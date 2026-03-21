- Home
- Sports
- Cricket
- IPL 2026 : వీరి అనుభవమే ఆయుధం.. ధోని, కోహ్లీ, రోహిత్ లే కాదు, అదరగొట్టేందుకు సిద్దమైన టాప్ 8 వెటరన్ ప్లేయర్స్
IPL 2026 : వీరి అనుభవమే ఆయుధం.. ధోని, కోహ్లీ, రోహిత్ లే కాదు, అదరగొట్టేందుకు సిద్దమైన టాప్ 8 వెటరన్ ప్లేయర్స్
ఐపీఎల్ 2026 లో సీనియర్ భారత ఆటగాళ్లపైనే అందరి దృష్టి ఉంది. ఎంఎస్ ధోనీకి ఇదే చివరి సీజన్ కావచ్చు. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ 2027 ప్రపంచ కప్ కోసం సిద్దమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టోర్నీలో కీలకం కానున్న 8 మంది వెటరన్ ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేద్దాం.
ఐపిఎల్ 2026 లో అదరగొట్టేది వీరేనా..?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరులోని ఎం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగే తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో తలపడుతుంది. ఐపీఎల్ అంటే యువ ప్రతిభావంతులు, అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు తమ సత్తా చాటేందుకు అవకాశంగా చూస్తారు. కానీ, 35 ఏళ్లు పైబడిన సీనియర్ ఆటగాళ్లు తమ అనుభవం, నాయకత్వ పటిమ, ప్రదర్శనతో ఇప్పటికీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్లో గమనించాల్సిన 8 మంది వెటరన్ భారత ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేద్దాం.
1. MS Dhoni
ఐపిఎల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముందుగా మహేంద్ర సింగ్ ధోని నుండే ప్రారంభించాలి. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో తన 17వ ఐపీఎల్ సీజన్ ఆడనున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరమైన అతడు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా రూ.4 కోట్లకు CSK అట్టిపెట్టుకుంది. ఐపీఎల్ 2025లో ధోనీ 14 మ్యాచ్ల్లో 24.50 సగటు, 135.17 స్ట్రైక్ రేట్తో 96 పరుగులు చేశాడు. మోకాలి గాయం సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ సీజన్ మొత్తం ఆడతాడని భావిస్తున్నారు. 2026 ఐపీఎల్ ధోనీకి చివరి సీజన్ కావచ్చు. దీంతో ఈ టోర్నీ చరిత్రలోని గొప్ప కెప్టెన్లలో ఒకరికి ఇది ఫేర్వెల్ సీజన్గా మారనుంది. కెప్టెన్ కాకపోయినా CSKకు మెంటార్గా, వ్యూహాత్మక సారథిగా, ఫినిషర్గా ధోనీ పాత్ర కీలకం.
2. Virat Kohli
విరాట్ కోహ్లీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తరఫున వరుసగా 19వ సీజన్ ఆడనున్నాడు. 2008లో టోర్నీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఒకే ఫ్రాంచైజీకి ఆడుతున్న ఏకైక ఆటగాడు అతనే. గత సీజన్లో RCB తొలిసారి టైటిల్ గెలవడంలో కోహ్లీ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయినా, ఐపీఎల్లో కొనసాగుతున్నాడు. RCB అతడిని రూ.21 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. గత సీజన్లో 15 మ్యాచ్ల్లో 54.75 సగటు, 144.71 స్ట్రైక్ రేట్తో 8 అర్ధశతకాలతో సహా 657 పరుగులు చేసి, జట్టులో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. టీ20లు, టెస్టుల నుంచి రిటైరై, 2027 ప్రపంచ కప్ లక్ష్యంగా వన్డేలపై దృష్టి సారించిన కోహ్లీకి ఈ సీజన్ చాలా ముఖ్యం. అతని ఫామ్, నిలకడను సెలక్టర్లు నిశితంగా గమనిస్తారు.
3. Rohit Sharma
ఈ జాబితాలో గమనించాల్సిన మరో సీనియర్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ. ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున రోహిత్ 15వ సీజన్ ఆడనున్నాడు. ముంబై ఇండియన్స్ విజయాల్లో రోహిత్ నాయకత్వం, బ్యాటింగ్ నైపుణ్యం కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఐపీఎల్ 2025లో 15 మ్యాచ్ల్లో 29.85 సగటు, 149.28 స్ట్రైక్ రేట్తో 4 అర్ధశతకాలతో సహా 418 పరుగులు చేసి, MI తరఫున రెండో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. గత సీజన్లో 'ఇంపాక్ట్ రూల్' కారణంగా, గాయాల నుంచి కోలుకోవడానికి కేవలం బ్యాటింగ్కే పరిమితమయ్యాడు. అయితే బరువు తగ్గి ఫిట్గా కనిపిస్తున్న రోహిత్ శర్మ ఈసారి మైదానంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తాడని హెడ్ కోచ్ మహేల జయవర్ధనే ధృవీకరించారు. విరాట్ కోహ్లీలాగే, రోహిత్ కూడా 2027 ప్రపంచ కప్ కోసం వన్డేలపై దృష్టి పెట్టాడు. అందుకే ఈ ఐపీఎల్ అతనికి చాలా కీలకం.
