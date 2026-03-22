SRH Vs RCB: ఒకవైపు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్.. మరోవైపు కాటేరమ్మ కొడుకులు.. మ్యాచ్ మజానే వేరు
SRH Vs RCB: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతున్న వేళ, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల బలాబలాలపై ఓ లెక్క చూసేద్దాం. ఈ రెండు జట్లలో ఏది పటిష్టంగా ఉంది? ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ ఎలా ఉండబోతోంది? పూర్తి వివరాలు
RCB, SRH జట్ల మధ్య పోరు..
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ సందడి మొదలైంది. క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ టోర్నీలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(RCB), సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్(SRH) జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్లకు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఆ రెండు జట్ల ప్రస్తుత పరిస్థితి, ప్లేయింగ్ ఎలెవన్పై ఓ సారి లుక్కేసేద్దాం.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(RCB):
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా బరిలోకి దిగుతున్న RCB జట్టు ఈసారి కూడా చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. ఓపెనర్లుగా విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్ జోడీ ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు సింహస్వప్నంలా మారే అవకాశం ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుత ఫామ్ జట్టుకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మిడిల్ ఆర్డర్లో రజత్ పాటిదార్, జితేష్ శర్మ, టిమ్ డేవిడ్ వంటి హిట్టర్లు ఉండటం జట్టుకు కొండంత అండ.
హేజిల్వుడ్కు గాయం
అయితే, స్టార్ బౌలర్ జోష్ హేజిల్వుడ్ గాయం కారణంగా ప్రారంభ మ్యాచ్లకు అందుబాటులో లేకపోవడం RCBకి కొంత ఆందోళన కలిగించే విషయమే. అయినప్పటికీ, భువనేశ్వర్ కుమార్ లాంటి అనుభవజ్ఞుడైన బౌలర్ ఆ లోటును భర్తీ చేస్తాడని ఆశిస్తున్నారు.
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్(SRH):
మరోవైపు SRH జట్టు బ్యాటింగ్ విభాగంలో అత్యంత భీకరంగా కనిపిస్తోంది. ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లతో ఏ బౌలింగ్ దాడినైనా ఎదుర్కోగల సత్తా వీరికి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇషాన్ కిషన్ ఈ సీజన్లో కెప్టెన్గా వ్యవహరించడం విశేషం. మిడిల్ ఆర్డర్లో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలుస్తాడు. అయితే, SRH జట్టుకు ప్రధాన సమస్య వారి బౌలింగ్ విభాగం. స్టార్ ప్లేయర్ పాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం జట్టు బౌలింగ్ను కొంత బలహీనపరిచింది. హర్షల్ పటేల్, జయదేవ్ ఉనద్కత్ వంటి బౌలర్లు తమ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి వికెట్లు తీయాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరిది పైచేయి..
మొత్తంగా చూస్తే, బ్యాటింగ్ పరంగా రెండు జట్లు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ.. బౌలింగ్ సమతూకం విషయంలో RCB స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ, టీ20 క్రికెట్లో ఏ క్షణమైనా ఫలితం మారిపోవచ్చు. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ కచ్చితంగా హై-వోల్టేజ్ పోరుగా నిలుస్తుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.