ఆర్సీబీ టైటిల్ గెలుస్తుందని అస్సలు అనుకోలేదు.. ధోని కీలక కామెంట్స్..
Dhoni: ఐపీఎల్ 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజయంపై ఎం.ఎస్. ధోనీ స్పందించారు. చెన్నై ఆటగాడిగా మరో జట్టు విజయాన్ని కోరుకోనని చెబుతూనే, ఆర్సీబీ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు అభినందనలు తెలిపారు. ఊహించని ఫలితాల నుంచి నేర్చుకోవచ్చని ధోనీ పేర్కొన్నారు.
ధోనీ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తమ కలను సాకారం చేసుకుని విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చరిత్రాత్మక విజయంపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాజీ కెప్టెన్, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ధోనీని ఒక అభిమాని, ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడంపై ఆయన స్పందన ఏమిటని ప్రశ్నించాడు. దీనికి ధోనీ స్పందిస్తూ, తాను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆటగాడిగా ఉంటూ మరో జట్టు ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడాన్ని అసలు ఊహించుకోలేనని బదులిచ్చారు.
ఆర్సీబీ బాగా ఆడిందని
అయినప్పటికీ, ఆర్సీబీ బాగా ఆడిందని, తమ కలను నెరవేర్చుకోవడానికి వారు చాలా ఏళ్లుగా నిరీక్షించారని, వారి కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కిందని అభినందనలు తెలిపారు. ఈ విజయం కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు 18 ఏళ్లుగా ఎదురుచూసిందని, చివరకు ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ను ఓడించి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుందని ధోనీ గుర్తుచేశారు.
అందులో మన జట్టే గెలవాలని కోరుకుంటాం
ఈ విషయాన్ని తాను అప్పుడూ చెప్పానని, ఇక్కడ కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే మనం ఒక టోర్నీ ఆడుతున్నప్పుడు అందులో మన జట్టే గెలవాలని కోరుకుంటాం అని ధోనీ నొక్కి చెప్పారు. అయితే, ప్రతిసారీ మనకు అనుకూలంగానే ఫలితాలు రావని, మనం ఊహించనిది ఏదైనా జరిగితే ప్రత్యర్థి జట్ల నుంచి కూడా ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చని, ఈ టోర్నీలో ఇది కూడా ఒక కీలకమైన అంశం అని ధోనీ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ధోనీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
ఐపీఎల్ 2025లో ఆర్సీబీ ప్రదర్శన
ఐపీఎల్ 2025లో ఆర్సీబీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. విరాట్ కోహ్లీ జట్టు తరపున టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన పేసర్ హేజిల్ వుడ్ అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కనీసం ప్లే ఆఫ్స్కు కూడా అర్హత సాధించలేకపోయింది. ఆర్సీబీ ఈ విజయం తర్వాత కూడా తమ జట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
అవసరం లేని ఆటగాళ్లను వదిలేసిన ఆర్సీబీ
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ వేలానికి ముందు అవసరం లేని ఆటగాళ్లను వదిలేసిన ఆర్సీబీ, జట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా భారత ఆల్ రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్ను భారీ మొత్తానికి, అంటే 7 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అలాగే, న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీని కూడా కొనుగోలు చేసి తమ బౌలింగ్ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. ఈ కొనుగోళ్లతో రాబోయే సీజన్లో కూడా ఆర్సీబీ పటిష్టమైన పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది.