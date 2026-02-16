T20 World Cup 2026 లో తొలి సెంచరీ.. ఒక్క ఇన్నింగ్స్ తో పాతుమ్ నిస్సంక 5 రికార్డులు
Pathum Nissanka Century : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో పాతుమ్ నిస్సంక తొలి సెంచరీతో చెలరేగాడు. అతని సునామీ నాక్ తో ఆస్ట్రేలియాపై 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి శ్రీలంక సూపర్-8కు దూసుకెళ్లింది. నిస్సంక తన ఇన్నింగ్స్ రికార్డుల మోత మోగించాడు.
నిస్సంక వీరబాదుడు.. ఆసీస్ బౌలర్లు బేజారు
శ్రీలంక లో జరుగుతున్న 2026 ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్లో సరికొత్త చరిత్ర నమోదైంది. పల్లెకెలె ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో సోమవారం ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన గ్రూప్-బి మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఓపెనర్ పాతుమ్ నిస్సంక ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 52 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు చేసి, ఈ టోర్నీలో తొలి సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. నిస్సంక అద్భుత ఇన్నింగ్స్ లో 10 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు బాదాడు. అతని ధాటికి ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 182 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని శ్రీలంక కేవలం 18 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ విజయంతో శ్రీలంక అధికారికంగా సూపర్ 8 దశకు అర్హత సాధించింది.
రికార్డుల వేటలో శ్రీలంక ఓపెనర్
నిస్సంక తన ఇన్నింగ్స్లో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఆస్ట్రేలియాపై సెంచరీ చేసిన మొదటి బ్యాటర్గా అతను నిలిచాడు. అంతకుముందు 2014లో ఉమర్ అక్మల్ చేసిన 94 పరుగులే అత్యధికం. అలాగే, టీ20 ప్రపంచకప్లో శ్రీలంక తరపున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన బ్యాటర్గా మహేల జయవర్ధనే (100) రికార్డును నిస్సంక అధిగమించాడు. ఇది నిస్సంకకు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో రెండో సెంచరీ. ఈ క్రమంలోనే అతను టీ20ల్లో 2,500 పరుగుల మైలురాయిని కూడా చేరుకున్నాడు. కుశాల్ మెండిస్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో శ్రీలంక ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ప్రస్తుత ఐసీసీ టోర్నీలో తొలి సెంచరీ కొట్టిన ప్లేయర్ నిస్సంక.
కుప్పకూలిన ఆసీస్ బ్యాటింగ్
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియాకు ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్ (54), ట్రావిస్ హెడ్ (56) అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. వీరిద్దరూ కేవలం 8.3 ఓవర్లలోనే 104 పరుగులు జోడించడంతో ఆసీస్ 200 పైచిలుకు స్కోరు చేస్తుందనిపించింది. కానీ, శ్రీలంక లెగ్ స్పిన్నర్ దుషన్ హేమంత (3/37) అద్భుత బౌలింగ్తో ఆసీస్ను కట్టడి చేశాడు. ఒకానొక దశలో 104/0 తో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా, చివరికి 181 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. చివరి నాలుగు వికెట్లను ఆసీస్ కేవలం ఆరు పరుగుల వ్యవధిలోనే కోల్పోవడం గమనార్హం.
సూపర్-8 చేరిన లంక.. ఆసీస్ గండం
ఈ విజయంతో శ్రీలంక గ్రూప్-బి నుండి సూపర్-8 కు దూసుకెళ్లింది. మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా పరిస్థితి ఇప్పుడు దారుణంగా తయారైంది. వారు టోర్నీ నుండి నిష్క్రమించే ప్రమాదంలో పడ్డారు. జింబాబ్వే తన తదుపరి మ్యాచ్లో ఐర్లాండ్ను ఓడిస్తే, ఆస్ట్రేలియా సెమీస్ రేసు నుండి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. లంక బ్యాటర్లు కుశాల్ మెండిస్ (51), పవన్ రత్నాయకే (28*) నిస్సంకకు చక్కని సహకారం అందించారు. నిస్సంక-మెండిస్ జోడీ రెండో వికెట్కు 97 పరుగులు జోడించగా, నిస్సంక-రత్నాయకే జోడీ కేవలం 34 బంతుల్లోనే 79 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.
సూపర్-8 లో శ్రీలంక ఏ టీమ్స్ తో తలపడనుంది?
శ్రీలంక తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. అనంతరం సూపర్-8 గ్రూప్-2లో ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్/USA/నెదర్లాండ్స్లో ఒకటి, అలాగే న్యూజిలాండ్/అఫ్గానిస్థాన్/UAE లలో ఒక జట్టుతో శ్రీలంక తలపడాల్సి ఉంటుంది. మ్యాచ్ అనంతరం ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికైన నిస్సంక మాట్లాడుతూ.. "వికెట్ బ్యాటింగ్కు చాలా బాగుంది, నా సహజ సిద్ధమైన ఆట ఆడాను. జట్టును గెలిపించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని తెలిపాడు.