Sanju Samson: సంజూ మాస్ ఇన్నింగ్స్ వెనుక రోహిత్, కోహ్లీ.. విండీస్ వేట అసలు రహస్యం ఇదే
Sanju Samson : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో తన వీరవిహారానికి రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలే కారణమని సంజూ శాంసన్ వెల్లడించారు. దిగ్గజాల అడుగుజాడల్లో నడిచి భారత్ను సెమీస్కు చేర్చిన తీరు సంజూ హీరోయిజానికి నిదర్శనం.
దిగ్గజాల అడుగుజాడల్లో సంజూ.. టీమిండియా కొత్త మ్యాచ్ విన్నర్
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో వెస్టిండీస్పై సంజూ శాంసన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఒక చరిత్ర. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ 97 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచిన శాంసన్, భారత్ను సెమీఫైనల్కు తీసుకెళ్లారు. అయితే, ఈ అద్భుతమైన విన్నింగ్ నాక్ వెనుక భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల ప్రభావం ఎంతో ఉందని సంజూ స్వయంగా వెల్లడించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రోహిత్, కోహ్లీల నుండి నేర్చుకున్న పాఠం ఇదే
మ్యాచ్ అనంతరం సంజూ శాంసన్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను డగౌట్లో కూర్చున్నప్పుడు రోహిత్ భాయ్, విరాట్ భాయ్లను గమనించేవాడిని. మ్యాచ్ను ఎలా ముగించాలి? ఒత్తిడిలో ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి? అనే విషయాలను వారిని చూసే నేర్చుకున్నాను. ముఖ్యంగా భారీ లక్ష్యాలను ఛేదించేటప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ప్రదర్శించే ఏకాగ్రత నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఈ రోజు మైదానంలో నేను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వారిద్దరి ఇన్నింగ్స్లే నా కళ్ల ముందు కదలాడాయి" అని సంజూ పేర్కొన్నారు.
అపనమ్మకాల నుండి అద్భుత ప్రదర్శన వరకు
సంజూ శాంసన్ కెరీర్ ఎప్పుడూ ఒడిదుడుకులతోనే సాగింది. ప్రతిభ ఉన్నా జట్టులో స్థిరమైన చోటు దక్కలేదు. ఈ వరల్డ్ కప్ జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి. "నాపై నాకే అనుమానం కలిగిన రోజులు ఉన్నాయి. కానీ రోహిత్ శర్మ వంటి సీనియర్లు నాపై ఉంచిన నమ్మకం నన్ను ముందుకు నడిపింది. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు బాధ్యత తీసుకోవడమే అసలైన ఆట అని నేను తెలుసుకున్నాను. ఈ రోజు నా ప్రదర్శన ఆ నమ్మకానికి ప్రతిఫలం" అని భావోద్వేగంతో చెప్పారు.
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో శాంసన్ సునామీ
వెస్టిండీస్ నిర్దేశించిన 196 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత్ 42 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ సమయంలో క్రీజులో ఉన్న సంజూ, విండీస్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశారు. కేవలం 50 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 97 పరుగులు సాధించారు. విరాట్ కోహ్లీ శైలిలో ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించి, రోహిత్ శర్మ శైలిలో సిక్సర్లతో ముగించి భారత్కు 5 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయాన్ని అందించారు.
టీమిండియా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారు
సంజూ హీరోయిజంతో భారత్ అధికారికంగా సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి తర్వాత డీలా పడ్డ జట్టుకు సంజూ ఇన్నింగ్స్ కొత్త ఊపిరి పోసింది. మిడిల్ ఆర్డర్లో శాంసన్ లాంటి నిలకడైన ఆటగాడు ఉండటం భారత్కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. రోహిత్, కోహ్లీలు వదిలివెళ్లిన వారసత్వాన్ని సంజూ సరైన రీతిలో అందుకుంటున్నారని క్రికెట్ విశ్లేషకుల నుంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
మరో మ్యాచులో సెంచరీ ఖాయం
కేవలం మూడు పరుగుల తేడాతో సెంచరీ మిస్ అయినప్పటికీ, సంజూ ఏమాత్రం చింతించడం లేదు. "జట్టు గెలుపే నాకు ముఖ్యం. వ్యక్తిగత రికార్డుల కంటే భారత్ సెమీస్కు చేరడం నాకు ఎక్కువ సంతోషాన్నిస్తోంది" అని సంజూ అన్నారు. ఇదే ఫామ్ను కొనసాగిస్తే సెమీస్లో లేదా ఫైనల్లో సంజూ నుండి సెంచరీ రావడం ఖాయమని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.