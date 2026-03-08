5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసిన కివీస్ బౌలర్.. క్రికెట్ చరిత్రలో సంచలనం
5 wickets in 5 balls: న్యూజిలాండ్ బౌలర్ బ్రెట్ రాండెల్ ప్లంకెట్ షీల్డ్లో వరుసగా 5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసి ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసిన న్యూజిలాండ్ బౌలర్
న్యూజిలాండ్ దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్లంకెట్ షీల్డ్ లో ఆదివారం ఒక అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. మార్చి 8న నెపియర్లోని మెక్లీన్ పార్క్లో సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్స్, నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్రెట్ రాండెల్ ఎవరూ ఊహించని రీతిలో రికార్డు సృష్టించారు. సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తరపున ఆడుతున్న రాండెల్, నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో వరుసగా 5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు పడగొట్టి క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.
ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక బౌలర్ వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు తీయడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. గతంలో ఐర్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ కర్టిస్ కాంఫర్ (2021), జింబాబ్వే యంగ్ బౌలర్ కెల్లిస్ నధ్లోవు (2024) టీ20 మ్యాచ్లలో ఈ ఘనత సాధించినప్పటికీ, ఫస్ట్ క్లాస్ ఫార్మాట్లో మాత్రం రాండెల్ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారు. ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఏ బౌలర్ కూడా వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు తీయలేదు.
రాండెల్ విధ్వంసం మొదలైందిలా..
బ్రెట్ రాండెల్ తన రెండో ఓవర్ చివరి బంతికి హెన్రీ కూపర్ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేయడంతో ఈ వికెట్ల పరంపర మొదలైంది. బంతిని వదిలేయాలని బ్యాటర్ ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది అనూహ్యంగా లోపలికి వచ్చి స్టంప్స్ను ఎగరగొట్టింది. ఆ తర్వాత తన తర్వాతి ఓవర్ మొదటి బంతికే సీనియర్ బ్యాటర్ జీత్ రావల్ను బౌల్డ్ చేసి పెవిలియన్ పంపారు. రెండో బంతికి జో కార్టర్ను వికెట్ కీపర్ డేన్ క్లీవర్ చేతికి చిక్కేలా చేసి తన హ్యాట్రిక్ను పూర్తి చేసుకున్నారు. అయితే ఈ క్యాచ్ నిర్ణయంపై బ్యాటర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినా, రాండెల్ మాత్రం ఆగలేదు.
వరుసగా 5 వికెట్లు.. బ్యాటర్లు బెంబేలు
హ్యాట్రిక్ సాధించిన తర్వాత కూడా రాండెల్ తన ప్రతాపాన్ని కొనసాగించారు. ఆ తర్వాతి బంతికి రాబర్ట్ ఓ'డొనెల్ను స్లిప్లో ఉన్న కర్టిస్ హీఫీ చేతికి చిక్కేలా చేశారు. దీని తర్వాత బంతికి క్రిస్టియన్ క్లార్క్ను అవుట్ చేయడం ద్వారా వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు తీసిన చరిత్రాత్మక రికార్డును నమోదు చేశారు. ఈ ఐదు వికెట్లలో ముగ్గురు బ్యాటర్లు గోల్డెన్ డక్ (తొలి బంతికే అవుట్) కావడం గమనార్హం. రాండెల్ బుల్లెట్ లాంటి బంతులకు నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్ బ్యాటింగ్ లైనప్ కుప్పకూలిపోయింది.
రాండెల్ దెబ్బకు బ్యాటర్ల కష్టాలు
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 373 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్కు ఆరంభం నుంచే కష్టాలు మొదలయ్యాయి. బ్రెట్ రాండెల్ 5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసిన తర్వాత కూడా తన వేగాన్ని తగ్గించలేదు. తర్వాతి ఓవర్లలో బెన్ పోమరేను ఎల్బీడబ్ల్యూ (LBW) చేయడంతో పాటు స్కాట్ కుగ్లెయిన్ వికెట్లను కూడా నేలకూల్చారు. కేవలం 11 ఓవర్లలో 25 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి రాండెల్ 7 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఆయన ధాటికి నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్ జట్టు కేవలం 82 పరుగులకే కుప్పకూలి ఫాలో-ఆన్ ఆడాల్సి వచ్చింది.
5 WICKETS IN 5 BALLS!!! A Triple Hat Trick for Brett Randell for the Central Stags! pic.twitter.com/wz4GhnBhiy
— The ACC (@TheACCnz) March 8, 2026
రికార్డుపై బ్రెట్ రాండెల్ ఏమన్నారంటే?
ఈ అద్భుత ప్రదర్శన తర్వాత రాండెల్ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఇలాంటి రికార్డు సృష్టిస్తానని ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను. ఇది నా జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన క్షణం. ఒక కల నిజమైనట్లుగా అనిపిస్తోంది. నేను కేవలం బంతిని సరైన చోట వేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించాను" అని తెలిపారు. 30 ఏళ్ల రాండెల్ ఇప్పటి వరకు న్యూజిలాండ్ జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు. కానీ, ఆయన ఖాతాలో 38 ఫస్ట్ క్లాస్, 54 లిస్ట్-ఏ, 45 టీ20 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆయన మొత్తం 250కి పైగా వికెట్లు సాధించారు.
క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే స్పెల్
బ్రెట్ రాండెల్ వేసిన ఈ స్పెల్ ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత చిరస్మరణీయమైనదిగా మిగిలిపోనుంది. సాధారణంగా హ్యాట్రిక్ తీయడమే పెద్ద విషయంగా భావించే క్రికెట్లో, వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు తీయడం అనేది అసాధారణమైన విషయం. కివీస్ దేశవాళీ క్రికెట్లో నమోదైన ఈ రికార్డు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడాభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రాండెల్కు ఈ ప్రదర్శన పెద్ద మైలేజీని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.