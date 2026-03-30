IPL 2026 : రికార్డుల మోత మోగించిన హిట్ మ్యాన్ సేన
MI vs KKR IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్పై ముంబై ఇండియన్స్ చారిత్రక విజయం సాధించింది. 221 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పింది. ఈ మ్యాచ్ లో అనేక రికార్డులు నమోదయ్యాయి.
13 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర: ముంబై బోణీ
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు ఐపీఎల్ సీజన్ తొలి మ్యాచ్ అంటే ఒక అడ్డంకిలా ఉండేది. 2012 నుండి వరుసగా 13 సీజన్లలో ముంబై తమ మొదటి మ్యాచ్లో ఓటమి పాలైంది. అయితే, ఐపీఎల్ 2026లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి ఆ పాత రికార్డును చెరిపివేసింది. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య మాట్లాడుతూ, 13 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత సీజన్ను విజయంతో ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
రోహిత్ శర్మ రికార్డుల సునామీ
ఈ మ్యాచ్లో హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ పాత రోజులను గుర్తు చేస్తూ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కేవలం 38 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 78 పరుగులు సాధించి ముంబై విజయానికి బలమైన పునాది వేశాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో ఒకే జట్టుపై (కేకేఆర్) అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రోహిత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. కేకేఆర్పై రోహిత్ మొత్తం 1161 పరుగులు పూర్తి చేశాడు.
వాంఖడేలో అత్యధిక పరుగుల ఛేజింగ్
కేకేఆర్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 220 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలోని కేకేఆర్ బ్యాటర్లు అద్భుతంగా రాణించినప్పటికీ, ముంబై బ్యాటర్లు దాన్ని చిన్న లక్ష్యంగా మార్చేశారు. 19.1 ఓవర్లలోనే ముంబై 224 పరుగులు చేసి విజయం అందుకుంది. ఇది వాంఖడే స్టేడియం చరిత్రలోనే ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగుల ఛేజింగ్ కావడం విశేషం. అంతకుముందు 2023లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై ముంబై చేసిన 213 పరుగుల ఛేజింగ్ రికార్డును ఈ మ్యాచ్ అధిగమించింది.
రికెల్టన్ - రోహిత్ జోడీ మెరుపులు
ముంబై ఓపెనర్లు రియాన్ రికెల్టన్, రోహిత్ శర్మ తొలి వికెట్కు 148 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. కేకేఆర్పై ముంబై ఇండియన్స్కు ఇది అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం. రికెల్టన్ కేవలం 24 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసి, మొత్తం 43 బంతుల్లో 81 పరుగులు (4 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) సాధించాడు. అతని అద్భుత బ్యాటింగ్ కారణంగానే క్వింటన్ డి కాక్ వంటి సీనియర్ ఆటగాడిని పక్కన పెట్టినందుకు ఫలితం దక్కిందని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
బౌలింగ్లో లార్డ్ శార్దూల్ మ్యాజిక్
భారీ స్కోర్లు నమోదైన ఈ మ్యాచ్లో బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. ముంబై బౌలర్లలో శార్దూల్ ఠాకూర్ కీలకమైన 3 వికెట్లు తీసి కేకేఆర్ స్కోరును నియంత్రించాడు. హోమ్ గ్రౌండ్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడటం తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని శార్దూల్ పేర్కొన్నాడు. అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన శార్దూల్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా చివరి ఓవర్లలో కచ్చితమైన బంతులు వేసి కేకేఆర్ను 220 పరుగుల వద్దే కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.