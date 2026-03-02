Sanju Samson : సంజూ.. నువ్వు మామూలోడివి కాదు సామీ !
Sanju Samson : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో సంజూ శాంసన్ వీరవిహారం చేశాడు. విండీస్పై 97 రన్స్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ తో భారత్ను సెమీస్కు చేర్చిన సంజూకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంగి దండం పెట్టడం వైరల్ గా మారింది.
సంజూ శాంసన్ విరాట్ అవతారం.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సాష్టాంగ నమస్కారం
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో టీమ్ ఇండియా అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. సూపర్-8 చివరి పోరులో వెస్టిండీస్ను 5 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసిన భారత్, సెమీఫైనల్కు ఘనంగా దూసుకెళ్లింది. ఈ చరిత్రాత్మక విజయానికి కేరళ స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ తన అమోఘమైన బ్యాటింగ్తో వెన్నెముకగా నిలిచారు. లక్ష్య ఛేదనలో సంజూ ఆడిన 97 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్ చూసి కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫిదా అయ్యాడు. మైదానంలోనే సంజూకు వంగి నమస్కారం చేస్తూ సూర్య తన గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు.
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సంజూ విశ్వరూపం
వెస్టిండీస్ నిర్దేశించిన 196 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత్కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ త్వరగానే పెవిలియన్ చేరడంతో టీమ్ ఇండియా కష్టాల్లో పడింది. అయితే, సంజూ శాంసన్ క్రీజులోకి వచ్చిన మొదటి బంతి నుంచే ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించారు. విండీస్ బౌలర్లను ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెడుగుడు ఆడుకున్నారు. కేవలం 50 బంతుల్లోనే 12 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 97 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు. చివరలో ఫోర్ కొట్టి జట్టుకు విజయాన్ని అందించిన అనంతరం సంజూ మోకాళ్లపై కూర్చుని దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడం అభిమానుల మనసు గెలుచుకుంది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ నమస్కారం.. వైరల్ వీడియో
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వైపు వెళ్తున్న సంజూ శాంసన్ను కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆపారు. సంజూ అద్భుత ఇన్నింగ్స్కు ఫిదా అయిన సూర్య, మైదానంలోనే వంగి ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. వెంటనే సంజూ కెప్టెన్ను ఆత్మీయంగా కౌగిలించుకున్నారు. మనసులను హత్తుకునే ఈ సంఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. జట్టు ప్రయోజనం కోసం సంజూ చూపిన పట్టుదలకు కెప్టెన్ ఇచ్చిన గౌరవం చూసి నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. టీమ్ ఇండియాలో ఉన్న ఐక్యతకు ఈ దృశ్యం నిదర్శనమని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బద్దలు
ఈ ఇన్నింగ్స్తో సంజూ శాంసన్ ఒక అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. టీ20 వరల్డ్ కప్లో లక్ష్య ఛేదనలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాడిగా సంజూ చరిత్ర సృష్టించారు. గతంలో 2016లో ఆస్ట్రేలియాపై విరాట్ కోహ్లీ చేసిన 82 పరుగుల రికార్డును సంజూ ఇప్పుడు అధిగమించారు. అంతేకాకుండా, టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో విరాట్ కోహ్లీ ప్రమేయం లేకుండా 160 కంటే ఎక్కువ పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ విజయవంతంగా ఛేదించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. సంజూ ఆడిన తీరు చూస్తుంటే విరాట్ కోహ్లీ పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
విరాట్, రోహిత్ల నుంచే నేర్చుకున్నా: సంజూ
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా సంజూ శాంసన్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. "డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూర్చుని విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మ్యాచ్లను ఎలా ముగిస్తారో చాలాసార్లు గమనించాను. వారి నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలే ఈ రోజు నాకు ఉపయోగపడ్డాయి. జట్టును గెలిపించడం కంటే మరేదీ నాకు ముఖ్యం కాదు" అని సంజూ పేర్కొన్నారు. సంజూలో ఉన్న వినయం, నేర్చుకోవాలనే తపన చూసి మాజీ క్రికెటర్లు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు.
ముంబైలో సెమీఫైనల్ పోరు
వెస్టిండీస్పై 5 వికెట్ల తేడాతో సాధించిన ఈ విజయంతో భారత్ సెమీఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంది. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన ముంబైలోని ఐకానిక్ వాంఖడే స్టేడియంలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య సెమీఫైనల్ పోరు జరగనుంది. సంజూ శాంసన్ ఫామ్ సెమీస్కు ముందు భారత్కు కొండంత బలాన్ని ఇస్తోంది. కోల్కతాలో సంజూ సృష్టించిన సునామీ ముంబైలో కూడా కొనసాగాలని భారత అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.