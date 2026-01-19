Jadeja : 6 మ్యాచ్లు, 1 వికెట్.. ఇదేం ఆటరా సామీ? అట్టర్ ఫ్లాప్ షో.. జడ్డూ భాయ్ బై బై !
Ravindra Jadeja : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో భారత్ 1-2 తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఒక స్టార్ ఆల్ రౌండర్ వైఫల్యమే అని విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. ఆ ఆటగాడి వన్డే కెరీర్ ఇక ముగిసినట్లేనని క్రీడా వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది.
Ravindra Jadeja : బ్లూ జెర్సీలో ఇక కనిపించడా? ఆ స్టార్ ప్లేయర్కు ఇదే లాస్ట్ సిరీస్?
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత వన్డే సిరీస్లో భారత జట్టుకు చేదు అనుభవం మిగిలింది. స్వదేశంలో జరిగిన ఈ సిరీస్ను 1-2 తేడాతో కోల్పోయి టీమిండియా ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. గౌతమ్ గంభీర్ ప్రధాన కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత్పై రెండోసారి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. గతంలో స్వదేశంలో జరిగిన టెస్టు సిరీస్లో భారత్ను 3-0 తేడాతో వైట్వాష్ చేసి కివీస్ చరిత్ర సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే.
ఇప్పుడు అదే జోరును కొనసాగిస్తూ వన్డే సిరీస్లోనూ ఆతిథ్య జట్టుపై తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. అయితే, ఈ సిరీస్ పరాజయం తర్వాత టీమిండియాలోని ఒక ప్రముఖ ఆల్ రౌండర్ కెరీర్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ సిరీస్లో సదరు ఆటగాడి వైఫల్యం జట్టు ఓటమికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచిందనే విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. బౌలింగ్తో పాటు బ్యాటింగ్లోనూ దారుణంగా విఫలమవడంతో, అతను జట్టుకు భారంగా మారాడనే వాదనలకు బలం చేకూరుతోంది. అతనే రవీంద్ర జడేజా.
Ravindra Jadeja : వరుసగా 6 మ్యాచ్ల్లో వైఫల్యం
టీమిండియాలో కీలక ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందిన ఈ స్టార్ ఆల్ రౌండర్కు ఇటీవలి కాలంలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన లేదు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన 3 వన్డేల సిరీస్తో పాటు, తాజాగా ముగిసిన న్యూజిలాండ్ సిరీస్లోని 3 మ్యాచ్ల్లోనూ అతనికి జట్టులో చోటు దక్కింది.
అయితే, ఈ ఆరు మ్యాచ్ల్లోనూ జడేజా తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేక చతికిలపడ్డాడు. గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఈ 6 వన్డే మ్యాచ్లలో అతను కేవలం ఒకే ఒక్క వికెట్ తీయగలిగాడు. బౌలింగ్లో ప్రభావం చూపలేకపోయిన అతను, బ్యాటింగ్లోనూ తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. ఈ ఆరు మ్యాచ్లలో 5 ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన అతను వరుసగా 32, 24*, 4, 27, 12 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు.
న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ఓటమికి కారణం?
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో భారత్ ఓటమికి ఈ ఆల్ రౌండర్ను ప్రధాన బాధ్యుడిగా పేర్కొనడంలో అతిశయోక్తి లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్లోని మూడు మ్యాచ్లలోనూ అతని ఖాతాలో ఒక్క వికెట్ కూడా చేరలేదు. బౌలింగ్లో విఫలమైనా, కనీసం బ్యాటింగ్లోనైనా జట్టును ఆదుకుంటాడని ఆశించిన అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది.
ముఖ్యంగా సిరీస్ నిర్ణయాత్మకమైన చివరి మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు, ఒక బలమైన భాగస్వామ్యం అవసరమైంది. ఆ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన జడేజా బాధ్యతాయుతంగా ఆడలేకపోయాడు. కేవలం 12 పరుగులు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో జట్టు కష్టాల్లో పడింది. ప్రస్తుతం 37 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న రవీంద్ర జడేజాకు వన్డే ఫార్మాట్ నుండి ఇక ఉద్వాసన పలికే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
టీ20 ఫార్మాట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన జడేజా
గతంలో అనేక క్లిష్ట సమయాల్లో టీమిండియాను ఒడ్డున పడేసిన స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా. న్యూజిలాండ్ తో జరిగిన చివరి వన్డేలో కేవలం 12 పరుగులకే తన వికెట్ను కోల్పోయి జట్టును నిరాశపరిచాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ 2024 విజయం తర్వాత అతను ఇప్పటికే టీ20 ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
టెస్ట్ క్రికెట్లో బ్యాట్, బాల్తో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నప్పటికీ, వన్డేల్లో మాత్రం జడేజా గణాంకాలు ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేవు. ప్రస్తుతం అతని ప్రదర్శన చూస్తుంటే జట్టుకు భారంగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రత్యామ్నాయం సిద్ధం.. జడేజాకు వీడ్కోలు
మరోవైపు, జట్టులో స్థానం కోసం యువ ఆల్ రౌండర్లు అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. గాయం కారణంగా వాషింగ్టన్ సుందర్ ఈ సిరీస్కు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, అతను తిరిగి జట్టులోకి వస్తే జడేజా స్థానానికి ముప్పు వాటిల్లడం ఖాయం. అక్షర్ పటేల్ కూడా తనదైన శైలిలో రాణిస్తుండటంతో, జడేజాను పక్కన పెట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, బ్లూ జెర్సీలో రవీంద్ర జడేజాను మళ్లీ చూడటం కష్టమేనని క్రీడా పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదే అతని చివరి వన్డే సిరీస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.