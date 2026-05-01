- Sanju Samson: అనుకున్నదే జరిగింది.! ఆ స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. వన్డే ప్రపంచకప్ 2027కు శాంసన్ ఇన్..
Sanju Samson: అనుకున్నదే జరిగింది.! ఆ స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. వన్డే ప్రపంచకప్ 2027కు శాంసన్ ఇన్..
Sanju Samson: 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం టీమిండియా భారీ మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. పేలవ ఫామ్తో ఇబ్బంది పడుతున్న రిషబ్ పంత్ స్థానంలో, అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న సంజు శాంసన్ను వన్డే జట్టులోకి తీసుకోవాలని సెలెక్టర్లు భావిస్తున్నారు.
సంజు శాంసన్ బ్యాటింగ్:
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ 2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున సంజు శాంసన్ చెలరేగిపోతున్నాడు. ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లోనే 304 పరుగులు చేసి, రెండు సెంచరీలతో సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ ఫామ్ను చూస్తుంటే 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్లో సంజు ప్రధాన పాత్ర పోషించడం ఖాయమనిపిస్తోంది.
రిషబ్ పంత్ నిరాశ:
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్గా రిషబ్ పంత్ ఈ సీజన్లో తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. అటు బ్యాటింగ్లోనూ, ఇటు కెప్టెన్సీలోనూ విఫలమవ్వడం వల్ల జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానానికి పడిపోయింది. పంత్ వరుస వైఫల్యాలు అతని వన్డే కెరీర్కు ముగింపు పలుకుతాయా అనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.
అజిత్ అగార్కర్, గౌతమ్ గంభీర్ చర్చలు:
భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తును మార్చే దిశగా చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది వన్డే ప్రపంచకప్ ఉన్న నేపథ్యంలో రిషబ్ పంత్ కంటే సంజు శాంసన్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని వీరు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
టీ20 ప్రపంచ కప్ విజయోత్సవం:
టీ20 ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ దశలో సంచలన ఆటతీరును ప్రదర్శించిన సంజు శాంసన్, భారత్ వరుసగా రెండోసారి కప్పు గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ విజయం సంజు పట్ల సెలెక్టర్లలో ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది, తద్వారా వన్డే జట్టులో అతనికి స్థానం దక్కేలా చేయనుంది.
టెస్ట్ క్రికెట్లో రిషబ్ పంత్ వికెట్ కీపింగ్:
వన్డేలు, టీ20ల నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం రిషబ్ పంత్ ఇప్పటికీ భారత్కు అత్యంత కీలకమైన వికెట్ కీపర్. సెలెక్టర్లు అతన్ని టెస్టుల్లో ఫస్ట్ ఛాయిస్ కీపర్గా ఉంచి, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో మాత్రం కొత్త రక్తానికి అవకాశం ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు.