IND vs NED: బుమ్రాకు రెస్ట్ లేదు.. అభిషేక్ శర్మకు మరో ఛాన్స్.. టీమిండియా ప్లాన్ ఇదే
IND vs NED: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా నెదర్లాండ్స్తో జరిగే మ్యాచ్లో భారత్ ప్రయోగాలకు సిద్ధమవుతోంది. అర్షదీప్ సింగ్ జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉండగా, బుమ్రా, అభిషేక్ శర్మలకు విశ్రాంతి లేదని కోచ్ స్పష్టం చేశారు.
అహ్మదాబాద్లో భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ : తుది జట్టులో కీలక మార్పులు?
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే వరుస విజయాలతో సూపర్ 8 దశకు చేరుకున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు, బుధవారం తన చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్తో తలపడనుంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి, గ్రూప్-ఎలో అగ్రస్థానంలో నిలవాలని భారత్ పట్టుదలగా ఉంది.
అర్షదీప్ సింగ్ రీఎంట్రీ ఇస్తాడా?
కొలంబోలో పాకిస్థాన్పై 61 పరుగుల భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత టీమిండియా ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయింది. అయితే, నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లో బౌలింగ్ విభాగంలో ఒక మార్పు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గత మ్యాచ్లో కుల్దీప్ యాదవ్ అద్భుతంగా రాణించి 14 పరుగులిచ్చి ఒక వికెట్ తీసినప్పటికీ, సూపర్ 8 మ్యాచ్ల దృష్ట్యా అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకునే ఆలోచనలో మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అమెరికా, నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఆడిన అర్షదీప్, పాక్తో మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. ఇప్పుడు అతడిని తిరిగి పరీక్షించాలని భారత్ భావిస్తోంది.
ప్రయోగాలకు తావులేదు: కోచ్ సితాన్షు కోటక్
సాధారణంగా సూపర్ 8 బెర్తు ఖాయమైన వేళ జట్లు ప్రయోగాలు చేస్తుంటాయి. కానీ, భారత బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ మాత్రం భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "మేము ఈ మ్యాచ్ను ప్రయోగాల కోసం ఉపయోగించాలనుకోవడం లేదు. గెలుపు జోరును కొనసాగించడమే మా ప్రాధాన్యం. పిచ్ పరిస్థితులను బట్టి ఏవైనా చిన్న మార్పులు ఉండొచ్చు కానీ, జట్టు సమతూకాన్ని దెబ్బతీయము" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రతి మ్యాచ్ తమకు ముఖ్యమేనని, పూర్తి శక్తితో ఆడుతామని ఆయన తెలిపారు.
బుమ్రా, అభిషేక్ శర్మలకు విశ్రాంతి లేదు
స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మలకు ఈ మ్యాచ్లో విశ్రాంతినిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే కోచ్ కోటక్ వాటిని కొట్టిపారేశారు. అహ్మదాబాద్ పిచ్పై అవగాహన పెంచుకోవడానికి వీరికి ఈ మ్యాచ్ చాలా కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ గత రెండు మ్యాచ్ల్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. అనారోగ్యం కారణంగా పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లో ఇబ్బంది పడ్డ అభిషేక్, ఇప్పుడు కోలుకున్నాడని.. అతడు తన ప్రణాళికలతో సిద్ధంగా ఉన్నాడని కోచ్ సపోర్టుగా నిలిచారు.
అహ్మదాబాద్ పరిస్థితులపై కన్ను
భారత జట్టు సూపర్ 8లో తన తదుపరి మ్యాచ్ను ఇదే అహ్మదాబాద్ మైదానంలో ఫిబ్రవరి 22న దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడనుంది. ఒకవేళ ఫైనల్ చేరితే అది కూడా ఇక్కడే జరిగే అవకాశం ఉంది. 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ చేదు జ్ఞాపకాలను చెరిపివేస్తూ, ఈ పిచ్పై పట్టు సాధించాలని భారత్ భావిస్తోంది. అందుకే కీలక ఆటగాళ్లను తప్పించకుండా, మైదానంపై పూర్తి అవగాహన కోసం అందరినీ బరిలోకి దింపుతోంది.
నెదర్లాండ్స్ పరిస్థితి ఏంటి?
మరోవైపు, నెదర్లాండ్స్ జట్టుకు ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు పెద్దగా లేవు. వారి నెట్ రన్ రేట్ (-1.352) చాలా తక్కువగా ఉంది. బుధవారం పాకిస్థాన్ గనుక నమీబియాను ఓడిస్తే, నెదర్లాండ్స్ అధికారికంగా టోర్నీ నుండి అవుట్ అవుతుంది. ఒకవేళ తమకు అవకాశం లేదని తేలితే, ఇప్పటివరకు ఆడని సాకిబ్ జుల్ఫికర్, నోహ్ క్రోస్లకు డచ్ జట్టు అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారత తుది జట్టు (అంచనా): అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్/అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
నెదర్లాండ్స్ తుది జట్టు (అంచనా): మైఖేల్ లెవిట్, మాక్స్ ఓడౌడ్, బాస్ డి లీడ్, కొలిన్ అకెర్మాన్, స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ (కెప్టెన్), జాక్ లయన్-కాచెట్, లోగాన్ వాన్ బీక్, ఆర్యన్ దత్, రోలోఫ్ వాన్ డర్ మెర్వే, కైల్ క్లైన్, ఫ్రెడ్ క్లాసెన్.