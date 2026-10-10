India vs West Indies: భారత్ ఓటమికి అసలు కారణాలు ఇవే
India vs West Indies: రాంచీలో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ పై వెస్టిండీస్ 4 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 250 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని కరీబియన్ జట్టు సులభంగా ఛేదించింది. కొన్ని తప్పులే టీమిండియా కొంపముంచాయి. ఆ వివరాలు గమనిస్తే..
250 పరుగుల భారీ స్కోర్ డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోయిన భారత్.. విండీస్ సంచలన విజయం
రాంచీలోని జేఎస్సీఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం కాంప్లెక్స్ లో భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా సాగింది. ఈ మ్యాచ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ కు ఇది అద్భుతమైన స్కోరు. అయితే, బరిలోకి దిగిన వెస్టిండీస్ జట్టు ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా ఆరంభం నుంచే ఎదురుదాడికి దిగింది. కరీబియన్ ఓపెనర్లు జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
మయాంక్ యాదవ్ సంచలన ఆరంభం
వెస్టిండీస్ ఛేజింగ్ ఆరంభంలో భారత యంగ్ పేసర్ మయాంక్ యాదవ్ నిప్పులు చెరిగే బంతులతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 5 పరుగులకే విండీస్ రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. మయాంక్ వేగవంతమైన బంతులకు విండీస్ బ్యాటర్లు పెవిలియన్ కు క్యూ కట్టారు. ఆ సమయంలో విండీస్ కోలుకోవడం కష్టమనిపించింది. అయితే, ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు భారత బౌలింగ్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ఎదురుదాడికి దిగి మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే పూర్తిగా మార్చేశారు.
షాయ్ హోప్, రూథర్ ఫర్డ్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్
ఐదు పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో కెప్టెన్ షాయ్ హోప్, షెర్ఫేన్ రూథర్ ఫర్డ్ అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. షాయ్ హోప్ కేవలం 45 బంతుల్లోనే అజేయంగా 102 పరుగులు సాధించి సెంచరీతో మెరిశాడు. అతనికి తోడుగా రూథర్ ఫర్డ్ కూడా మైదానంలో నలువైపులా భారీ షాట్లతో చెలరేగిపోయాడు. భారత బౌలర్లకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ జోడీ స్టేడియం నలుమూలలా సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ ఇద్దరి జోరుతో విండీస్ స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెట్టింది.
మంచు ప్రభావం, భారత బౌలింగ్ వైఫల్యం
మొత్తం మ్యాచ్లో మంచు కీలక పాత్ర పోషించిందని చెప్పవచ్చు. మ్యాచ్ రెండో ఇన్నింగ్స్ సమయంలో మైదానంలో మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో బౌలర్లు బాల్ ను సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోయారు. భారత స్పిన్నర్లు, పేసర్లు వేసిన బంతులను విండీస్ బ్యాటర్లు సులభంగా స్టాండ్స్ లోకి పంపారు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మాట్లాడుతూ, ఈ వికెట్ పై బౌలింగ్ చేయడం చాలా కష్టమని, పరుగుల వరద పారడాన్ని ఆపలేకపోయామని వెల్లడించాడు. అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్ బౌలింగ్ లో విపరీతంగా పరుగులు వచ్చాయి.
రికార్డు ఛేదనతో వెస్టిండీస్ ఘన విజయం
చివరి ఓవర్లలో రోమారియో షెఫర్డ్ కూడా మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును విజయానికి చేరువ చేశాడు. చివరికి వెస్టిండీస్ జట్టు 18.3 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి 252 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. అంతర్జాతీయ టీ20 చరిత్రలో ఇది అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేదనల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ విజయంతో వెస్టిండీస్ జట్టు ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో అద్భుతమైన కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. భారత్ చేసిన భారీ స్కోరును కాపాడుకోలేకపోవడానికి బౌలింగ్ వైఫల్యం, మంచు ప్రభావం ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి.