ఆ మ్యాచ్ తర్వాతే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేద్దామనుకున్నా.. కానీ.! రోహిత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Rohit Sharma: 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఓటమి తర్వాత రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచించినట్లు రోహిత్ శర్మ వెల్లడించారు. ఆ ఓటమి తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసినా, 2024 టీ20 ప్రపంచకప్పై దృష్టి సారించారు. భారత్ను విజేతగా నిలిపి టీ20లకు వీడ్కోలు పలికారు.
ఆ మ్యాచ్ తర్వాతే..
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో అనూహ్య ఓటమి తర్వాత తాను క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని తీవ్రంగా ఆలోచించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
ప్రపంచకప్ గెలవడమే లక్ష్యం..
ప్రపంచకప్ గెలవడమే తన ఏకైక లక్ష్యమని, ఆ కల నెరవేరకపోవడంతో తాను పూర్తిగా కుంగిపోయానని రోహిత్ భావోద్వేగంతో తెలిపారు. ఆ ఓటమి బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి తనకు రెండు నెలల సమయం పట్టిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, అదే సమయంలో 2024లో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ తన ముందుందని గ్రహించి, దానిపైనే తన దృష్టిని కేంద్రీకరించినట్లు రోహిత్ వివరించారు.
ఏడాదిలోపే అంతా మారింది
పరిస్థితులు ఏడాది లోపే పూర్తిగా మారిపోయాయని టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ పేర్కొన్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో భారత్ జట్టు 2024 టీ20 ప్రపంచకప్లో విజేతగా నిలిచి, రోహిత్ కలను నెరవేర్చింది. ఈ అద్భుతమైన విజయం సాధించిన వెంటనే, రోహిత్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికారు. ఇది అతని కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన మలుపుగా నిలిచింది.
ఎనిమిది నెలల్లో రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు..
టీ20 ప్రపంచకప్ విజయం తర్వాత కేవలం ఎనిమిది నెలల్లోనే భారత జట్టు మరో ఐసీసీ ట్రోఫీని కూడా గెలుచుకుంది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను ఓడించి టైటిల్ను దక్కించుకుంది. ఈ విజయ పరంపర మధ్య, వన్డే జట్టు కెప్టెన్గా రోహిత్ కొనసాగుతారని అందరూ భావించినా, సెలెక్టర్లు అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి, యువ సంచలనం శుభమాన్ గిల్కు వన్డే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను అప్పగించారు.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో రోహిత్..
ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఆయన 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈలోగా, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ద్వారా ముంబై జట్టు తరపున మళ్లీ మైదానంలోకి దిగేందుకు రోహిత్ సిద్ధమవుతున్నారు.