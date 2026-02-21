IND vs SA : భారత్ vs సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్ ను వర్షం దెబ్బకొడుతుందా?
India vs South Africa : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8లో భాగంగా అహ్మదాబాద్లో భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య బిగ్ ఫైట్ జరగనుంది. రెండు బలమైన జట్లు కావడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే, మ్యాచ్ సమయంలో అక్కడి వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది? వర్షం పడే అవకాశముందా?
అహ్మదాబాద్లో అసలైన యుద్ధం.. భారత్ vs సౌతాఫ్రికా పోరు పై ఉత్కంఠ
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 రసవత్తర దశకు చేరుకుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా, తన సూపర్-8 ప్రయాణాన్ని బలమైన సౌతాఫ్రికా జట్టుతో ప్రారంభించనుంది. ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 22) అహ్మదాబాద్లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం అయిన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరు జరగనుంది. గ్రూప్ దశలో అజేయంగా నిలిచిన రెండు జట్లు తలపడుతుండటంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
గ్రూప్ దశలో భారత్ జైత్రయాత్ర
భారత జట్టు గ్రూప్ ఏ లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి టేబుల్ టాపర్గా నిలిచింది. అమెరికాపై 29 పరుగులు, నమీబియాపై 93 పరుగులు, దాయాది పాకిస్థాన్పై 61 పరుగులు, నెదర్లాండ్స్పై 17 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయాలు అందుకుంది. గత ఏడాది డిసెంబర్ 2025లో సౌతాఫ్రికా తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను భారత్ 4-1తో కైవసం చేసుకున్న నేపథ్యం జట్టుకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తోంది. అయితే, కీలకమైన సూపర్ 8 దశలో దక్షిణాఫ్రికా వంటి బలమైన జట్టును ఎదుర్కోవడం భారత్కు అసలైన పరీక్షగా మారనుంది.
బ్యాటింగ్ వైఫల్యాలు.. అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ ఆందోళన
భారత జట్టు వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నప్పటికీ, బ్యాటింగ్ విభాగంలో కొన్ని లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ జట్టును వేధిస్తోంది. ఈ వరల్డ్ కప్లో ఆడిన గత మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఆయన వరుసగా డకౌట్ కావడం గమనార్హం. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉండి జట్టుకు మంచి ఆరంభాలను ఇస్తున్నాడు. తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా వంటి ఆటగాళ్లతో భారత్ బ్యాటింగ్ లైనప్ బలంగా ఉన్నా, స్థిరత్వం అవసరం. జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్తో జరగబోయే తదుపరి మ్యాచ్లకు ముందు ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి 2 పాయింట్లు సాధించడం భారత్కు అత్యంత కీలకం.
సౌతాఫ్రికా వ్యూహాలు.. ప్రమాదకర బౌలింగ్
గ్రూప్-డీ లో సౌతాఫ్రికా కూడా అజేయంగా నిలిచింది. కెనడా, అఫ్గానిస్థాన్ (సూపర్ ఓవర్ విజయం), న్యూజిలాండ్, యూఏఈ జట్లపై గెలిచి సూపర్-8 కు అర్హత సాధించింది. క్వింటన్ డి కాక్, కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ ఓపెనింగ్ జోడీతో పాటు ర్యాన్ రికెల్టన్, డేవిడ్ మిల్లర్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ వంటి హిట్టర్లు ఆ జట్టుకు ప్రధాన బలం. భారత బౌలింగ్ త్రయం జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, హార్దిక్ పాండ్యాలను ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా ప్రోటీస్ జట్టు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి మిస్టరీ బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడం వారికి సవాలుగా మారనుంది.
అహ్మదాబాద్ వెదర్ అప్డేట్: వర్షం పడే అవకాశముందా?
క్రికెట్ అభిమానులకు అత్యంత సంతోషకరమైన వార్త ఏమిటంటే, ఈ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు లేదు. వాతావరణ శాఖ రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆదివారం అహ్మదాబాద్లో ఆకాశం మేఘావృతం కాకుండా సాధారణంగా ఉంటుంది.
• మధ్యాహ్నం 1:00 - 4:00: ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది (34°C), వర్షం సూచన 0%.
• సాయంత్రం 5:00 - 7:00: ఆకాశం స్పష్టంగా ఉంటుంది (28°C).
• రాత్రి 8:00 - 11:00 (మ్యాచ్ సమయం): ఫ్లడ్ లైట్ల కింద వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది (25°C).
తేమ శాతం 40% పైగా ఉండవచ్చని అంచనా. మ్యాచ్కు ఎలాంటి అడ్డంకి లేదని, పూర్తి 40 ఓవర్ల ఆటను వీక్షించవచ్చని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఊహించని విధంగా వర్షం పడి, కనీసం 5 ఓవర్ల ఆట కూడా సాధ్యం కాకపోతే, ఈ దశలో రిజర్వ్ డే లేనందున మ్యాచ్ను నో రిజల్ట్ గా ప్రకటించి ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ కేటాయిస్తారు.
India vs South Africa : ఇరు జట్ల ఇవే
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షదీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, సంజూ శాంసన్, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, మహ్మద్ సిరాజ్.
సౌతాఫ్రికా : ఐడెన్ మార్క్రామ్ (కెప్టెన్), క్వింటన్ డి కాక్ (కీపర్), ర్యాన్ రికెల్టన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, జేసన్ స్మిత్, జార్జ్ లిండే, కార్బిన్ బాష్, కాగిసో రబడా, అన్రిచ్ నోర్ట్జే, క్వేనా మఫాకా, డేవిడ్ మిల్లర్, లుంగీ ఎన్గిడి, కేశవ్ మహారాజ్, మార్కో జాన్సెన్.