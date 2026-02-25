Fastest T20 Century: టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే
Fastest T20 Century: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో పాకిస్తాన్పై హ్యారీ బ్రూక్ 50 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి బ్రెండన్ మెకల్లమ్ రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు. అయితే, టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు బాదిన టాప్ 5 ప్లేయర్లు ఎవరో తెలుసా?
50 బంతుల్లో సెంచరీ.. టీ20 వరల్డ్ కప్లో బ్రూక్ సూపర్ స్ట్రైక్
టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో మరో సంచలనం నమోదైంది. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ తన సూపర్ బ్యాటింగ్తో కొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. పాకిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను కేవలం 50 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. ఈ సెంచరీతో అతను తన గురువు, ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ హెడ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీల జాబితాలో రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు పాకిస్తాన్పై పూర్తి ఆధిపత్యం చాటింది. లక్ష్య ఛేదనలో హ్యారీ బ్రూక్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతని సెంచరీతో ఇంగ్లాండ్ జట్టు 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా చేరుకుంది. ఈ విజయంతో ఇంగ్లాండ్ సెమీ ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
అయితే, టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో వేగంగా సెంచరీ చేసిన టాప్ 5 ఆటగాళ్లు ఎవరో మీకు తెలుసా?
1. క్రిస్ గేల్ ఇప్పటికీ నంబర్ 1
వెస్టిండీస్ మాజీ దిగ్గజ బ్యాటర్ క్రిస్ గేల్ ఇప్పటికీ ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. అతను 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇంగ్లాండ్పై కేవలం 47 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. ఇది ఇప్పటికీ టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో వేగవంతమైన సెంచరీగా కొనసాగుతోంది.
ఇదే కాకుండా, గేల్ 2007 టీ20 వరల్డ్ కప్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 50 బంతుల్లో సెంచరీ కూడా చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అతని ధనాధన్ బ్యాటింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
2. రెండో స్థానంలో హ్యారీ బ్రూక్
ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అతను టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో పాకిస్తాన్పై కేవలం 50 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
ఈ సెంచరీతో ఇంగ్లాండ్ జట్టు 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. సెమీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. టీ20 వరల్డ్ కప్లో కెప్టెన్గా సెంచరీ చేసిన తొలి ఆటగాడిగా బ్రూక్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో అతను తన గురువు బ్రెండన్ మెకల్లమ్ రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టాడు.
3. మూడో స్థానంలో బ్రెండన్ మెకల్లమ్
న్యూజిలాండ్ మాజీ ఆటగాడు, ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ హెడ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ 2012 టీ20 వరల్డ్ కప్లో బంగ్లాదేశ్పై 51 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
ఆ సమయంలో ఇది అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మెకల్లమ్ తన దూకుడైన బ్యాటింగ్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాడు. అయితే, ఇప్పుడు మెకల్లమ్ రికార్డును అతని శిష్యుడు హ్యారీ బ్రూక్ బ్రేక్ చేశాడు.
4. రిలీ రోసో ధనాధన్ సెంచరీ
దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్ రిలీ రోసో 2022 టీ20 వరల్డ్ కప్లో బంగ్లాదేశ్పై 52 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
అతను ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. రోసో తన దూకుడైన బ్యాటింగ్ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ దక్షిణాఫ్రికా విజయానికి కీలకంగా మారింది.
5. పాతుమ్ నిస్సంక అద్భుత సెంచరీ
శ్రీలంక ఆటగాడు పాతుమ్ నిస్సంక టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో ఆస్ట్రేలియాపై కేవలం 52 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. అతను 100 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.
అతని ఇన్నింగ్స్తో శ్రీలంక జట్టు 182 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా చేరుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా ఓటమి పాలైంది. ఈ ఓటమితో టోర్నమెంట్ నుంచి అవుట్ అయింది.