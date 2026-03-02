Sanju Samson Net Worth : సంజూ శాంసన్ కు ఇన్నికోట్ల ఆస్తిపాస్తులా..!
ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన దగ్గరి నుంచి ప్రపంచ స్థాయి స్టార్గా ఎదిగే వరకు సంజూ శాంసన్ ప్రయాణం అద్భుతం. ఐపీఎల్ కాంట్రాక్టులు, జాతీయ జట్టు ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, బ్రాండ్ డీల్స్తో అతను భారీగా సంపాదిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
శాంసన్ కు ఇంతటి ఆస్తిపాస్తులా..!
సంజూ శాంసన్ ఇండియాలోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఎదిగాడు. అద్భుతమైన టాలెంట్ కలిగివున్నా అతడికి సరైన అవకాశాలు రావడంలేదనే వాదన ఉంది. ఐపిఎల్ లో అదరగొట్టడమేకాదు టీమిండియా తరపున విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ లు ఆడుతున్నా అతడికి జట్టులో స్థిరమైన చోటు దక్కడంలేదు. స్వదేశంలో జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 లోనూ అంతే జరిగింది... కానీ తాజాగా వెస్టిండిస్ మ్యాచ్ లో వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు. ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ను గెలిపించి హీరో అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో సంజూ శాంసన్ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఆదాయం గురించి తెలుసుకునేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
మైదానంలో బ్యాట్ తో అలరించే సంజూ శాంసన్ మంచి ఆదాయాన్ని కూడా పొందుతున్నాడు. దీపం ఉండగానే ఇళ్లు చక్కబెట్టుకోవాలనే సామెతను అతడు పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నాడు.. క్రికెటర్ గా ఓ వెలుగు వెలుగుతున్నపుడే రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) కాంట్రాక్టుల నుంచి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, మ్యాచ్ ఫీజుల వరకు ఈ కేరళ క్రికెటర్ పెద్దమొత్తంలోనే సంపాదిస్తున్నాడు.
ఐపిఎల్ లో శాంసన్ కు జాక్ పాట్..
సంజూ శాంసన్ సంపాదనలో ఐపిఎల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అతను తన ఐపీఎల్ కెరీర్ను ఒక చిన్న డీల్తో ప్రారంభించినా, అనతికాలంలోనే లీగ్లో అత్యంత విలువైన ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా ఎదిగాడు. ప్రస్తుతం శాంసన్ ఐపీఎల్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే ఆటగాళ్లలో ఒకడు. అతను ఏడాదికి సుమారు రూ.18 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు. 2013లో రూ.10 లక్షలతో మొదలైన అతని ఐపిఎల్ కెరీర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్గా మారడంతో భారీగా పెరిగింది. ఈ నిరంతర ఎదుగుదల లీగ్లో అతని ప్రదర్శన, నాయకత్వ సామర్థ్యాలను చూపిస్తుంది.
ఈ ఐపిఎఎల్ సీజన్ లో సంజూ శాంసన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ను వీడాడు... చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) తరఫున ఆడనున్నాడు. ఇందుకోసం సిఎస్కే అతడికి ఏకంగా రూ.18 కోట్లు ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా ఐపిఎల్ లో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా సంజూ శాంసన్ గుర్తింపు పొందాడు.
ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుండి శాంసన్ సంపాదన..?
కేవలం ఐపీఎల్ మాత్రమే కాకుండా సంజూ శాంసన్ ఇంటర్నేషన్ క్రికెట్లో భారత్ కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. కాబట్టి బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా కూడా డబ్బు సంపాదిస్తాడు. అతను ప్రస్తుతం గ్రేడ్ C కాంట్రాక్టులో ఉన్నాడు... దీని ద్వారా ఏడాదికి సుమారు రూ.1 కోటి అందుకుంటున్నాడు. ఇది కాకుండా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లకు చెల్లించే ఫీజులు అదనం. అతను భారత్ తరఫున ఆడే ప్రతి మ్యాచ్కు విడిగా పారితోషికం పొందుతాడు. ఇది అతని మొత్తం సంపాదనను మరింత పెంచుతుంది.
ప్రకటనల ద్వారా సంపాదన
చాలా మంది ఆధునిక క్రికెటర్ల లాగే సంజూ శాంసన్ కూడా వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా భారీగా సంపాదిస్తాడు. అతను స్పోర్ట్స్, లైఫ్స్టైల్, వినియోగ వస్తువులకు సంబంధించిన అనేక ప్రముఖ బ్రాండ్లతో కలిసి పనిచేశాడు. ఈ ఎండార్స్మెంట్ డీల్స్ అతనికి స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. క్రికెట్ ద్వారానే కాకుండా ఇతర మార్గాల్లోనూ ఆదాయం పొందడంలో ఇవి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ, అభిమానుల సంఖ్య అతన్ని కంపెనీలకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మార్చాయి.
సంజూ శాంసన్ నెెట్ వర్త్ ఎంత..?
పలు రిపోర్టుల ప్రకారం సంజూ శాంసన్ నికర ఆస్తుల విలువ రూ.75 నుంచి రూ.86 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. క్రికెట్ ఆదాయం కాకుండా అతని సంపదలో రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు, విలాసవంతమైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. అతను భారతదేశంలోని వివిధ నగరాల్లో నివాస గృహాలు, ఖరీదైన కార్లు కలిగి ఉన్నాడు. ఇది శాంసన్ వృత్తిపరమైన విజయంతో నిర్మించుకున్న విలాసవంతమైన జీవనశైలిని చూపిస్తుంది. ఆర్థిక పెట్టుబడులు, వ్యాపార కార్యకలాపాలు కూడా అతని మొత్తం సంపదకు దోహదం చేస్తాయి.
సంజూ శాంసన్ కార్ కలెక్షన్
శాంసన్ తన సంపాదనతో సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. అతని ఆస్తులలో ఆడి, బీఎండబ్ల్యూ, రేంజ్ రోవర్ వంటి లగ్జరీ కార్లతో పాటు మంచిమంచి ఇళ్లు కూడా ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత ఆస్తులతో పాటు, అతను క్రీడల అభివృద్ధిలోనూ పెట్టుబడులు పెట్టాడు. భవిష్యత్ ఆటగాళ్ల కోసం ఒక శిక్షణా అకాడమీని స్థాపించడం ద్వారా క్రీడలకు తిరిగి ఏదైనా చేయాలనే తన కోరికను చాటుకున్నాడు సంజూ శాంసన్.