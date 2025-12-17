RCB అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్.. మాస్టర్ ప్లాన్ అదిరిపోయిందిగా !
RCB IPL : పరిమిత నిధులున్నా ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ తెలివైన ఎత్తుగడలతో అదరగొట్టింది. వెంకటేశ్ అయ్యర్, జాకబ్ డఫీ వంటి కీలక ఆటగాళ్లను దక్కించుకుని బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో ఫుల్ స్ట్రాంగ్ జట్టును సిద్ధం చేసింది.
తక్కువ ధరకే ప్రపంచ నంబర్ 2 బౌలర్.. ఆర్సీబీ కొత్త టీమ్ చూశారా?
ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తనదైన శైలిలో వ్యవహరించింది. గతంలో భారీ పేర్ల కోసం వెంపర్లాడే ఆర్సీబీ, ఈసారి మాత్రం అత్యంత ప్రశాంతంగా, వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసింది. చేతిలో పరిమిత నిధులు ఉన్నప్పటికీ, జట్టు కూర్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ ఈ వేలంలో అనుసరించిన తీరు క్రికెట్ విశ్లేషకులను సైతం ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా వెంకటేశ్ అయ్యర్ను రూ. 7 కోట్లకు, న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీని రూ. 2 కోట్లకు సొంతం చేసుకోవడం ఆర్సీబీ వేలం వ్యూహానికి నిదర్శనం. యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూనే, అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లతో జట్టులోని ఖాళీలను భర్తీ చేసింది.
వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు.. ఆర్సీబీ తెలివైన కొనుగోళ్లు
వేలానికి ముందు ఆర్సీబీ వద్ద ఉన్న పర్స్ వాల్యూ తక్కువగానే ఉంది. అయినప్పటికీ, మేనేజ్మెంట్ ఏమాత్రం తొందరపడలేదు. ముందుగా నిర్ణయించుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారమే వేలంలో ముందుకు సాగింది. స్టార్డమ్ ఉన్న ఆటగాళ్ల కోసం అనవసరంగా కోట్లు కుమ్మరించకుండా, జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆటగాళ్లపై దృష్టి సారించింది.
ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు చీప్ అండ్ బెస్ట్ పద్ధతిని పాటిస్తూనే, కీలకమైన ఆటగాళ్ల కోసం మాత్రం గట్టిగా పోటీపడింది. మొత్తంగా 8 స్లాట్లను భర్తీ చేసిన ఆర్సీబీ, వేలం ముగిసే సమయానికి ఇంకా రూ. 25 లక్షలు మిగిల్చుకోవడం వారి పక్కా ప్లానింగ్ను సూచిస్తోంది.
కోల్కతాతో పోరు.. వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఆర్సీబీ ఎంట్రీ
ఈ మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ ఎదుర్కొన్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఘట్టం వెంకటేశ్ అయ్యర్ కొనుగోలు. టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ అయిన వెంకటేశ్ కోసం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)తో ఆర్సీబీ హోరాహోరీగా తలపడింది. బిడ్డింగ్ వార్ తారస్థాయికి చేరినప్పటికీ, పట్టు వీడని ఆర్సీబీ చివరికి రూ. 7 కోట్లకు వెంకటేశ్ అయ్యర్ను దక్కించుకుంది.
వెంకటేశ్ రాకతో ఆర్సీబీ మిడిల్ ఆర్డర్ మరింత పటిష్టంగా మారింది. బ్యాటింగ్లో డెప్త్ పెరగడంతో పాటు బౌలింగ్ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ కొనుగోలు ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లైనప్కు కావాల్సిన ఫ్లెక్సిబిలిటీని అందించింది.
ఆర్సీబీ బౌలింగ్ దళానికి జాకబ్ డఫీ బలం
ఆర్సీబీ చేసిన అత్యంత తెలివైన కొనుగోళ్లలో న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీ ఒకరు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ టీ20 బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ 2 స్థానంలో ఉన్న డఫీని కేవలం రూ. 2 కోట్లకు దక్కించుకోవడం ఆర్సీబీకి కలిసొచ్చిన అంశం. ఇది నిజంగా జాక్పాట్ అని చెప్పవచ్చు.
అతని రాకతో ఆర్సీబీ పేస్ విభాగం బలంగా మారింది. అలాగే, మధ్యప్రదేశ్ ఆల్ రౌండర్ మంగేష్ యాదవ్ కోసం ఆర్సీబీ రూ. 5.20 కోట్లు వెచ్చించింది. దేశవాళీ క్రికెట్లో మంగేష్ యాదవ్ చూపిన ప్రతిభపై నమ్మకం ఉంచిన మేనేజ్మెంట్, అతనికి భారీ ధర చెల్లించి జట్టులోకి తీసుకుంది.
ఆర్సీబీలో యువ రక్తం.. భవిష్యత్తుపై పక్కా ప్లాన్
కేవలం స్టార్ ప్లేయర్లే కాకుండా, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని యువ ఆటగాళ్లకు కూడా ఆర్సీబీ పెద్దపీట వేసింది. 18 ఏళ్ల పుదుచ్చేరి ఆటగాడు సాత్విక్ దేశ్వాల్ను అతని కనీస ధర రూ. 30 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది. ఇది వేలంలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన నిర్ణయం. అలాగే ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోర్డాన్ కాక్స్ను కూడా బేస్ ప్రైస్కే దక్కించుకుని బ్యాటింగ్, కీపింగ్ విభాగాల్లో ప్రత్యామ్నాయాలను పెంచుకుంది.
అండర్-19 ఆసియా కప్లో మెరిసిన విహాన్ మల్హోత్రా, విక్కీ ఓత్సల్, కనిష్క్ చౌహాన్ వంటి యువ ఆల్ రౌండర్లను కూడా జట్టులోకి తీసుకుంది. అనుభవజ్ఞులైన కోర్ టీమ్తో పాటు బలమైన బెంచ్ స్ట్రెంత్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎంపికలు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం తర్వాత ఆర్సీబీ పూర్తి జట్టు ఇదే
ఐపీఎల్ మినీ వేలం ముగిసేసరికి ఆర్సీబీ జట్టులో అనుభవం, యువ రక్తం, విదేశీ ఆటగాళ్ల సమతుల్యత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
- బ్యాటింగ్: విరాట్ కోహ్లీ, రజత్ పాటిదార్, దేవదత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, జోర్డాన్ కాక్స్.
- ఆల్ రౌండర్లు: కృనాల్ పాండ్యా, వెంకటేశ్ అయ్యర్, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెఫర్డ్, జాకబ్ బెథెల్, స్వప్నిల్ సింగ్, సాత్విక్ దేశ్వాల్, మంగేష్ యాదవ్, విక్కీ ఓత్సల్, విహాన్ మల్హోత్రా, కనిష్క్ చౌహాన్.
- బౌలింగ్: భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హాజిల్వుడ్, జాకబ్ డఫీ, యష్ దయాల్, నువాన్ తుషార, సుయాష్ శర్మ, రసిఖ్ దార్, అభినందన్ సింగ్.