IND vs NZ : కొంపముంచిన ఆ ఇద్దరు.. ఇండోర్ వన్డేలో టీమిండియా ఓటమి కారణాలు ఇవే
India vs New Zealand: ఇండోర్ వన్డేలో భారత్పై న్యూజిలాండ్ 41 పరుగుల తేడాతో గెలిచి, 2-1తో చారిత్రక సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కోహ్లీ సెంచరీ చేసినా కివీస్ భారీ స్కోరు ముందు టీమిండియా చతికిల పడింది.
IND vs NZ : గిల్ సేన చిత్తు.. న్యూజిలాండ్ చేతిలో సిరీస్ గల్లంతు! అసలు కారణాలివే
భారత్ కు న్యూజిలాండ్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరిగిన నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో టీమిండియాకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించే ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ జట్టు ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టి 41 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను కివీస్ 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.
338 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్, విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత సెంచరీ (124 పరుగులు) సాధించినప్పటికీ, మిగిలిన బ్యాటర్ల వైఫల్యంతో 296 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. భారత గడ్డపై న్యూజిలాండ్ జట్టు ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్ గెలవడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా ఓటమికి, న్యూజిలాండ్ చారిత్రక విజయానికి దారితీసిన ఐదు ప్రధాన కారణాలను గమనిస్తే.
కివీస్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం - టర్నింగ్ పాయింట్ అదే
ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా ఓటమికి అతిపెద్ద కారణం న్యూజిలాండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ నెలకొల్పిన భాగస్వామ్యం. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ ఆరంభంలోనే తడబడింది. భారత బౌలర్లు చెలరేగడంతో కివీస్ 5 పరుగులకే 2 వికెట్లు, ఆపై 58 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
అయితే, ఈ దశలో డారిల్ మిచెల్ (137), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (106) క్రీజులో పాతుకుపోయారు. వీరిద్దరూ భారత బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగి నాలుగో వికెట్కు ఏకంగా 219 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. వీరి విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ కారణంగా న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 337/8 భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. ఆరంభంలో వికెట్లు తీసిన అర్ష్దీప్ సింగ్, మహమ్మద్ సిరాజ్ వంటి బౌలర్లు.. మధ్య ఓవర్లలో ఈ జోడీని విడదీయలేక చేతులెత్తేశారు.
కుప్పకూలిన భారత టాప్ ఆర్డర్
338 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలంటే భారత్కు శుభారంభం అత్యవసరం. కానీ, ఇండోర్ పిచ్పై భారత టాప్ ఆర్డర్ దారుణంగా విఫలమైంది. రోహిత్ శర్మ (11), శుభ్మన్ గిల్ (23) తక్కువ స్కోరుకే పెవిలియన్ చేరారు. ఆ వెంటనే శ్రేయస్ అయ్యర్ (3), కేఎల్ రాహుల్ (1) కూడా విఫలమవడంతో భారత్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
కేవలం 71 పరుగులకే 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో భారత ఇన్నింగ్స్ గాడి తప్పింది. ఒత్తిడిలో ఉన్న మిడిల్ ఆర్డర్పై రన్ రేట్ భారం పడటం, కీలక బ్యాటర్లు పెవిలియన్ చేరడం మ్యాచ్ గమనాన్ని కివీస్ వైపు తిప్పింది.
విరాట్ కోహ్లీ ఒంటరి పోరాటం
క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో క్రీజులోకి వచ్చిన రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి తన స్థాయిని నిరూపించుకున్నాడు. ఒత్తిడిని తట్టుకుని అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 108 బంతుల్లో 124 పరుగులు చేసి భారత్ను గెలిపించేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు. అయితే కోహ్లీకి ఇతర స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్ల నుంచి సరైన సహకారం లభించలేదు.
యువ ఆటగాళ్లు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి (53), హర్షిత్ రానా (50) కోహ్లీతో కలిసి పోరాడినప్పటికీ, టాప్ ఆర్డర్ వైఫల్యం కారణంగా వచ్చిన నష్టాన్ని పూడ్చలేకపోయారు. చివరకు కోహ్లీ అవుట్ అయిన వెంటనే భారత టెయిలెండర్లు ఎక్కువ సేపు నిలవలేకపోయారు. ఫలితంగా భారత్ 296 పరుగులకే ఆలౌటైంది.
ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలు.. కొంపముంచిన మిస్ క్యాచులు
ఈ మ్యాచ్లో భారత ఓటమికి ఫీల్డింగ్ లోపాలు కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా సెంచరీ హీరో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో ఇచ్చిన సులువైన క్యాచ్ను భారత ఫీల్డర్లు జారవిడిచారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న ఫిలిప్స్, ఏకంగా సెంచరీ బాది న్యూజిలాండ్ స్కోరును అమాంతం పెంచేశాడు.
ఒకవేళ ఆ క్యాచ్ పట్టి ఉంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. క్లిష్టమైన సమయంలో వచ్చిన అవకాశాలను చేజార్చుకోవడం బౌలర్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థికి భారీ స్కోరు చేసే అవకాశం ఇచ్చింది.
బ్లాక్ క్యాప్స్ చారిత్రక విజయం
ఈ విజయంతో న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత గడ్డపై సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు భారత్లో ఎప్పుడూ వన్డే సిరీస్ గెలవని కివీస్, ఈ మ్యాచ్ విజయంతో 2-1 తేడాతో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.
విశేషమేమిటంటే, భారత జట్టులో సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, అనుభవం లేని యువ ఆటగాళ్లతో కూడిన న్యూజిలాండ్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఇండోర్ వన్డే విజయం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.