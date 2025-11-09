ఆ ఇద్దరి ప్లేయర్స్ టెస్ట్ కెరీర్ ఇక ముగిసినట్టే.. అగార్కర్ తొక్కి పెట్టేశాడుగా.!
Agarkar: ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ సిరీస్కు మహమ్మద్ షమీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్లను బీసీసీఐ జట్టులోకి తీసుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. షమీ రంజీ ట్రోఫీలో సత్తా చాటగా, సర్ఫరాజ్ బరువు తగ్గించుకుని శ్రమిస్తున్నాడు.
టెస్ట్ జట్టు ఎంపిక ఎప్పటికీ సవాల్..
భారత క్రికెట్ టెస్ట్ జట్టు ఎంపిక ఎప్పుడూ ఒక సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియే. అయితే గత రెండేళ్లలో చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ ఎదుర్కొన్నంత వివాదం బహుశా ఏ సెలెక్టర్ కూడా ఎదుర్కొని ఉండడు. 2019 ప్రపంచకప్లో అంబటి రాయుడిని తీసుకోకపోవడంతో ఎంఎస్కే ప్రసాద్పై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే, అగార్కర్ సెలక్షన్ నిర్ణయాలు మరింత చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
నవంబర్ 14 నుంచి టెస్ట్ సిరీస్..
నవంబర్ 14 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఇండియా వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ సిరీస్ కోసం 15 మంది సభ్యుల జట్టును అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ ప్రకటించింది. ఊహించినట్లుగానే ఈ జట్టులో మహమ్మద్ షమీకి స్థానం దొరకలేదు. షమీ ఫిట్నెస్ గురించి తనకు స్పష్టత లేదని, అతను జట్టు ఎంపిక జాబితాలో లేడని అగార్కర్ గతంలోనే ప్రకటించాడు. అయితే, షమీ దీనికి బదులుగా, తాను ఫిట్గా లేకపోతే ఎన్సీఏలో ఉంటాను కానీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, రంజీ ట్రోఫీ ఆడతానా అని ప్రశ్నించాడు. బెంగాల్ తరపున రంజీ ట్రోఫీలో 15 వికెట్లు తీసి తన ఫామ్ను బంతితో నిరూపించుకున్నాడు.
షమీకి ఇక టెస్టు జట్టులో చోటు లేనట్టే..
మహమ్మద్ షమీతో పాటు, టెస్ట్ జట్టులో అవకాశం కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న మరో ఆటగాడు సర్ఫరాజ్ ఖాన్. గత సంవత్సరం తన అరంగేట్రంలోనే 150 పరుగులు చేసి ఆకట్టుకున్న సర్ఫరాజ్, ఆ తర్వాత నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో 11, 9, 6, 1 వంటి తక్కువ స్కోర్లు చేయడంతో అతన్ని పదే పదే పక్కన పెట్టారు.
అగార్కర్ తొక్కేశాడుగా..
గౌతమ్ గంభీర్, అగార్కర్, ఇతర సెలెక్టర్లు ఈ తక్కువ స్కోర్లను కారణంగా చూపిస్తూ అతని 150 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ను విస్మరించినట్లు తెలుస్తోంది. భారత టెస్ట్ జట్టులోకి తిరిగి రావాలనే ఆశతో సర్ఫరాజ్ ఖాన్ 11 కేజీల బరువు తగ్గించుకుని చూపించాడు. అయితే, 15 మంది సభ్యుల జట్టులో కూడా అతనికి స్థానం దొరకలేదు.
షమీ, సర్ఫరాజ్ కెరీర్ క్లోజ్
షమీ రంజీ ట్రోఫీలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరచగా, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ ఇటీవల ఆడిన ఐదు రంజీ మ్యాచ్లలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన చేయకపోయినా, అతను తన బ్యాటింగ్ మెరుగుదల కోసం కృషి చేస్తున్నాడు. అయితే, ప్రస్తుతం భారత జట్టులో ప్రతి స్థానానికి తీవ్ర పోటీ ఉంది. తక్కువ స్థానాలు, ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండటంతో అజిత్ అగార్కర్కు జట్టు ఎంపిక ఒక కఠినమైన పనిగా మారింది. ప్రతి సిరీస్లోనూ వివిధ బ్యాట్స్మెన్ లేదా బౌలర్లు రాణిస్తుండటంతో, వారి ప్రస్తుత ఫామ్ను బట్టి సెలక్షన్ కమిటీ జట్టును ఎంపిక చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో, షమీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్లకు భారత జట్టులోకి తిరిగి రావడం చాలా కష్టమైన విషయంగా మారింది.