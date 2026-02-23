Team India : ఒక్క ఓటమితో సీన్ రివర్స్.. గంభీర్ సీరియస్.. ఆ ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్స్ ఔట్ !
Team India : దక్షిణాఫ్రికాతో ఓటమి తర్వాత భారత్-జింబాబ్వే మ్యాచ్ కీలకంగా మారింది. సెమీస్ రేసులో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా గెలవాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో తుది జట్టులో కీలక మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
సంజూ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా సూపర్-8 దశలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయం టీమ్ ఇండియాపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది. ఫిబ్రవరి 26న చెన్నైలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న తదుపరి మ్యాచ్ ఇప్పుడు భారత్కు అత్యంత కీలకంగా మారింది. సెమీఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా తప్పనిసరిగా విజయం సాధించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్లేయింగ్ 11లో రెండు ప్రధాన మార్పులు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ మళ్ళీ జట్టులోకి రావడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
సఫారీల చేతిలో చేదు అనుభవం
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన గత మ్యాచ్లో భారత్ 76 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు నిరాశపరిచారు. కేవలం శివం దూబే (42 పరుగులు) మినహా మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా 20 పరుగుల మార్కును దాటలేకపోయారు. ఈ వైఫల్యం జట్టు మేనేజ్మెంట్ను పునరాలోచనలో పడేసింది. వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలవాలనే భారత కల నెరవేరాలంటే, జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్లపై భారీ తేడాతో విజయం సాధించడం ఇప్పుడు అనివార్యం.
తిలక్ వర్మ స్థానంలో సంజూ శాంసన్?
దక్షిణాఫ్రికాపై ఘోర పరాజయం తర్వాత యంగ్ ప్లేయర్ తిలక్ వర్మపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. నంబర్-3 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వస్తున్న తిలక్, ఈ ప్రపంచకప్లో ఇప్పటివరకు తనదైన ముద్ర వేయలేకపోయారు. గత మ్యాచ్లో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే చేసి బాధ్యతారహితమైన షాట్తో పెవిలియన్కు చేరారు. తిలక్ అవుట్ అయిన తీరుపై హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు, భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లోని టాప్-7లో ఐదుగురు ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లే ఉండటం ప్రత్యర్థి జట్లకు కలిసొస్తోంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ అయిన సంజూ శాంసన్ను తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. శాంసన్ రాకతో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో సమతుల్యత వస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అక్షర్ పటేల్ రీఎంట్రీ.. వాషింగ్టన్ సుందర్కు షాక్
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ను పక్కన పెట్టడంపై అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గంభీర్-సూర్య జోడీ వేసిన ఈ ప్లాన్ పూర్తిగా విఫలమైంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ అటు బంతితోనూ, ఇటు బ్యాటుతోనూ ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేకపోయారు. దీంతో జింబాబ్వేతో జరిగే కీలక మ్యాచ్లో అక్షర్ పటేల్ను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకోవడం దాదాపు ఖాయమైంది. స్పిన్కు అనుకూలించే చెన్నై పిచ్పై అక్షర్ తన ఆల్ రౌండ్ ప్రతిభతో జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే గెలవాల్సిందే
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారత్కు ప్రతి మ్యాచ్ డూ ఆర్ డై లాంటిదే. కేవలం గెలవడమే కాకుండా రన్ రేట్ మెరుగుపరుచుకోవడం కూడా ముఖ్యం. జింబాబ్వేను తక్కువ అంచనా వేయకుండా, బలమైన ప్లేయింగ్ ఎలెవన్తో బరిలోకి దిగాలని టీమ్ ఇండియా కృతనిశ్చయంతో ఉంది. బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్లతో కూడిన బౌలింగ్ విభాగం ఫామ్లో ఉండటం భారత్కు సానుకూల అంశం.
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్లో టీమిండియా ప్లేయింగ్ XI ఇదే
అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), సంజూ శాంసన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివం దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.