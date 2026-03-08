టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో భారత్ పవర్ ప్యాక్డ్ విధ్వంసం.. పవర్ప్లేలోనే వరల్డ్ రికార్డ్
IND vs NZ : ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో టీమిండియా ఓపెనర్లు చరిత్ర సృష్టించారు. పవర్ప్లేలో 92 పరుగులు రాబట్టి, వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పవర్ప్లే స్కోరు నమోదు చేసిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు సృష్టించింది.
పవర్ప్లేలో టీమిండియా పూనకాలు.. కివీస్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడుతున్న టీమిండియా, పవర్ప్లే ఓవర్లలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో చెలరేగిపోయింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ ఆరంభం నుంచే కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి, పవర్ప్లే ముగిసేసరికి వికెట్ నష్టపోకుండా 92 పరుగులు సాధించారు. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పవర్ప్లే స్కోరుగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
తొలి రెండు ఓవర్ల తర్వాత విధ్వంసం
టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. పిచ్పై ఉన్న తేమను ఉపయోగించుకోవాలని భావించిన కివీస్కు తొలి రెండు ఓవర్లలో భారత్ కేవలం 12 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చింది. అయితే, మూడో ఓవర్ నుంచి అసలు కథ మొదలైంది. జేకబ్ డఫీ వేసిన మూడో ఓవర్లో అభిషేక్, సంజూ చెరో ఫోర్ కొట్టి 15 పరుగులు రాబట్టారు. అక్కడి నుంచి కివీస్ బౌలర్లకు కోలుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా బౌండరీల వర్షం కురిపించారు.
పవర్ప్లేలో రికార్డుల సునామీ
భారత బ్యాటర్లు పవర్ప్లేలో ఆడిన తీరు అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది.
• నాలుగో ఓవర్లో లాకీ ఫెర్గూసన్ను టార్గెట్ చేస్తూ 24 పరుగులు పిండుకున్నారు.
• ఐదో ఓవర్లో మాట్ హెన్రీ బౌలింగ్లో 21 పరుగులు వచ్చాయి.
• ఆరో ఓవర్లో జేకబ్ డఫీని ఉతికి ఆరేస్తూ మరో 20 పరుగులు సాధించారు.
దీంతో కేవలం ఆరు ఓవర్లలోనే స్కోరు 92కు చేరింది. గతంలో 2024లో వెస్టిండీస్ (92/1 vs AFG) పేరిట ఉన్న రికార్డును భారత్ సమం చేయడమే కాకుండా, వికెట్ నష్టపోకుండా ఈ స్కోరు సాధించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
18 బంతుల్లోనే అభిషేక్ శర్మ హాఫ్ సెంచరీ
యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో శివమెత్తాడు. కేవలం 18 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ప్రపంచకప్ ఫైనల్ వంటి మెగా టోర్నీలో ఇలాంటి మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడటం విశేషం. ముఖ్యంగా పేసర్ల లెంగ్త్ను ముందుగానే పసిగట్టిన అభిషేక్, లాఫ్టెడ్ షాట్లతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి అభిషేక్ 19 బంతుల్లో 51 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు.
సంజూ శాంసన్ క్లాస్ అండ్ మాస్
అభిషేక్కు తోడుగా సంజూ శాంసన్ తన క్లాస్ బ్యాటింగ్తో అలరించాడు. మాట్ హెన్రీ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే అద్భుతమైన సిక్సర్తో ఖాతా తెరిచిన సంజూ, కివీస్ వ్యూహాలను చిత్తు చేశాడు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి సంజూ 17 బంతుల్లో 33 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి కేవలం 4 ఓవర్లలోనే జట్టు స్కోరును 50 దాటించి, టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన టీమ్ ఫిఫ్టీని నమోదు చేశారు.
న్యూజిలాండ్ బౌలర్ల బేజారు
భారత బ్యాటర్ల ధాటికి కివీస్ బౌలర్లు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు. ఒత్తిడిలో వారు ఏకంగా 8 వైడ్లు వేసి అదనపు పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. లాకీ ఫెర్గూసన్ వేసిన ఓవర్లో సంజూ కొట్టిన సిక్సర్లు మ్యాచ్కే హైలెట్గా నిలిచాయి. పవర్ప్లేలో భారత రన్ రేట్ 15.33గా ఉండటం గమనార్హం. సంజూ శాంసన్ కూడా హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ దిశగా ముందుకు సాగుతోంది.