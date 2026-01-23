అభిమానుల వల్లే ఆర్సీబీకి నో హోం మ్యాచ్లు.. అసలు విషయం ఇదే..
RCB: ఆర్సీబీ సొంత మైదానం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల నిర్వహణపై గందరగోళం నెలకొంది. గత ఏడాది జరిగిన తొక్కిసలాట, భద్రతా బాధ్యతలపై స్పష్టత లేకపోవడంతో ఫ్రాంచైజీ ఆందోళన చెందుతోంది.
చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్ల నిర్వహణపై..
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు రంగం సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఫ్రాంచైజీ తమ సొంత మైదానమైన చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్ల నిర్వహణపై ఒక కీలకమైన వివరణ ఇచ్చింది. అభిమానుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ, గతంలో జరిగిన విషాదకర సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయాన్ని సమీక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
తొక్కిసలాటలో 11 మంది మృతి..
గత ఏడాది జూన్ 4న జరిగిన ఒక వేడుక సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాటలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం వంటి సంఘటనలు ఆర్సీబీ యాజమాన్యాన్ని తీవ్రంగా కలచివేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్ల నిర్వహణకు షరతులతో కూడిన అనుమతులు మంజూరు చేసింది. అయితే, ఈ నిబంధనల అమలు, ముఖ్యంగా భద్రతా బాధ్యతలను ఎవరు వహించాలి అనే దానిపై స్పష్టత లేకపోవడం ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యగా మారింది. కర్ణాటక స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (కేఎస్సీఏ) ఈ భద్రతా పర్యవేక్షణ బాధ్యతను నేరుగా ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీపైనే నెట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆర్సీబీపై ఒత్తిడి
ఈ పరిణామాలపై మాజీ క్రికెటర్ వెంకటేష్ ప్రసాద్ లాంటి ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్సీబీపై ఒత్తిడి పెంచారు. త్వరగా తమ వైఖరిని వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఆర్సీబీ యాజమాన్యం, చిన్నస్వామి స్టేడియం, బెంగళూరు అభిమానులతో తమకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉందని నొక్కి చెప్పింది. అయితే, గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా చూడటమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేసింది.
ఇంకా కొన్ని "గ్రే ఏరియాస్"
ఫ్రాంచైజీ తన అధికారిక ప్రకటనలో, భద్రతా ప్రమాణాలకు సంబంధించి ఇంకా కొన్ని "గ్రే ఏరియాస్" ఉన్నాయని, వాటిని పూర్తిగా పరిష్కరించకుండా మ్యాచ్లు నిర్వహించడం రిస్క్తో కూడుకున్న పని అని పేర్కొంది. ఈ వివాదం వెనుక ప్రధానంగా స్టేడియం మౌలిక సదుపాయాలు, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించిన లోపాలు ఉన్నాయి. మ్యాచ్ సమయాల్లో స్టేడియం లోపల, వెలుపల గుమిగూడే భారీ సంఖ్యలో ఉన్న అభిమానుల రక్షణకు ఎవరు పూర్తి బాధ్యత వహించాలి అనే దానిపై ఆర్సీబీ యాజమాన్యం కర్ణాటక ప్రభుత్వం విధించిన కఠిన షరతులను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
మౌలిక వసతుల కల్పనలో
కేఎస్సీఏ మౌలిక వసతుల కల్పనలో కృషి చేసినప్పటికీ, విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళికలో లోపాలు ఉన్నాయని ఆర్సీబీ అంతర్గత వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. కాబట్టి, కర్ణాటక ప్రభుత్వం, కేఎస్సీఏ, ఆర్సీబీ ప్రతినిధులు మరోసారి చర్చలు జరిపి, భద్రతపై ఒక సమగ్రమైన ఒప్పందానికి రావాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అప్పటివరకు బెంగళూరులో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయా లేదా అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ అనిశ్చితిని తొలగించడానికి ఆర్సీబీ మరికొన్ని రోజుల్లో ఒక తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.