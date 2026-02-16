T20 World Cup 2026: ఆస్ట్రేలియా పతనానికి ఐదు ప్రధాన కారణాలు ఇవే
Australia : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఆస్ట్రేలియా పతనం క్రికెట్ లోకాన్ని విస్మయానికి గురిచేసింది. వరుస ఓటములు, నాయకత్వ లోపం, ఆటగాళ్ల పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లు సూపర్-8 చేరకుండానే ఇంటిదారి చూసుకున్నారు.
శ్రీలంక దెబ్బకు కంగారూల గూడు చెదిరింది.. పల్లెకెలె మైదానంలో పతుమ్ నిస్సాంక వీరవిహారం చేస్తుంటే.. ప్రపంచ క్రికెట్ బాహుబలి ఆస్ట్రేలియా నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఇది కేవలం ఒక ఓటమి కాదు, ఒక క్రికెట్ సామ్రాజ్య పతనం.
జింబాబ్వే మొదలుపెట్టిన విధ్వంసాన్ని లంక సింహాలు పూర్తి చేశాయి. 182 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మంచు ముక్కలా కరిగించేస్తూ.. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లను ఫ్లైట్ ఎక్కించేశారు. అజేయమైన సెంచరీతో నిస్సాంక చరిత్ర సృష్టిస్తే, సూపర్-8 చేరకుండానే ఆసీస్ ఇంటిదారి పట్టడం క్రికెట్ చరిత్రలో అతిపెద్ద సంచలనంగా మారింది. ఆస్ట్రేలియా కొంపముంచిన ఆ ఐదు తప్పులేంటి? కంగారు టీమ్ ఎందుకు కుప్పకూలింది?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఒక పెను సంచలనం నమోదైంది. టోర్నీ హాట్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా, కనీసం సూపర్-8 దశకు కూడా చేరకుండానే ఇంటిదారి పట్టింది. సోమవారం శ్రీలంకతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో ఓడిపోవడంతో ఆసీస్ ప్రయాణం ముగిసే దశకు చేరింది. దీనికి గల కారణాలు గమనిస్తే..
మిడిలార్డర్ ఘోర వైఫల్యం
శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా పతనం అత్యంత దారుణంగా ఉంది. ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ మార్ష్ ఇచ్చిన 104 పరుగుల బలమైన పునాదిని మిడిలార్డర్ బ్యాటర్లు ఉపయోగించుకోలేకపోయారు. గ్లెన్ మాక్స్వెల్, కామెరూన్ గ్రీన్, టిమ్ డేవిడ్ వంటి హార్డ్ హిట్టర్లు కనీసం రెండంకెల స్కోరు కూడా చేయలేకపోయారు. కేవలం 77 పరుగుల వ్యవధిలోనే ఆసీస్ తన 10 వికెట్లను కోల్పోవడం ఆ జట్టు బలహీనతను ఎత్తిచూపింది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో ఆసీస్ బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు.
జింబాబ్వే చేతిలో పరాజయం.. ఆసీస్ ఆత్మవిశ్వాసంపై దెబ్బ
ఆస్ట్రేలియా పతనానికి పునాది జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లోనే పడింది. ఆ మ్యాచ్లో ఆసీస్ అనూహ్యంగా ఓడిపోవడం జట్టులోని ఆటగాళ్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసింది. ఒక చిన్న జట్టు చేతిలో ఓడిపోవడం వల్ల ఏర్పడిన ఒత్తిడి, శ్రీలంకతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. పాయింట్ల పట్టికలో వెనుకబడటం, నెట్ రన్ రేట్ దారుణంగా పడిపోవడంతో ఆస్ట్రేలియా కోలుకోలేకపోయింది.
ఆసీస్ బౌలింగ్ విభాగంలో పదును తగ్గడం
ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ అటాక్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భయం ఉంటుంది. కానీ ఈ వరల్డ్ కప్లో వారు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు. 182 పరుగుల భారీ స్కోరును కాపాడుకోవడంలో ఆసీస్ బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. పతుమ్ నిస్సాంక సెంచరీతో చెలరేగుతుంటే, అతడిని అడ్డుకోవడంలో స్టార్ బౌలర్లు ఆడమ్ జంపా, జోష్ హేజిల్వుడ్ విఫలమయ్యారు. వ్యూహరచనలో, లైన్ అండ్ లెంగ్త్ విషయంలో బౌలర్ల మధ్య సమన్వయం లోపించింది.
ఆస్ట్రేలియా నాయకత్వ లోపం.. వ్యూహాల వైఫల్యం
మిచెల్ మార్ష్ నాయకత్వంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఐక్యతను చాటలేకపోయింది. ఫీల్డింగ్ మార్పులు, కీలక సమయంలో బౌలర్లను మార్చే విషయంలో మార్ష్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు బెడిసికొట్టాయి. ముఖ్యంగా శ్రీలంక బ్యాటర్లు దాడి చేస్తున్నప్పుడు వ్యూహాలను మార్చుకోలేకపోవడం ఆసీస్కు శాపంగా మారింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లలా ఆడాల్సిన ఆసీస్, ఒక సాధారణ జట్టులా మైదానంలో కనిపించింది.
ఆస్ట్రేలియా ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలు.. ఒత్తిడి
ఫీల్డింగ్లో ఆస్ట్రేలియా ఎప్పుడూ అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటిస్తుంది. కానీ ఈ టోర్నీలో కనీస క్యాచ్లను జారవిడవడం, గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్లో విఫలం కావడం ఆ జట్టును దెబ్బతీసింది. ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు జట్టులోని సీనియర్ ఆటగాళ్లు కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఆడలేకపోయారు. నిస్సాంక ఇచ్చిన అవకాశాలను వినియోగించుకోకపోవడంతో అతను సెంచరీతో ఆసీస్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లాడు.
ఆస్ట్రేలియాకు ఇప్పుడు సూపర్-8 చేరే అవకాశాలు దాదాపు పూర్తిగా మూసుకుపోయాయి. గ్రూప్-బీ నుంచి శ్రీలంక తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకోగా, జింబాబ్వే మరో విజయం సాధిస్తే తదుపరి దశకు వెళ్తుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా, కనీసం గ్రూప్ స్టేజ్ కూడా దాటకపోవడం ఆ దేశ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక నల్లని మచ్చగా మిగిలిపోనుందని చెప్పవచ్చు.