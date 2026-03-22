IPL : శభాష్ సంజూ.. పాపం రోహిత్! ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఈ 5 ఇన్నింగ్స్లు మర్చిపోలేం
IPL Records : ఐపీఎల్ లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్లు ఆడినా జట్టుకు విజయాన్ని అందించలేకపోయారు పలువురు స్టార్ ప్లేయర్లు. రోహిత్ శర్మ నుంచి సంజూ శాంసన్ వరకు ఐపీఎల్ లో మర్చిపోలేని ఇన్నింగ్స్ లు ఆడిన టాప్ 5 బ్యాటర్ల రికార్డుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోహిత్ 105 నాటౌట్.. సంజూ 119 ! అయినా టీమ్స్ ఎందుకు ఓడిపోయాయో తెలుసా?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 28న ఈ మెగా టోర్నీకి తెరలేవనుంది. తొలి మ్యాచ్లో రజత్ పటిదార్ సారథ్యంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), ఇషాన్ కిషన్ నేతృత్వంలోని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసినా, దురదృష్టవశాత్తూ ఓటమి పాలైన ఆటగాళ్ల గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఛేజింగ్లో భారీ స్కోర్లు సాధించినప్పటికీ, తమ జట్టును గెలిపించలేకపోయిన టాప్ 5 బ్యాటర్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. సంజూ శాంసన్
ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మాజీ కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ ఉన్నాడు. 2021 ఏప్రిల్ 12న పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సంజూ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో పంజాబ్ ఉంచిన 222 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో శాంసన్ కేవలం 63 బంతుల్లోనే 119 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. చివరి బంతి వరకు క్రీజులో ఉండి ఒంటరి పోరాటం చేసినా, రాజస్థాన్ జట్టు 4 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఛేజింగ్లో ఓడిపోయిన జట్టు తరపున నమోదైన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు ఇదే.
2. రోహిత్ శర్మ
టీమ్ ఇండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. 2024 ఏప్రిల్ 14న వాంఖడే స్టేడియంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో రోహిత్ అజేయంగా 105 పరుగులు చేశాడు. ముంబై ఇండియన్స్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు రోహిత్ క్రీజులో ఉన్నాడు. అతను ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో బ్యాటింగ్ చేస్తూ జట్టును గెలిపించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే ఇతర బ్యాటర్ల నుంచి సరైన సహకారం అందకపోవడంతో ముంబై ఇండియన్స్ ఆ మ్యాచ్లో ఓడిపోయింది. కానీ, రోహిత్ పోరాటం అభిమానుల మనసు గెలుచుకుంది.
3. యూసుఫ్ పఠాన్
భారత మాజీ ఆల్రౌండర్ యూసుఫ్ పఠాన్ తన మాస్ హిట్టింగ్తో దుమ్మురేపే ఇన్నింగ్స్ లను ఆడాడు. 2010 మార్చి 13న ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ అతను విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం 37 బంతుల్లోనే యూసుఫ్ 100 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో వేగవంతమైన సెంచరీలలో ఇది ఒకటి. భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో యూసుఫ్ మెరుపులు మెరిపించినా, అతను రనౌట్ కావడంతో రాజస్థాన్ జట్టు స్వల్ప తేడాతో విజయాన్ని చేజార్చుకుంది. ఆ ఇన్నింగ్స్ ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ క్లాసిక్స్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
4. కేఎల్ రాహుల్
ప్రస్తుత భారత స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ 2018లో పంజాబ్ కింగ్స్ (అప్పట్లో కింగ్స్ XI పంజాబ్) తరపున అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నాడు. మే 8, 2018న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాహుల్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ను ప్రదర్శించాడు. లక్ష్య ఛేదనలో అతను 95 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చేందుకు ప్రయత్నించాడు. రాహుల్ ఇన్నింగ్స్లో అద్భుతమైన షాట్లు ఉన్నప్పటికీ, పంజాబ్ జట్టు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో విఫలమైంది. ఒక అద్భుతమైన నాక్ ఆడినా జట్టు ఓడిపోవడం రాహుల్ను నిరాశకు గురిచేసింది.
5. షాన్ మార్ష్
ఐపీఎల్ తొలి సీజన్ ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేత షాన్ మార్ష్ ఈ జాబితాలో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2011 ఏప్రిల్ 23న ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్ (ప్రస్తుతం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్) తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడిన మార్ష్ 95 పరుగులు చేశాడు. ఢిల్లీ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో మార్ష్ ఒంటరిగా పోరాడాడు. అయితే మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో పంజాబ్ జట్టుకు ఓటమి తప్పలేదు. ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఛేజింగ్లో ఓడిపోయిన టాప్ 5 స్కోర్లలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.