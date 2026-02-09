హాలిడే ప్లాన్ టూ వరల్డ్కప్లోకి సడన్ ఎంట్రీ.. అంతా దేవుడి రాత అంటున్న హైదరాబాదీ మియా
Mohammed Siraj: మహమ్మద్ సిరాజ్ T20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఎంట్రీ ఓ అద్భుతం అని చెప్పాలి. హాలిడే ప్లాన్ చేసుకున్న అతడికి మ్యాచ్ ముందు రోజు కాల్ వచ్చి.. బ్యాగ్ సర్దుకుని టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లకు రమ్మన్నారు. ఇదంతా దేవుడు రాసిన రాత అని అంటున్నాడు సిరాజ్.
అసలు లేని విషయం..
తన ప్లాన్లో అసలు లేని విషయం ఒక్కసారిగా జరగడంతో ఆశ్చర్యంలో ఉన్నాడు హైదరాబాదీ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్. మొదటిగా తనకు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నుంచి కాల్ వస్తే.. అది ఒక జోక్ అనుకున్నా.. కానీ ఇప్పుడు ఇలా టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడతానని అస్సలు అనుకోలేదన్నాడు సిరాజ్.
ఏడాది ముందు నుంచే
భగవంతుడు రాసిన దానిని ఎవరూ మార్చలేరని టీమిండియా పేసర్ సిరాజ్ పేర్కొన్నాడు. ఏడాది ముందు నుంచే వరల్డ్ కప్ ఆడేవారికి టీ20లో చాన్సులిచ్చారు. 2024 నుంచి తనకు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడేందుకు ఎలాంటి ఛాన్స్లు రాకపోగా.. తాను టీ20 ప్రపంచకప్ స్క్వాడ్లో లేనని.. వరల్డ్ కప్ ఆడలేను అని ఫిక్స్ అయ్యానన్నాడు.
సూర్య భాయ్ కాల్
కానీ మ్యాచ్కు ఒకరోజు ముందు సూర్య భాయ్ కాల్ చేశాడు. మియా బ్యాగ్ సర్దుకో అని చెప్పాడు. జోక్ చేయొద్దని చెప్పా.. అలా ఏం లేదు నువ్వు రావాలి రెడీగా ఉండు అని చెప్పాడు. ఇదిగో ఇలా వచ్చాను.. మొదటి మ్యాచ్లోనే ఆడాను. ఇదంతా ఆ దేవుడి ప్లాన్ అని ఎమోషనల్ అయ్యాడు మహమ్మద్ సిరాజ్.
హాలిడే ట్రిప్ వెళ్దామని
టీ20 ప్రపంచకప్లో తనకు స్థానం లేకపోయేసరికి సిరాజ్ జర్మనీకి హాలిడే ట్రిప్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. స్పెయిన్లో ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ చూద్దామని అనుకున్నాడు. కానీ అనూహ్యంగా హర్షిత్ రాణా గాయంతో వైదొలగడంతో.. ఇలా సిరాజ్కు టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఆడే అవకాశం లభించింది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే.?
దానిని ఎవరూ మార్చలేరు
సాధారణంగా జట్టులోకి ఇలా వచ్చిన సభ్యుడికి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కదు. కానీ బుమ్రా అస్వస్థత వల్ల నేరుగా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో సిరాజ్కు చోటు దక్కింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న సిరాజ్ పవర్ ప్లేలోనే వికెట్లు తీసి యూఎస్ఏ దెబ్బ తీశాడు. 3/29తో అదరగొట్టి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదంతా దేవుడు రాసిన రాత అని.. దానిని ఎవరూ మార్చలేరు అంటున్నాడు హైదరాబాదీ మియా..