- Home
- Sports
IPL చరిత్రలో మొదటి బంతి ఆడింది, వేసింది, క్యాచ్ పట్టింది, సెంచరీ చేసింది ఎవరు..? పాకిస్థానీ క్రికెటర్ పేరిట అద్భుత రికార్డు
IPL 2026 : ప్రస్తుతం ఐపిఎల్ 19వ సీజన్ కొనసాగుతోంది.. వచ్చే ఏడాది ఈ మెగా లీగ్ 20వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ క్రమంలో ఐపిఎల్ చరిత్రను ఓసారి తిరగేసి మొదటి బంతి వేసిందెవరు, ఆడిందెవరు, సెంచరీ చేసిందెవరు..? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
క్రికెట్ రూపాన్నే మార్చేసిన ఐపిఎల్
Indian Premier League : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) రాకతో క్రికెట్ రూపమే మారిపోయింది. టెస్ట్, వన్డేలతో స్లోగా సాగే క్రికెట్ టీ20 రాకతో స్పీడెక్కింది.. ఈ ఐపిఎల్ ఎంట్రీతో జెట్ స్పీడ్ ను అందుకుంది. మండుటెండల్లో భారతీయులకు క్రికెట్ మజాను అందిస్తూనే దేశానికి వేల కోట్ల రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తోంది... బిసిసిఐ, టీమ్ ఓనర్లకు లాభాలు తెచ్చిపెడుతోంది.
అయితే ఈ ఐపిఎల్ ప్రయాణం 2008 లో ప్రారంభమయ్యింది... సక్సెస్ ఫుల్ గా 19 సీజన్ కొనసాగుతోంది. రెండో దశాబ్దంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్దంగా ఉన్న నేపథ్యంలో అసలు ఐపిఎల్ ఎలా ప్రారంభమయ్యింది..? మొదటి మ్యాచ్ ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది..? మొదటి బంతి ఎవరు ఎదరర్కొన్నారు.. బౌలర్ ఎవరు..? వంటి ఆసక్తికర విషయాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపిఎల్ ఆలోచన ఎవరిది..?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) ఆలోచన బిసిసిఐ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు లలిత్ మోదీది. ఇతర క్రీడల్లొ మాదిరిగా క్రికెట్ లోనూ ప్రాంచైజీ ఆధారిత లీగ్ ను ప్రవేశపెట్టారు...ఇది ప్రపంచ క్రికెట్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చింది... ఇప్పుడు ఐపిఎల్ అంటే కేవలం ఆటే కాదు లక్షలకోట్ల బిజినెస్.
2007 లో బిసిసిఐ ఇండియన్ ప్రీమియన్ లీగ్ ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది... ఏడాదిపాటు ఆటగాళ్ల వేలం, లోకల్ పేర్లతో టీంల ఏర్పాటు ప్రక్రియ సాగింది... 2008 లొ అధికారికంగా ఈ లీగ్ ప్రారంభమయ్యింది. అప్పటినుండి నిర్విరామంగా కొనసాగుతోంది.
ఐపిఎల్ లో మొదటి బంతి ఆడిందెవరు..?
2008 లో ఐపిఎల్ తొలి అడుగు బెంగళూరులో పడింది... చిన్నస్వామి స్టేడియంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యింది. మొదటి మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 18న లోకల్ టీం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య జరిగింది. ఈ క్రమంలో కెకెఆర్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయగా ఓపెనర్ గా బరిలోకి దిగిన టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ మొదటి బంతిని ఎదుర్కొన్నారు.
ఐపిఎల్ లో మొదటి బంతి వేసిన బౌలర్ ఎవరు..?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో మొదటి బంతి ఎదుర్కొన్నది గంగూలీ అయితే ఆ బౌలర్ ఎవరు..? అనేగా మీ ప్రశ్న. ఆర్సిబి మాజీ బౌలర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపిఎల్ చరిత్రలో మొదటి బంతి విసిరిన బౌలర్ గా నిలిచారు. అతడు వేసిన మొదటి బంతి డాట్ బాల్.. అంటే గంగూలీ పరుగేమీ చేయలేదన్నమాట.
ఐపిఎల్ లో మొదటి క్యాచ్ ఎవరిది..?
ఐపిఎల్ లో మొదటి క్యాచ్ కూడా కెకెఆర్ మాజీ కెప్టెన్ గంగూలీదే. అయితే క్యాచ్ అందుకున్నది మాత్రం సౌతాఫ్రికా మాజీ ఆల్రౌండర్ మొదటి క్యాచ్ అందుకున్నాడు. ఇలా ఐపిఎల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఈ క్యాచ్.
అయితే ఐపిఎల్ లో తొలి స్టంప్ ఔట్ రికార్డు మాత్రం పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ కమాన్ అక్మల్ పేరిట ఉంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడిన అతడు మొదటి స్టంప్ ఔట్ చేశాడు. ఈ సీజన్ విజేత కూడా రాజస్థాన్ రాయల్సే.
ఐపిఎల్ లో మొదటి సెంచరీ..?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో మొదటి సెంచరీ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ ది. అతడు కెకెఆర్ తరపున మొదటి మ్యాచ్ లోనే సెంచరీ బాదాడు. కేవలం 73 బంతుల్లో 158 నాటౌట్ గా నిలిచాడు... ఇందులో 10 ఫోర్లు, 13 సిక్సర్లు ఉన్నాడు. అయితే ఐపిఎల్ లో మొదటి సెంచరీ బాదిన ఇండియన్ ప్లేయర్ మాత్రం మనీష్ పాండే... ఇతడు 2009 లో ఈ ఘనత సాధించాడు.