజయాలను అందుకుని జోరు మీద ఉంది. అయితే, గాయం నుంచి కోలుకున్న రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగే మ్యాచ్ ద్వారా పునరాగమనం చేయబోతున్నారు.
ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీ..
ఐపీఎల్ 2026లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు ఇప్పుడు సరికొత్త సమస్య వచ్చిపడింది. గాయం నుంచి కోలుకున్న రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ జట్టులోకి తిరిగి వస్తుండటంతో, ప్రస్తుతం సారథిగా రాణిస్తున్న ఇషాన్ కిషన్ను కొనసాగించాలా లేదా మార్చాలా అన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.
హ్యాట్రిక్ విజయాలు..
సీజన్ ఆరంభంలో ప్యాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇషాన్ కిషన్, జట్టును అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నారు. మొదటి నాలుగు మ్యాచుల్లో కేవలం ఒకే విజయం సాధించిన SRH, ఆ తర్వాత ఇషాన్ సారథ్యంలో హ్యాట్రిక్ విజయాలను అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఎనిమిది పాయింట్లతో పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్, ప్లే ఆఫ్స్కు చేరువలో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసి లక్ష్యాలను కాపాడుకోవడంలో ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీకి మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
ప్యాట్ కమిన్స్ పునరాగమనం.. భిన్న స్వరాలు
రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరగనున్న తదుపరి మ్యాచ్ ద్వారా ప్యాట్ కమిన్స్ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. కమిన్స్ జట్టులోకి వస్తే సహజంగానే కెప్టెన్సీ ఆయనకే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే, జట్టు మంచి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు కెప్టెన్ను మారుస్తే అది జట్టు లయను దెబ్బతీస్తుందని కొందరు అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇషాన్ కిషన్నే కెప్టెన్గా కొనసాగించాలని వారు కోరుతున్నారు.
సన్రైజర్స్ ముందున్న సవాలు
మరోవైపు, ప్యాట్ కమిన్స్ అనుభవం జట్టుకు ఎంతో అవసరం అని, ఆయన కెప్టెన్సీలో ఆడితే జట్టు మరింత పటిష్టంగా మారుతుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇషాన్ కిషన్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించి, కమిన్స్కు సారథ్య బాధ్యతలు అప్పగించాలని వారు సూచిస్తున్నారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగే మ్యాచ్ ఫలితం ఈ కెప్టెన్సీ చర్చపై ఒక స్పష్టతనిచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్లే ఆఫ్స్ చేరడమే టార్గెట్
వరుస విజయాల ఊపులో ఉన్న సన్రైజర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి. కెప్టెన్ ఎవరైనా, జట్టు ఇదే దూకుడును కొనసాగించి ప్లే ఆఫ్స్ చేరడమే ఆరెంజ్ ఆర్మీ అభిమానుల అసలు కోరిక.