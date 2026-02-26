India Semi Final Scenarios : టీమిండియాకు మరో ఛాన్స్ ఇచ్చిన సౌతాఫ్రికా !
India Semi Final Scenarios : 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో వెస్టిండీస్ను ఓడించి సౌతాఫ్రికా సెమీస్ దిశగా అడుగు వేసింది. ఈ ఫలితంతో గ్రూప్-1లో టీమిండియా సెమీఫైనల్ అవకాశాలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
సెమీస్ లెక్కలు తేలాయి.. వెస్టిండీస్ ఓటమితో టీమిండియాకు పెరిగిన ఛాన్స్
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గురువారం జరిగిన కీలకమైన సూపర్-8 పోరులో వెస్టిండీస్పై సౌతాఫ్రికా 9 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ విజయంతో సౌతాఫ్రికా సెమీఫైనల్ రేసులో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, టీమిండియా ఆశలు ఇప్పుడు సజీవంగా మారాయి. ఫిబ్రవరి 26న జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఫలితం గ్రూప్-1 సమీకరణాలను పూర్తిగా మార్చేసింది.
వెస్టిండీస్ను చిత్తు చేసిన సౌతాఫ్రికా
టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లను సౌతాఫ్రికా బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే కట్టడి చేశారు. వెస్టిండీస్ ఒకానొక దశలో 83 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. అయితే, జేసన్ హోల్డర్ (49), రొమారియో షెపర్డ్ (52 నాటౌట్) ఎనిమిదో వికెట్కు 89 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి జట్టును ఆదుకున్నారు. దీంతో విండీస్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 176 పరుగులు చేసింది. సఫారీ బౌలర్లలో లుంగీ ఎంగిడి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, రబడా, కోర్బిన్ బాష్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు.
మార్క్రామ్ మెరుపు బ్యాటింగ్
177 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌతాఫ్రికా కేవలం 16.1 ఓవర్లలోనే ఒక వికెట్ కోల్పోకుండా విజయాన్ని అందుకుంది. ఓపెనర్ క్వింటన్ డికాక్ 47 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా, ఆ తర్వాత కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ (82 నాటౌట్), ర్యాన్ రికెల్టన్ (45 నాటౌట్) కలిసి అజేయమైన 82 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. మార్క్రామ్ కేవలం 46 బంతుల్లోనే 7 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు.
టీమిండియా సెమీఫైనల్ చేరాలంటే?
ప్రస్తుతం గ్రూప్-1 పాయింట్ల పట్టికలో సౌతాఫ్రికా 4 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, వెస్టిండీస్ 2 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. భారత్ ఇంకా తన ఖాతా తెరవాల్సి ఉంది. టీమిండియా సెమీఫైనల్ చేరాలంటే రాబోయే రెండు మ్యాచ్ల్లో (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) కచ్చితంగా గెలవాలి. ఒకవేళ జింబాబ్వే చేతిలో భారత్ ఓడిపోతే, వెస్టిండీస్పై తప్పక గెలవాలి. అప్పుడు జింబాబ్వే జట్టు సౌతాఫ్రికాను ఓడించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో నెట్ రన్ రేట్ (NRR) కీలకంగా మారుతుంది.
గ్రూప్-1 జట్ల ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
• సౌతాఫ్రికా: తమ తదుపరి మ్యాచ్లో జింబాబ్వేను ఓడిస్తే నేరుగా సెమీస్కు చేరుతుంది. ఒకవేళ ఓడినా రన్ రేట్ బాగుంటే అవకాశం ఉంటుంది.
• వెస్టిండీస్: భారత్ను ఓడించి, ఇతర ఫలితాలు అనుకూలిస్తేనే విండీస్ సెమీస్ చేరుతుంది. వారి రన్ రేట్ ప్రస్తుతం +1.7900గా ఉంది.
• జింబాబ్వే: జింబాబ్వే సెమీస్ రేసులో ఉండాలంటే భారత్, సౌతాఫ్రికా రెండింటిపై గెలవాలి. భారత్ చేతిలో ఓడితే ఆ జట్టు టోర్నీ నుంచి అవుట్ అవుతుంది.
రాబోయే కీలక మ్యాచ్లు
ఫిబ్రవరి 26న రాత్రి 7 గంటలకు చెన్నైలో భారత్, జింబాబ్వే మధ్య కీలక పోరు ప్రారంభం అయింది. ఆ తర్వాత మార్చి 1న కోల్కతాలో భారత్ తన చివరి సూపర్-8 మ్యాచ్ను వెస్టిండీస్తో ఆడుతుంది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ రన్ రేట్ -3.800గా ఉన్నందున, రాబోయే మ్యాచ్ల్లో భారీ విజయాలు సాధించడం సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేనకు అత్యవసరం.