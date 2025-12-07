Smriti Mandhana: ఔను.. నా పెళ్లి రద్దయింది.. స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్ఛల్ సంచలన పోస్టులు
Smriti Mandhana Palash Muchhal : సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్ఛల్, క్రికెటర్ స్మృతి మంధానాల పెళ్లి రద్దయింది. తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న పుకార్లపై ఇద్దరూ మౌనం వీడారు. పలాష్, మంధాన చేసిన పోస్టులు వైరల్ గా మారాయి.
స్మృతి మంధానాతో పెళ్లి రద్దుపై పలాష్ ముచ్ఛల్ ఏం చెప్పారంటే?
ప్రముఖ భారతీయ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్ఛల్ పెళ్లి అధికారికంగా రద్దయింది. పెళ్లి పీటల వరకు వచ్చి ఆగిపోయిన ఈ వ్యవహారంపై నెలకొన్న వదంతుల మధ్య, తాజాగా పలాష్ ముచ్ఛల్ మౌనం వీడారు. తమ వ్యక్తిగత సంబంధం నుండి పక్కకు తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, తమపై తప్పుడు, పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపై తన బృందం న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పెళ్లి రోజున నిలిచిన వేడుకలు
భారత మహిళా క్రికెట్లో అత్యంత ప్రముఖమైన క్రీడాకారిణిలలో ఒకరైన స్మృతి మంధాన, నవంబర్ 23న పలాష్ ముచ్ఛల్తో వివాహానికి సిద్ధమయ్యారు. మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ వంటి సాంప్రదాయ వేడుకలు జోరుగా సాగుతున్న సమయంలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
పెళ్లి రోజున (నవంబర్ 23) మంధాన తండ్రి అనారోగ్యానికి గురైనట్లు సమాచారం. దీంతో వేడుకలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. ఈ వివాహం భారతదేశం ఇటీవల సాధించిన మహిళల ప్రపంచ కప్ విజయం నేపథ్యంలో మరింత ప్రత్యేకమైన సందర్భంగా భావించారు.
జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన దశ: పలాష్ పోస్టు వైరల్
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ, పలాష్ ముచ్ఛల్ ఈ రద్దయిన వివాహాన్ని తన జీవితంలో అత్యంత సవాలుతో కూడిన దశగా అభివర్ణించారు. సంబంధం నుండి వైదొలగాలనే తన నిర్ణయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. తన వ్యక్తిగత సంబంధం గురించి వస్తున్న ఆధారాలు లేని పుకార్లతో వ్యవహరించడం కష్టంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'నిజానిజాలు తేల్చకుండా, ధృవీకరించని పుకార్ల ఆధారంగా ఇతరులను అంచనా వేయడం' మానుకోవాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. తప్పుడు ప్రచారానికి పాల్పడుతున్న వారిపై న్యాయపరమైన చర్యలు ఉంటాయని మరోసారి హెచ్చరించారు. "నేను నా జీవితంలో ముందుకు సాగాలని, నా వ్యక్తిగత సంబంధం నుండి పక్కకు తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నాకు అత్యంత పవిత్రమైన దాని గురించి ఆధారాలు లేని పుకార్లపై ప్రజలు అంత సులభంగా స్పందించడం చూడటం నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇది నా జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన దశ, నేను నా నమ్మకాలను నిలబెట్టుకుంటూ దీన్ని హుందాగా ఎదుర్కొంటాను" అని ఆయన తన ప్రకటనలో తెలిపారు.
తప్పుడు పుకార్లపై కఠిన చర్యల హెచ్చరిక
స్మృతి మంధానాతో పెళ్లి వాయిదా పడిన తర్వాత, పలాష్ ముచ్ఛల్పై మోసం చేశాడనే పుకార్లు వ్యాపించాయి. ఆయనకు ఒక కొరియోగ్రాఫర్తో సంబంధం ఉందని కూడా ప్రచారం జరిగింది. దీంతో ఆయన తీవ్ర విమర్శలకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం, క్రికెటర్తో తన వివాహం రద్దయినట్లు ప్రకటించిన తరువాత, ఆయన తప్పుడు పుకార్లు వ్యాప్తి చేస్తున్న వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
"మనం సమాజంగా, మూలాలను ఎన్నడూ గుర్తించని, నిరాధారమైన పుకార్ల ఆధారంగా ఎవరినైనా అంచనా వేసే ముందు కాసేపు ఆగి ఆలోచించాలని నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను. మన మాటలు మనం ఎన్నడూ అర్థం చేసుకోలేని రీతిలో ఇతరులను గాయపరుస్తాయి. ఈ విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, ప్రపంచంలో చాలా మంది తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తప్పుడు, పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపై నా బృందం కఠినమైన న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతోంది. ఈ కష్ట సమయంలో దయతో నాకు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మౌనం వీడిన స్మృతి మంధానా
వారాల తరబడి కొనసాగిన ఊహాగానాల మధ్య, భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధానా కూడా చివరకు పలాష్ ముచ్ఛల్తో తన పెళ్లి గురించి మౌనం వీడారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో, వివాహం రద్దయినట్లు ఆమె తొలిసారిగా ధృవీకరించారు. ఈ సమయంలో తమ రెండు కుటుంబాల గోప్యతను గౌరవించాలని ఆమె అభ్యర్థించారు.
"గత కొన్ని వారాలుగా నా జీవితం గురించి చాలా ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో నేను మాట్లాడటం ముఖ్యమని భావిస్తున్నాను. నేను చాలా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఇష్టపడే వ్యక్తిని, నేను అలానే ఉంచాలనుకుంటున్నాను. పలాష్ తో నా పెళ్లి రద్దైంది" అని మంధానా అన్నారు.
"ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో ముగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా అదే చేయాలని కోరుతున్నాను. దయచేసి ఈ సమయంలో రెండు కుటుంబాల గోప్యతను గౌరవించాలని, మా స్వంత ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని, ముందుకు సాగడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను" అని ఆమె తెలిపారు.
"మనందరినీ నడిపించే ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. నాకు అది ఎల్లప్పుడూ నా దేశానికి అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహించడమే. వీలైనంత కాలం భారతదేశం కోసం ఆడాలనీ, ట్రోఫీలు గెలవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నా దృష్టి ఎల్లప్పుడూ దానిపైనే ఉంటుంది. మీ అందరి సపోర్టుకు ధన్యవాదాలు. ఇక ముందుకు సాగాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని ఆమె ముగించారు. కాగా, ముచ్చల్ మోసం చేశాడని వస్తున్న ఆరోపణలు, విమర్శలను పలాష్ కుటుంబం ఖండించింది.