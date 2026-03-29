IPL 2026: హిట్మ్యాన్ ఈజ్ బ్యాక్.. ఆ రికార్డు ఇక రోహిత్ సొంతం
Rohit Sharma: ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్తో జరగనున్న మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించనున్నాడు. వార్నర్ పేరిట ఉన్న అత్యధిక రన్స్ రికార్డును బ్రేక్ చేసేందుకు హిట్మ్యాన్ కేవలం 11 రన్స్ దూరంలో ఉన్నాడు. పలు రికార్డులను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకోనున్నాడు.
కేకేఆర్కు చుక్కలే.. రోహిత్ శర్మ బ్యాట్ ఝులిపిస్తే ఆ రికార్డు బద్దలవ్వాల్సిందే
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. లీగ్లో భాగంగా ఆదివారం జరగనున్న రెండో పోరులో బలమైన ముంబై ఇండియన్స్ (MI), కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్లు తలపడనున్నాయి. ముంబైలోని ఐకానిక్ వాంఖడే స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ కేవలం రెండు జట్ల మధ్య పోరు మాత్రమే కాదు, టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, ముంబై స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఒక అద్భుతమైన రికార్డును బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించేందుకు రోహిత్ చేరువలో ఉన్నాడు.
డేవిడ్ వార్నర్ రికార్డును టార్గెట్ చేసిన రోహిత్
ప్రస్తుతానికి ఐపీఎల్లో కేకేఆర్పై అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం డేవిడ్ వార్నర్ పేరిట ఉంది. వార్నర్ కేకేఆర్పై 28 ఇన్నింగ్స్లలో 1093 పరుగులు సాధించాడు. ఈ జాబితాలో రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. రోహిత్ ఇప్పటివరకు కోల్కతాపై ఆడిన 35 ఇన్నింగ్స్లలో 1083 పరుగులు చేశాడు. అంటే, ఆదివారం జరగబోయే మ్యాచ్లో రోహిత్ కేవలం 11 పరుగులు చేస్తే, వార్నర్ను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడు. కేకేఆర్పై రోహిత్ రికార్డు అత్యద్భుతంగా ఉంది. ఈ జట్టుపై రోహిత్ ఇప్పటికే ఒక సెంచరీ, 6 హాఫ్ సెంచరీలు బాదాడు.
ముంబై వర్సెస్ కోల్కతా: హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ ఇవే
ముంబై ఇండియన్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్ల మధ్య పోరు ఎప్పుడూ ఏకపక్షంగానే కనిపిస్తుంది. గత గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ముంబై జట్టుదే పైచేయిగా ఉంది. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటివరకు 35 సార్లు తలపడగా, ముంబై ఏకంగా 24 మ్యాచుల్లో విజయం సాధించింది. కేకేఆర్ కేవలం 11 మ్యాచుల్లో మాత్రమే గెలిచింది. ఇక వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబై రికార్డు ఇంకా మెరుగ్గా ఉంది. ఇక్కడ జరిగిన 12 మ్యాచుల్లో ముంబై 10 సార్లు విజయం సాధించగా, కేకేఆర్ కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే గెలవగలిగింది. 2025 సీజన్లో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా ముంబై 8 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది.
ముంబై vs కోల్ కతా : బలాబలాలు, కీలక ఆటగాళ్లు
ఈ సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు అత్యంత బలంగా కనిపిస్తోంది. బ్యాటింగ్లో రోహిత్ శర్మతో పాటు సూర్యకుమార్ యాదవ్, క్వింటన్ డికాక్, ర్యాన్ రికెల్టన్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, రూథర్ఫోర్డ్ వంటి విధ్వంసకర ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. బౌలింగ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను వణికించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. పవర్ప్లేలో దీపక్ చాహర్, శార్దూల్ ఠాకూర్ కీలకం కానున్నారు. మరోవైపు కేకేఆర్ జట్టులో టిమ్ సీఫెర్ట్, ఫిన్ అలెన్ ఫామ్లో ఉండటం వారికి కలిసొచ్చే అంశం. అజింక్యా రహానే, రింకూ సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్లపై ఆ జట్టు ఆశలు పెట్టుకుంది. అయితే హర్షిత్ రాణా, ఆకాశ్ దీప్ గాయాల వల్ల దూరం కావడంతో కేకేఆర్ బౌలింగ్ విభాగం కాస్త బలహీనంగా కనిపిస్తోంది.