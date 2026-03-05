Meha Patel : ఎవరీ మెహా పటేల్? అక్షర్ పటేల్ భార్య ఏం చేస్తారో తెలుసా?
టీమిండియా క్రికెటర్ అక్షర్ పటేల్ భార్య మెహా పటేల్ గురించి చాలామందికి తెలియదు. చిన్ననాటి స్నేహితురాలినే అక్షర్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం, అక్షర్తో ఆమె బంధం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్రికెటర్ అక్షర్ భార్య మేహా పటేల్
భారత ఆల్-రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ మైదానంలో ప్రశాంతంగా ఉంటూ మ్యాచ్లు గెలిపించడం చూస్తుంటాం. అతడి భార్య మెహా పటేల్ మాత్రం పబ్లిసిటీకి దూరంగా జీవిస్తున్నారు. మెహా హెల్త్, వెల్నెస్ రంగంలో విజయవంతమైన కెరీర్ను నిర్మించుకుంది. ప్రొఫెషనల్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా అక్షర్ క్రికెట్ కెరీర్లోనూ ఆమె సహాయం చేస్తోంది.
ఎవరీ మేహా పటేల్..?
మెహా పటేల్ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్
అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ను పెళ్లి చేసుకున్నా మెహా పటేల్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆమె తన వృత్తి, వ్యక్తిగత అభిరుచులపైనే దృష్టి పెడుతుంది. కేవలం కుటుంబ కార్యక్రమాలు, పండుగల సమయంలో మాత్రమే అక్షర్తో కలిసి కనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం, పోషకాహారంపై ఆమెకున్న శ్రద్ధ, ప్రశాంతమైన జీవనశైలికి అద్దం పడుతుంది.
అక్షర్ జర్నీలో మేహా పాత్ర
గొప్ప అథ్లెట్ల వెనుక వారికి అండగా నిలిచే భాగస్వామి ఉంటుంది. అక్షర్ పటేల్ జీవితంలో మెహా పటేల్ ఆ పాత్రను పోషిస్తోంది. అక్షర్ టీమిండియాలో నమ్మకమైన ఆల్-రౌండర్గా ఎదుగుతుంటే, మెహా అతనికి వ్యక్తిగతంగా సపోర్ట్ గా నిలుస్తోంది.
చిన్ననాటి స్నేహితురాలినే పెళ్ళాడిన అక్షర్
అక్షర్ పటేల్, మెహా పటేల్ పెళ్లికి ముందే చాలా ఏళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. జనవరి 2023లో, గుజరాత్లో వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఒకవైపు డైటీషియన్గా తన కెరీర్ను చూసుకుంటూ, మరోవైపు మాతృత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మెహా పటేల్ తన జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటోంది. ఈ జంట ప్రేమ, సపోర్ట్ తో కొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.
Meet Meha Patel: Axar Patel’s Nutritionist Wife
2024లో అక్షర్ పటేల్, మెహా పటేల్ తాము తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు ప్రకటించి అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని అక్షర్ ఒక అందమైన సోషల్ మీడియా వీడియో ద్వారా పంచుకున్నాడు. ఇది వెంటనే వైరల్ అయింది. ఇదేే ఏడాది మెహా పటేల్ హక్ష్ పటేల్ కు జన్మనిచ్చింది.