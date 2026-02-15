IND vs PAK : బుమ్రా vs సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్.. ఈసారి రివెంజ్ తీర్చుకుంటారా?
India vs Pakistan : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య కీలక పోరు జరగనుంది. ప్రధానంగా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ మధ్య సాగే పోరుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఈ బిగ్ ఫైట్ లో గెలిచేది ఎవరు?
భారత్ Vs పాక్ మహా సంగ్రామం: ఈ లెక్కలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య జరిగే పోరుకు ఉండే క్రేజే వేరు. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య జరిగే పోరు అభిమానులకు అసలైన వినోదాన్ని పంచుతుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా కొలంబోలోని ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియంలో దాయాదుల మధ్య మహాసంగ్రామం జరగనుంది.
రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ మ్యాచ్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. భారత్ గెలుపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో అందరి దృష్టి టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పాక్ బ్యాటర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ మధ్య జరగనున్న ఆసక్తికర పోరుపైనే ఉంది.
కొలంబోలో దాయాదుల ఢీ.. నంబర్ 1 కోసం పోటీ
ఈ టోర్నీలో భారత్, పాకిస్థాన్ రెండు జట్లు కూడా అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలోనూ రెండు జట్లు విజయం సాధించి మంచి ఊపు మీదున్నాయి. అయితే, నెట్ రన్ రేట్ విషయంలో టీమిండియా పాక్ కంటే మెరుగ్గా ఉండి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు గ్రూప్ టాప్ పొజిషన్లో తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటుంది. వారం రోజుల క్రితం వరకు ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుందా లేదా అన్న సందిగ్ధత నెలకొన్నప్పటికీ, పీసీబీ చీఫ్ మ్యాచ్ నిర్వహణను ధృవీకరించడంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
బుమ్రా బౌలింగ్లో సిక్సర్ కొట్టిన ఏకైక పాక్ ఆటగాడు
క్రికెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగులోకి వస్తుంది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి ప్రమాదకరమైన బౌలర్ వేసిన తొలి బంతికే సిక్సర్ కొట్టిన ఏకైక పాకిస్థానీ ఆటగాడు ఫర్హాన్ మాత్రమే. గతంలో జరిగిన ఆసియా కప్ సమయంలో బుమ్రా బౌలింగ్లో ఫర్హాన్ ఏకంగా మూడు సిక్సర్లు బాదాడు.
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే బుమ్రా బౌలింగ్లో ఇప్పటివరకు మరే ఇతర ఆటగాడు సిక్సర్ కొట్టలేకపోవడం గమనార్హం. ఈ రికార్డు ఫర్హాన్ సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తోంది. భారత్తో ఆడిన మూడు ఇన్నింగ్స్ల్లో ఫర్హాన్ 150 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధించాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఫర్హాన్ ఫామ్
ప్రస్తుత టీ20 ప్రపంచకప్లో సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ భీకరమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలో 166.89 స్ట్రైక్ రేట్తో 120 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ (73 పరుగులు) కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఫర్హాన్ కొనసాగుతున్నాడు. 60.90 సగటుతో పరుగులు చేస్తున్న ఈ బ్యాటర్ను కట్టడి చేయడం టీమిండియా బౌలర్లకు పెద్ద సవాలుగా మారనుంది. ముఖ్యంగా పవర్ ప్లే ఓవర్లలో ఫర్హాన్ ఇచ్చే ఆరంభం పాక్ విజయానికి కీలకం కానుంది.
బుమ్రా రివెంజ్ తీర్చుకుంటారా?
స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ప్రపంచంలోని మేటి బ్యాటర్లను సైతం తన యార్కర్లతో గడగడలాడిస్తుంటాడు. గతంలో ఫర్హాన్ చేతిలో ఎదురైన చేదు అనుభవానికి బుమ్రా ఈసారి కొలంబోలో సమాధానం చెప్పాలని భావిస్తున్నాడు. ఫర్హాన్ కొట్టిన ఆ సిక్సర్లు కేవలం యాదృచ్ఛికంగా జరిగినవా లేక నిజంగానే బుమ్రా బౌలింగ్ను ఎదుర్కొనే సత్తా అతనికి ఉందా అనేది ఈ మ్యాచ్లో తేలిపోనుంది. బుమ్రా తన పదునైన బంతులతో ఫర్హాన్ వికెట్ తీసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాలని పట్టుదలతో ఉన్నాడు.
IND vs PAK పోరుపై భారీ అంచనాలు
ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియంలో పిచ్ పరిస్థితులు స్పిన్నర్లతో పాటు పేసర్లకు కూడా సహకరించే అవకాశం ఉంది. రాత్రి పూట మ్యాచ్ కావడంతో మంచు ప్రభావం కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో టాస్ గెలిచిన జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ తన జోరును కొనసాగిస్తాడా లేదా బుమ్రా తన స్పెల్తో పాక్ బ్యాటింగ్ లైనప్ను కుప్పకూలుస్తాడా అనేది వేచి చూడాలి. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ళ మధ్య పోరు ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్కే హైలైట్గా నిలవనుంది.