- Home
- Sports
- Team India New Captain: టీమిండియాకు కొత్త కెప్టెన్, వైస్ కెప్టెన్లు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
Team India New Captain: టీమిండియాకు కొత్త కెప్టెన్, వైస్ కెప్టెన్లు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
Team India New Captain: భారత స్టార్ ప్లేయర్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీకి గుడ్ బై చెప్పారు. ఆమె స్థానంలో స్మృతి మంధాన భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్గా నియామకమయ్యారు. టీ20ల్లో షెఫాలీ వర్మ, వన్డేల్లో దీప్తి శర్మ వైస్ కెప్టెన్లుగా ఉంటారు.
టీమిండియా కొత్త కెప్టెన్గా స్మృతి మంధాన.. టీ20ల్లో షెఫాలీ, వన్డేల్లో దీప్తికి వైస్ కెప్టెన్సీ
భారత మహిళల క్రికెట్లో ఒక కొత్త శకం మొదలైంది. టీమిండియా ఆల్ఫార్మాట్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తప్పుకున్న కొన్ని గంటల్లోనే, కొత్త సారథిగా స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధానను బీసీసీఐ నియమించింది. మంగళవారం సాయంత్రం గౌహతిలోని ఏసిఏ (ACA) స్టేడియంలో మహిళల సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం అయింది.
జింబాబ్వేతో జరగబోయే మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేల సిరీస్ల కోసం భారత జట్టును ఎంపిక చేసింది. హర్మన్ప్రీత్కు సుదీర్ఘకాలంగా డిప్యూటీగా వ్యవహరించిన 30 ఏళ్ల మంధాన, సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సరైన ఎంపికగా నిలిచారు. ఇకపై హర్మన్ప్రీత్ కేవలం ప్లేయర్ గా జట్టులో కొనసాగుతారు.
వైస్ కెప్టెన్లుగా షెఫాలీ వర్మ, దీప్తి శర్మలకు ప్రమోషన్
స్మృతి మంధాన నాయకత్వంలోకి వచ్చిన వేళ వైస్ కెప్టెన్ల విషయంలో కూడా సెలక్టర్లు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీ20 ఫార్మాట్లో డాషింగ్ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించారు. మరోవైపు, 50 ఓవర్ల వన్డే ఫార్మాట్లో అనుభవజ్ఞురాలైన ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మకు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించారు.
ఈ నిర్ణయంతో టీమిండియా నాయకత్వ బృందంలో ఇద్దరు యంగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్లకు పెద్ద పీట వేసినట్లయింది. వీరిద్దరూ కొత్త కెప్టెన్ మంధానకు అండగా ఉంటూ జట్టును ముందుకు నడపనున్నారు.
కెప్టెన్సీకి ప్లస్ పాయింట్గా ఆర్సీబీ డబుల్ టైటిల్స్
స్మృతి మంధానకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మాత్రమే కాకుండా ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్లోనూ అద్భుతమైన కెప్టెన్సీ అనుభవం ఉంది. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టును 2024, 2026 సీజన్లలో రెండుసార్లు విజేతగా నిలిపి తన లీడర్షిప్ స్కిల్స్ నిరూపించుకున్నారు.
గతంలోనూ ఆమె ఇండియా తరఫున 18 టీ20లు, 4 వన్డేలకు తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. భారత్ తరఫున అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డుతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ప్లేయర్గా స్మృతి అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. ఇటీవల టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గానూ రికార్డు సృష్టించారు.
బీసీసీఐకి, హర్మన్ప్రీత్కు స్మృతి మంధాన ధన్యవాదాలు
జట్టు బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం స్మృతి మంధాన మాట్లాడుతూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం రావడం చాలా ప్రత్యేకమైన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు జట్టును నడిపించే అవకాశం రావడం నేను ఎప్పటికీ మరచిపోలేను. నాపై నమ్మకం ఉంచిన బీసీసీఐ, సెలక్టర్లు, సహచరులు, అండగా నిలిచిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇన్నేళ్లుగా కెప్టెన్గా హర్మన్ప్రీత్ చేసిన సేవలు ఎంతో గొప్పవి. ఆమె జట్టును ఎంతో అంకితభావంతో నడిపించారు. ఈ రోల్ వల్ల వచ్చే బాధ్యత నాకు తెలుసు, జట్టుతో కలిసి నేర్చుకుంటూ ఇండియన్ క్రికెట్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నా వంతు ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తాను" అని వెల్లడించారు.
జింబాబ్వే సిరీస్తో ప్రారంభం కానున్న కొత్త ప్రయాణం
భారత కొత్త నాయకత్వ బృందానికి మొదటి సవాలు స్వదేశంలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న సిరీసే. మూడు టీ20ల సిరీస్ రాయ్పూర్లో అక్టోబర్ 16, 18, 20 తేదీల్లో జరగనుంది. ఆ తర్వాత వన్డే సిరీస్ వడోదరాలో అక్టోబర్ 23, 25, 28 తేదీలలో జరుగుతుంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో భారతదేశంలోనే జరగనున్న తొలి ఉమెన్స్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్ స్మృతి మంధానకు అత్యంత కీలకమైన బిగ్ అసైన్మెంట్ కానుంది.
జింబాబ్వే సిరీస్కు భారత జట్లు ఇవే
టీ20 జట్టు:
స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), షెఫాలీ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నికి ప్రసాద్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, అనుష్క శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), జి కమలిని (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, ప్రేమ రావత్, శ్రీ చరణి, నందని శర్మ, క్రాంతి గౌడ్, అరుంధతి రెడ్డి, జింటిమని కలితా, మిన్ను మణి.
వన్డే జట్టు:
స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), షెఫాలీ వర్మ, ప్రతిక రావల్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, హర్లీన్ డియోల్, తేజల్ హసబ్నిస్, దీప్తి శర్మ (వైస్ కెప్టెన్), రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), యస్తికా భాటియా (వికెట్ కీపర్), వైష్ణవి శర్మ, నందని శర్మ, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, సయాలి సత్ఘరే, రేణుకా ఠాకూర్.