పాక్ వెర్రి చేష్టలు.. పిచ్చి ముదిరి టీమిండియాను కించపరుస్తూ..?
Pakistan: ఆస్ట్రేలియాతో స్వదేశీ టీ20 సిరీస్ కోసం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ వీడియో తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య గత హ్యాండ్షేక్ వివాదాన్ని ఉద్దేశించినట్లున్న సంభాషణ రాజకీయ అర్థాలను సంతరించుకుంది.
స్వదేశీ టీ20 సిరీస్
ఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే స్వదేశీ టీ20 సిరీస్ను ప్రమోట్ చేయడానికి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) విడుదల చేసిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. మొదట సాధారణ స్పోర్ట్స్ ప్రమోషనల్ వీడియోలా కనిపించినా, అందులోని ఒక నిర్దిష్ట సందేశం సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు కేంద్రబిందువైంది.
భారత్, పాకిస్థాన్ల వివాదం..
భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య గతంలో తలెత్తిన హ్యాండ్షేక్ వివాదాన్ని ఉద్దేశించినట్లుగా ఉన్న ఒక సంభాషణ తీవ్రస్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. అనూహ్యంగా రాజకీయ అర్థాలను కూడా సంతరించుకుంది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడుల నేపథ్యంలో భారత క్రికెటర్లు వివిధ అంతర్జాతీయ పోటీలలో పాకిస్థానీ క్రీడాకారులతో కరచాలనం చేయడానికి నిరాకరించిన సంఘటనలను యూట్యూబ్ వివరణ గుర్తుచేస్తోంది.
ప్రోమో విడుదల
ఈ నేపథ్యంలోనే, PCB విడుదల చేసిన ప్రోమోలోని సంభాషణ వివాదాన్ని మరింత పెంచింది. సినిమాటిక్ టచ్తో రూపొందిన ఈ వీడియోలో పాకిస్థాన్లోని వీధులు, అక్కడి క్రికెట్ వాతావరణాన్ని చూపిస్తూ ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు స్వాగతాన్ని హైలైట్ చేశారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ తిరిగి పాకిస్థాన్కు వస్తుందనే భావనను బలంగా చాటే ప్రయత్నం ఇందులో స్పష్టంగా కనిపించింది. అయితే, వీడియోలో కొన్ని సెకన్ల పాటు కనిపించే ఓ సన్నివేశమే ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణమైంది.
మీరు హ్యాండ్షేక్ మర్చిపోయారు..
ఓ వ్యక్తి ఆస్ట్రేలియన్ టూరిస్ట్ను ఉద్దేశించి "మీరు హ్యాండ్షేక్ మర్చిపోయారు, పక్క దేశం వాళ్ల దగ్గర కూడా ఆగి వచ్చారా ఏమో" అనడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఈ వ్యాఖ్యలు భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య ఇటీవల జరిగిన హ్యాండ్షేక్ వివాదాన్ని ఉద్దేశించేలా ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో పలువురు బలంగా అభిప్రాయపడ్డారు.
పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య టీ20 సిరీస్
ఇక టీ20 సిరీస్ విషయానికి వస్తే, పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ జనవరి 29 నుంచి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు జరగనుంది. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభానికి కొద్ది రోజుల ముందు జరిగే ఈ సిరీస్ ఇరు జట్లకు కీలకంగా మారనుంది. భారత్, శ్రీలంకలలో జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, రెండు దేశాల జట్లు తమ సన్నద్ధతను పరీక్షించుకోవడానికి ఈ సిరీస్ను ఒక మంచి అవకాశంగా చూస్తున్నాయి.