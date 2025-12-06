100 సిక్సర్లతో దుమ్మురేపిన అభిషేక్ శర్మ !
Abhishek Sharma : టీ20 క్రికెట్లో ఒకే ఏడాదిలో 100 సిక్సర్లు బాదిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్గా అభిషేక్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సర్వీసెస్ జట్టుపై ఈ ఘనత సాధించాడు.
అదరగొడుతున్న అభిషేక్ శర్మ
టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో భారత యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాడు. బ్యాటింగ్ లో తనదైన దూకుడును ప్రదర్శిస్తూ, టీ20 ఫార్మాట్లో ఒక అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో 100 సిక్సర్లు బాదిన మొట్టమొదటి భారతీయ క్రికెటర్గా అభిషేక్ శర్మ రికార్డు సృష్టించాడు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సర్వీసెస్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ ఘనతను సాధించాడు. హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పంజాబ్ తరపున బరిలోకి దిగిన ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్, కేవలం 34 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. ఇందులో మూడు భారీ సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం.
హైదరాబాద్ లో అభిషేక్ శర్మ పరుగుల వరద
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుతమైన ఫామ్లో దుమ్మురేపుతున్నాడు. టోర్నీ ఆద్యంతం పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. బెంగాల్పై 148 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన అభిషేక్, బరోడాపై 50 పరుగులు సాధించాడు.
ఆ తర్వాత పుదుచ్చేరిపై పంజాబ్ 54 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన మ్యాచ్లో 34 పరుగులు చేసినప్పటికీ, ఆ ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మల్చుకోలేకపోయినందుకు నిరాశ చెందాడు. అయితే, సర్వీసెస్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆ లోటును భర్తీ చేశాడు. కేవలం 34 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు చేసి పంజాబ్ జట్టుకు శుభారంభాన్ని అందించాడు. తన బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.
సొంత రికార్డునే బద్దలు కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ
సర్వీసెస్తో జరిగిన ఇన్నింగ్స్లో అభిషేక్ మూడు సిక్సర్లు బాదడం ద్వారా ఒకే ఏడాదిలో 100 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టీ20 సిక్సర్లు బాదిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్గా ఘనత సాధించాడు. 25 ఏళ్ల అభిషేక్ శర్మ, 2024లో నెలకొల్పిన తన 87 సిక్సర్ల రికార్డును తానే అధిగమించడం విశేషం.
2025లో ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచుతూ ఏకంగా 100 సిక్సర్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ (2022లో 85 సిక్సర్లు), రిషబ్ పంత్ (2018లో 66 సిక్సర్లు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
ఒకే ఏడాదిలో అత్యధిక టీ20 సిక్సర్లు బాదిన భారతీయ క్రికెటర్లు వీరే
- అభిషేక్ శర్మ - 100* సిక్సర్లు (2025)
- అభిషేక్ శర్మ - 87 సిక్సర్లు (2024)
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 85 సిక్సర్లు (2022)
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 71 సిక్సర్లు (2023)
- రిషబ్ పంత్ - 66 సిక్సర్లు (2018)
రాబోయే సిరీస్లపై కన్నేసిన అభిషేక్ శర్మ
2025 సంవత్సరంలో అభిషేక్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు 47 సిక్సర్లు బాదాడు. మిగిలిన 53 సిక్సర్లు ఐపీఎల్ (IPL), ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ (SMAT)లో వచ్చాయి. డిసెంబర్ 9న కటక్లో దక్షిణాఫ్రికాతో ప్రారంభం కానున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో అభిషేక్ ఈ సిక్సర్ల సంఖ్యను మరింత పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్ ద్వారా తన రికార్డును మరింత మెరుగుపరుచుకునేందుకు అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
2025లో అభిషేక్ అద్భుత ఫామ్
భారత జట్టు తరపున పొట్టి ఫార్మాట్లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి అభిషేక్ శర్మ ఒక ప్రభంజనంలా మారాడు. ముఖ్యంగా 2025లో అతను 17 మ్యాచ్లు ఆడి 756 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 196.36గా ఉండటం గమనార్హం. అతి తక్కువ సమయంలోనే భారత జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఎదిగాడు.
ఈ ఏడాది ఆసియా కప్ గెలుపులోనూ పంజాబ్ బ్యాటర్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచ కప్లోనూ సత్తా చాటాలని అభిషేక్ భావిస్తున్నాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో అతని ప్రదర్శన రాబోయే దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్కు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.