4. Ravindra Jadeja
15 ఏళ్ల తర్వాత రవీంద్ర జడేజా మళ్లీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడేందుకు తిరిగొచ్చాడు. గత ఏడాది సంజూ శాంసన్తో ట్రేడ్ డీల్లో భాగంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నుంచి జడేజాను RR తీసుకుంది. దీంతో రాజస్థాన్ జట్టుకు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, నాయకత్వంలో అనుభవజ్ఞుడైన ఆల్రౌండర్ దొరికాడు. తన ఐపీఎల్ కెరీర్ ప్రారంభించిన ఫ్రాంచైజీకి తిరిగి రావడం ద్వారా, జడేజా తన ఆల్రౌండ్ నైపుణ్యాలతో జట్టుకు బలం చేకూర్చనున్నాడు. ఐపీఎల్ 2025లో జడేజా 14 మ్యాచ్ల్లో 33.44 సగటు, 135.59 స్ట్రైక్ రేట్తో 2 అర్ధశతకాలతో సహా 301 పరుగులు చేశాడు. బౌలింగ్లో 32.40 సగటు, 8.56 ఎకానమీ రేట్తో 10 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండో ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడంలో జడేజా కీలక పాత్ర పోషించనున్నాడు.
5. Mohammed Shami
గత ఏడాది ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి మహమ్మద్ షమీని లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ట్రేడ్ చేసుకుంది. ఐపీఎల్ 2025లో షమీ ప్రదర్శన అంత గొప్పగా లేదు. 9 మ్యాచ్ల్లో 56.16 సగటు, 11.23 ఎకానమీ రేట్తో కేవలం 6 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. గాయం, ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడటంతో టెస్టులు, వన్డేల్లో భారత జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. అయితే ఇటీవల ముగిసిన దేశవాళీ సీజన్లో షమీ అదరగొట్టాడు. రంజీ ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలలో కలిపి 21 మ్యాచ్ల్లో 67 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ఫామ్ను ఐపీఎల్లోనూ కొనసాగించి, మళ్లీ భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకోవాలని షమీ చూస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ జట్టులో స్థానం పదిలం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు
6. Ajinkya Rahane
ఈ జాబితాలో చూడాల్సిన మరో వెటరన్ ఆటగాడు అజింక్యా రహానే. రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్లో రహానే కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) కు నాయకత్వం వహించనున్నాడు. గత టోర్నీలో జట్టు లీగ్ దశలో 8వ స్థానంలో నిలిచి టైటిల్ రేసులో విఫలమైనప్పటికీ, ఫ్రాంచైజీ అతడికే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఐపీఎల్ 2025లో రహానే బ్యాట్తో రాణించాడు. 14 మ్యాచ్ల్లో 35.45 సగటు, 147.72 స్ట్రైక్ రేట్తో 3 అర్ధశతకాలతో సహా 390 పరుగులు చేశాడు. వరుసగా రెండో సీజన్లో KKRకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్న రహానే, తన నాయకత్వంతో జట్టును నాలుగో ఐపీఎల్ టైటిల్ వైపు నడిపించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.
7. Bhuvneshwar Kumar
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడంలో భువనేశ్వర్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతను 14 మ్యాచ్ల్లో 28.41 సగటు, 9.28 ఎకానమీ రేట్తో 17 వికెట్లు పడగొట్టి, జట్టులో రెండో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందు ఫ్రాంచైజీ అతడిని రూ.10.75 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. అయితే ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ పేసర్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఏడు మ్యాచ్ల్లో 8 వికెట్లు, డీవై పాటిల్ కప్ తొలి మ్యాచ్లో కేవలం ఒక వికెట్ మాత్రమే తీశాడు. 2022 నుంచి భారత జట్టుకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఐపీఎల్ 2026 ద్వారా ఫామ్ అందుకొని, తన అనుభవంతో RCBకి కీలక వికెట్లు అందించాలని భువీ చూస్తున్నాడు.
8. Yuzvendra Chahal
యజువేంద్ర చాహల్ను పంజాబ్ కింగ్స్ రూ.18 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. గత ఏడాది PBKS రెండోసారి ఐపీఎల్ ఫైనల్కు చేరడంలో ఈ వెటరన్ స్పిన్నర్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఫైనల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో జట్టు ఓడిపోయింది. ఐపీఎల్ 2025లో చాహల్ 14 మ్యాచ్ల్లో 26.87 సగటు, 9.55 ఎకానమీ రేట్తో 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో రెండు సార్లు నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. ఇటీవల తన ప్రదర్శన, కెరీర్ దీర్ఘకాలం కొనసాగేందుకు మందు మానేసినట్లు చాహల్ వెల్లడించాడు. రాబోయే సీజన్లో PBKSకు తన '150%' అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తానని చెప్పాడు. 174 మ్యాచ్ల్లో 221 వికెట్లతో ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా చాహల్ రికార్డు సృష్టించాడు. పంజాబ్ తొలి టైటిల్ గెలవడంలో అతను కీలకం కానున్నాడు.