Jadeja: జడ్జూ.. ఏంటీ కసి? సీఎస్కే వికెట్ తీసి గన్తో కాల్చినంత పని చేసిన జడేజా
Ravindra Jadeja : ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున బరిలోకి దిగిన రవీంద్ర జడేజా, తన పాత జట్టు సీఎస్కేపై అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన చేశాడు. కీలకమైన రెండు వికెట్లు తీసిన తర్వాత గన్ ఫైర్ సెలబ్రేషన్తో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నాడు.
17 ఏళ్ల తర్వాత రాజస్థాన్ జెర్సీలో జడేజా ఊచకోత
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ క్రికెట్ అభిమానులకు ఊహించని మలుపులను, భావోద్వేగాలను అందిస్తోంది. ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది సర్ రవీంద్ర జడేజా తన పాత జట్టు రాజస్థాన్ రాయల్స్లోకి తిరిగి రావడం. గత ఏడాది వరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టులో కీలక ఆయుధంగా ఉన్న జడేజా, ఈసారి రాజస్థాన్ జెర్సీలో తన మాజీ జట్టుపైనే విరుచుకుపడ్డాడు. సోమవారం గువహటిలో జరిగిన మ్యాచ్లో జడేజా తన బౌలింగ్తోనే కాకుండా, తన దూకుడుతో కూడిన సెలబ్రేషన్తో వార్తల్లో నిలిచాడు.
శివమ్ దూబే అవుట్.. జడేజా గన్ సెలబ్రేషన్ వైరల్
ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతున్న జడేజా, సీఎస్కే బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. ముఖ్యంగా 8వ ఓవర్లో కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ బంతిని జడేజాకు అందించగా, రెండో బంతికే సీఎస్కే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను ఎల్బీడబ్ల్యూ చేసి పెవిలియన్ పంపాడు. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన శివమ్ దూబే తొలి బంతికే సిక్సర్ కొట్టి జడేజాను ఊరించాడు. అయితే అదే ఓవర్ చివరి బంతికి జడేజా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. దూబేను రవి బిష్ణోయ్ చేతికి చిక్కేలా చేసి అవుట్ చేశాడు. వికెట్ తీసిన ఆనందంలో జడేజా మైదానం మధ్యలో గన్ ఫైర్ సెలబ్రేషన్ చేస్తూ కనిపించాడు. ఇది చూసిన సీఎస్కే అభిమానులు నీకు పాత ఇంటి జ్ఞాపకాలు రావడం లేదా జడ్జూ? అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
17 ఏళ్ల తర్వాత రాజస్థాన్ గూటికి జడేజా.. అరుదైన రికార్డు
రవీంద్ర జడేజాకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుతో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. 2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్లో షేన్ వార్న్ నాయకత్వంలోని రాజస్థాన్ జట్టులోనే జడేజా తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టాడు. 2009 తర్వాత ఆ జట్టుకు దూరమైన జడేజా, సరిగ్గా 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే జెర్సీని ధరించాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున రెండు మ్యాచ్ల మధ్య జడేజా ఏకంగా 214 మ్యాచ్లు కోల్పోయాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఒకే జట్టు తరపున ఆడేందుకు ఇంత సుదీర్ఘ విరామం తీసుకున్న ఆటగాళ్ల జాబితాలో జడేజా మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో భువనేశ్వర్ కుమార్ (238 మ్యాచ్లు - RCB) అగ్రస్థానంలో ఉండగా, కర్ణ్ శర్మ (225 మ్యాచ్లు - RCB) రెండో స్థానంలో ఉన్నారు.
కుప్పకూలిన చెన్నై బ్యాటింగ్.. ఆదుకున్న ఓవర్టన్
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటర్లు రాజస్థాన్ బౌలర్ల ధాటికి తలవంచారు. నిర్ణీత ఓవర్లలో సీఎస్కే కేవలం 127 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ జేమీ ఓవర్టన్ 36 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేసి జట్టును ఆదుకోకపోయి ఉంటే సీఎస్కే స్కోరు 100 కూడా దాటేది కాదు. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కేవలం 6 పరుగులకే అవుట్ అయి నిరాశపరిచాడు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, నండ్రే బర్గర్, రవీంద్ర జడేజా తలో రెండు వికెట్లు తీసి సీఎస్కే పతనాన్ని శాసించారు.
నిరాశపరిచిన సంజూ శాంసన్
ఒకవైపు రవీంద్ర జడేజా తన పాత జట్టుపై అద్భుతంగా రాణించగా, సీఎస్కే తరపున ఆడుతున్న సంజూ శాంసన్ మాత్రం తన పాత జట్టు ఆర్ఆర్ పై పై ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే చేసిన సంజూ, నండ్రే బర్గర్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు. జడేజా తన 3 ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు పడగొట్టి అద్భుతంగా ఆర్ఆర్ లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు.