IPL 2026: ఆర్సీబీకి బిగ్ షాక్.. విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోబోతున్నారా?
Virat Kohli : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ కు ముందు విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్తుపై చర్చలు వేడెక్కుతున్నాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) లోనే కొనసాగుతారా? లేక కొత్త జట్టుకి మారుతారా? లేదా రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా?
ఐపీఎల్ 2026కు ముందు కోహ్లీ భవిష్యత్తుపై ఊహాగానాలు
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో తన భవిష్యత్తు విషయంలో విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారారు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ, ఆయన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరులో (RCB) కొనసాగుతారా లేదా కొత్త సవాలుకు సిద్ధమవుతారా అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. దశాబ్దానికి పైగా జట్టును నడిపించిన కోహ్లీ.. ఆర్సీబీకి ప్రతీకగా నిలిచారు. అయితే, రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రయాణం ఏంటనే చర్చ సాగుతోంది.
కోహ్లీ ప్రదర్శన, నాయకత్వ ప్రభావం, బ్రాండ్ విలువ.. ఇలా అన్ని కలిపి చూస్తే ఆయన తీసుకునే ఏ నిర్ణయం అయినా లీగ్ పై భారీ ప్రభావం చూపిస్తుంది.
ఆర్సీబీతో కోహ్లీ ఒప్పందం పునరుద్ధరించలేదా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీతో తన కమర్షియల్ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించలేదనే వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. దీని వల్ల ఆయన జట్టులో కొనసాగుతారా అన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఆర్సీబీ లేదా కోహ్లీ నుంచి దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
పలు రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందు ఆర్సీబీ ఆయనను రిటైన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే, కోహ్లీ జట్టును వదిలిపెట్టే అవకాశం తక్కువగానే కనిపిస్తోంది.
ఐపీఎల్ లో కోహ్లీ ఫీజు ఎంత?
ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో ఆర్సీబీ తరపున ఆడిన విరాట్ కోహ్లీ ₹21 కోట్ల వేతనం పొందాడు. దీంతో ఆయన ₹20 కోట్ల మార్క్ దాటిన మరో భారతీయ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. గత సీజన్లతో పోల్చితే ఇది 40% పెరుగుదలగా ఉంది. ఈ వేతనం ఆయనను ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధికంగా సంపాదించిన ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలిపింది.
కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ సంకేతాలు?
విరాట్ కోహ్లీ అధికారికంగా ఐపీఎల్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించకపోయినా, కొన్ని పరిణామాలు అభిమానుల్లో సందేహాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. 2026 సీజన్కు ముందు ఆయన ఆర్సీబీకి చెందిన కమర్షియల్ ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించడం, అలాగే కెప్టెన్సీని కొనసాగించకుండా రాజత్ పటీదార్ను సూచించడం ఇవన్నీ ఆయన నాయకత్వ పాత్ర తగ్గిస్తున్నాయనే సంకేతాలుగా భావిస్తున్నారు.
అయితే 2025లో ఆర్సీబీ తొలిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచిన తరువాత కోహ్లీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వేరేలా ఉన్నాయి. ఆయన “నేను ఐపీఎల్ లో నా చివరి రోజు వరకు ఆర్సీబీకే ఆడతాను” అని స్పష్టం చేశారు.
ఆర్సీబీలో కోహ్లీ 18 ఏళ్ల ప్రస్థానం
2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విరాట్ కోహ్లీ పూర్తిగా ఆర్సీబీకే ఆడుతున్నారు. 18 సీజన్లలో ఆయన జట్టుకి అద్భుతమైన సేవలు అందించారు. 2013 నుంచి 2021 వరకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. 2016లో జట్టును ఫైనల్కు తీసుకెళ్లారు. 2025లో ఆర్సీబీకి మొదటి టైటిల్ అందించి చరిత్ర సృష్టించారు.
కోహ్లీ ఐపీఎల్ రికార్డులు ఇవే
• కోహ్లీ మొత్తం ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు: 267
• మొత్తం పరుగులు: 8661
• సగటు: 39.55
• స్ట్రైక్ రేట్: 132.86
• ఒక సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు: 973 (2016)
• సెంచరీలు: 8
• ఆరెంజ్ క్యాప్స్: 2 (2016, 2024)
• కెప్టెన్సీ సంవత్సరాలు: 2013–2021
• ఐపీఎల్ టైటిల్: 2025
• అత్యధిక భాగస్వామ్యాలు: ఏబీ డివిలియర్స్ (3123 పరుగులు), క్రిస్ గేల్ (2787 పరుగులు)
2026లో కోహ్లీ కొత్త జట్టుకి మారే అవకాశం ఉందా?
ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, విరాట్ కోహ్లీ మరో ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీకి మారే అవకాశం చాలా తక్కువ. ఆయన తిరస్కరించింది కమర్షియల్ ఒప్పందం మాత్రమే. ఆటగాడిగా ఉన్న కాంట్రాక్ట్ మాత్రం అమల్లోనే ఉంది.
ఆర్సీబీ గానీ, కోహ్లీ గానీ జట్టు మార్పుపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. 2025లో ఆర్సీబీ విజయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఆయన విడిపోవడం కంటే జట్టు అంతర్గత మార్పులు లేదా బ్రాండింగ్ కారణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
2025 నవంబర్లో ప్లేయర్ రిటెన్షన్ గడువు ముగిసేలోపు ఎటువంటి పెద్ద పరిణామాలు జరగకపోతే, విరాట్ కోహ్లీ 2026 సీజన్లో కూడా ఆర్సీబీ తరపున ఆడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.